César Quintanilla fue proclamado este miércoles nuevo presidente de la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (Uepal). En este contexto, hizo un llamamiento a la unidad de los empresarios, lo que podría interpretarse como una declaración de intenciones de cara a mejorar las relaciones con la CEV. El nuevo dirigente, no obstante, dejó claro que la confluencia debe lograrse desde la pluralidad, y en este sentido defendió el derecho de su entidad a seguir reivindicando lo mejor para este territorio.

La proclamación de Quintanilla, tras ser la suya la única candidatura presentada para relevar a Juan José Sellés, se produjo por aclamación en el transcurso de una asamblea en la que estuvieron presentes, entre otros, el presidente de la Diputación, Carlos Mazón; el alcalde de Alicante, Luis Barcala; la directora general de Coordinación del Diálogo Social de la Generalitat, Zulima Pérez; el presidente de las cámaras de Alicante y Alcoy, Carlos Baño y Pablo de Gracia respectivamente; y la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro.

Desde un principio se ha estado especulando con que el nombramiento de Quintanilla, considerado como una persona conciliadora y de posiciones moderadas, podría contribuir a reconducir las tensas relaciones existentes con la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), siempre que el núcleo duro de la organización se lo permita. El enfrentamiento entre ambas organizaciones es evidente desde que Juan José Sellés fue expulsado el pasado mes de septiembre de la vicepresidencia de la patronal tras haber emitido diferentes comunicados sin haberlos consensuado.

Pues bien, César Quintanilla, sin nombrar en ningún momento a la CEV, sí que hizo referencia en varios momentos de su discurso a la necesidad de lograr la unidad empresarial, aunque ensalzando, al mismo tiempo, la pluralidad. Así, destacó que Uepal, desde su nacimiento, ha tenido un carácter reivindicativo, sobre la base de que "si no defendemos lo nuestro, nadie lo hará" y que "no podemos quedarnos estancados sin una voz que represente el sentir de la provincia de Alicante". Además, se dirigió a su antecesor en el cargo para defender su labor y señalar que durante su mandato "has vivido buenos momentos y también otros injustos, que no te has merecido".

El nuevo presidente aprovechó su intervención para reclamar para la provincia unas inversiones acordes con su peso económico, la ampliación del Puerto, una escuela de negocios, un refuerzo de la industrialización y, sobre todo, el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura. También destacó la necesidad de desarrollar el eje Alicante-Elche y de potenciar la economía de las zonas rurales.

Juan José Sellés, por su parte, se despidió agradeciendo el trabajo realizado por su equipo para “construir, defender nuestra tierra y afianzar la labor de quienes pusieron los cimientos de Uepal para ser una entidad autónoma, comprometida, con identidad y reconocimiento”.

El acto lo cerró Carlos Mazón, quien agradeció a Sellés su labor al frente de la entidad los últimos cuatro años y mostró su apoyo a Quintanilla y su equipo. “En esta provincia -dijo-, por la que la clase empresarial ha hecho tanto, estamos de enhorabuena con esta presidencia. César es acción, compromiso, pero también reflexión". En este sentido, destacó que le espera un camino con muchos retos, entre ellos un año "en el que la provincia debe decidir si quiere ser influyente o determinante".

Quintanilla tendrá como vicepresidentes a Sergio Gómez, María Miñano, Diego Menor y José Rizo, que repiten en el cargo, y a Natxo Gómez y Ángel Vives, que debutan, con el fin de tener representación en todas las comarcas de la provincia de Alicante.