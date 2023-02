¿Recuerdan el caso de Generación Zoe? Refrescamos muy brevemente la memoria para entrar en contexto: fue un falso holding que se vendió como una plataforma educativa y de inversión financiera cuando en realidad era una macroestafa piramidal que se quedó con el dinero de decenas de miles de personas en distintos países y cuyos tentáculos llegaron a España, con su sede nacional en Elda.

Hoy sus principales responsables, incluido su presidente, Leonardo Cositorto, están en prisión (esta misma semana ha sido detenido en Argentina Rodrigo García, otro de sus miembros), mientras que sus testaferros en España, con el alicantino Daniel Paterna como presidente de la compañía en nuestro país y en Europa, se encuentran a la espera de juicio tras ser arrestados hace casi un año y haberse tenido que "exiliar" ante las reclamaciones de devolución de su dinero (muchas de ellas nada amistosas, como es fácil adivinar) por parte de los cientos de "clientes" afectados.

Sin embargo, hay varios puntales de la trama que siguen prófugos de la Justicia y alguno de ellos, lejos de estar agazapado, no solo no tiene reparo en dejarse ver nadando en la opulencia sino que además continúa participando en otros sospechosos negocios que tienen todos los visos de acabar igual de mal que Generación Zoe.

Hablamos del exjuez y exfiscal federal de Argentina Héctor Luis Yrimia, quien se presentó como director jurídico de la empresa pero que, cuando las denuncias empezaron a derrumbar el falso imperio de Zoe, además de intentar sin éxito hacer desaparecer los vídeos donde se atribuía él mismo ese cargo, dijo ser solo un asesor legal externo. Un movimiento que tiempo antes ya había adelantado que haría el informático Javier Smaldone, uno de los tuiteros que más ha contribuido a destapar el escándalo de Zoe y que fue también quien recuperó los vídeos borrados.

Yrimia cuando volvía en primera de hacer negocios en Dubai era "el director jurídico de #GeneraciónZoe y todo el grupo #Zoe". Seguro que cuando lo llame la Justicia, va a ser solo un "asesor externo" que tiró sugerencias de onda. pic.twitter.com/v6MYaR33cL — Javier ⭐⭐⭐ Smaldone (@mis2centavos) March 8, 2022

En efecto, ésa fue la excusa esgrimida por Yrimia en una entrevista concedida a este periódico en abril del pasado año desde su residencia en Dubai, donde continúa a pesar de contar con una orden de detención por parte de la Interpol al estar acusado de estafa y asociación ilícita en su país natal.

En la citada entrevista, Yrimia aseguró que él entró en la empresa en marzo de 2021 y se marchó en noviembre de ese mismo año: "Vi el discurso que daban y me pareció atractivo, también el dinero que ofrecían. De lo demás yo no tenía ni idea de nada, fue entonces cuando empecé a ver cómo funciona el dinero de las criptomonedas”.

La relación de Zoe y Futswap

A pesar de ser un novato, según contaba, en el sector de las criptodivisas, en este vídeo de noviembre de 2021 Yrimia presentaba en sociedad a los clientes de Zoe a Futswap: "Tenemos también una fintech, una empresa de tecnología financiera debidamente inscrita y registrada en Suecia. ¿Y esto para qué lo usamos? No tanto para Argentina, que nosotros somos un mundo aparte, que tenemos nuestras particularidades, pero no estamos en muchas jurisdicciones. Entonces nosotros necesitamos que ese dinero que venga de cualquier país tengamos la forma segura de captarlo y que el cliente o el aportante también tenga la forma segura de recibirlo".

El responsable legal de Zoe recalcaba que "por medio de nuestra compañía, que somos socios, esa compañía que se llama Futswap, va en Zoe". Incluso deletreaba el nombre de la fintech y daba su dirección web (futswap.io), añadiendo que "lo pueden buscar y van a ver que después se llama Futswap by Zoe".

A continuación, el hoy prófugo añadía que esa firma "nos va a permitir a nosotros tener una cuenta corriente, una cuenta de ahorro, una cuenta de staking; vamos a poder tener la tarjeta esta de Visa débito con un banco de Londres, donde yo voy a poder cambiar cripto por cripto, cripto por moneda fiat, fiat por cripto, fiat por fiat, con tres monedas diferentes como es el euro, el dólar y la libra esterlina. ¿Qué quiero decir? Que hoy ya estamos no solo regulados por la República Argentina, lo que hace a la administración e inversión, en lo que hace a la sustancia de la empresa, sino también estamos en los canales de comunicación para todo el mundo regulados bajo la República de Suecia (ignorando que es una monarquía constitucional), que es hablar de la Unión Europea. Y ya estamos debidamente radicados en Dubai, donde próximamente vamos a sacar nuestras propias licencias para entrar fuertemente en el mercado asiático".

"Nos transformaremos en un banco"

Gritos de "¡bravo!" y aplausos interrumpieron su discurso. Después Yrimia incidiría en que "nosotros tenemos que ser cuidadosos" y "por eso creamos esta empresa de tecnología financiera que dentro de un año entendemos, pues ya tenemos una ficha bancaria en camino, también nos transformaríamos en un banco".

"Entonces la idea es que toda la gente pueda invertir en su propia cuenta de Futswap para que nosotros la podamos administrar y en su misma cuenta va a recibir sus dividendos", subrayaba el arquitecto jurídico de la trama. "Tenemos una descripción que nos da resguardo del dinero, de que nos controla la Inspección General de Justicia mediante el Ministerio de Justicia y por otro lado la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera). Estamos regulados en lo que hace a la administración; en cuanto al traslado del dinero tenemos una regulación que es de la Unión Europea, que se llama Futswap by ZOE. Entonces tenemos hoy esa certeza de que estamos hablando con una estructura seria, tangible, donde hay registro, donde hemos tenido que pasar pruebas para ser aprobados y que nos reconozcan como tal.

Poco después de todos esos anuncios Generación Zoe entraba en barrena a consecuencia de las denuncias por impagos. Y Futswap, el prometido banco de Zoe, se metió en un cajón a la espera de que capeara el temporal, tan solo publicando en redes lo justo para que el proyecto no pareciese muerto.

En la entrevista con INFORMACIÓN, Yrimia afirmó estar "tratando de trabajar, pero todo esto a uno le afecta” y tras insistir en conocer su ocupación en esos momentos, señaló ser asesor de una empresa en cuestiones de seguridad y también formar parte de otra firma dedicada a operaciones de comercio de productos agrícolas. No mencionó nada acerca de Futswap.

Yrimia, de fiesta en un yate con Futswap

Sin embargo, desde principios de este 2023, la anunciada fintech se ha reactivado y el huido Yrimia parece seguir ligado al proyecto, a tenor de su aparición en un vídeo que muestra una fiesta de Futswap a bordo de un yate en Dubai.

Una grabación publicada el 20 de enero y que, tras difundirla en las redes sociales Javier Smaldone, fue eliminada. Aquí pueden verse, en una copia de respaldo que hizo el programador, unas imágenes que recuerdan a las celebraciones por todo lo alto que hacía Zoe, donde no faltan un DJ, música, mujeres y copas.

Al intentar conocer la relación de Yrimia con Futswap, desde esta empresa se negaron a dar la información aludiendo no poder infringir la política de privacidad.

El siguiente paso es saber quién está legalmente detrás de esta compañía. Y ahí es cuando uno se topa con una serie de personajes a los que su currículo y su pasado no invitan en absoluto a fiarles dinero alguno. Con ustedes, Futswap Mercados Sociedad Limitada.

Futswap: registrada en Suecia, Reino Unido y Estonia sin sede propia ni trabajadores

La compañía se fundó el 4 de abril de 2021 pero, sin embargo, no está autorizada como empleadora, por lo que no tiene trabajadores. Tampoco está registrada para el impuesto de los autónomos en Suecia ni está activa en el registro de IVA.

En el registro mercantil sueco aparece registrada como una sociedad limitada cuyo negocio es "la administración de fundaciones y fideicomisos y actividades relacionadas".

Cabe recordar que el vehículo utilizado por Zoe para la captación de los fondos de sus víctimas fue precisamente el fideicomiso, llegándose a filtrar a Internet cientos de ellos durante el desmoronamiento de la estafa piramidal, incluidos los datos personales y documentos de identidad de los clientes.

La dirección de Futswap Mercados SL es Stockholms Brevboxar 597 116 74 Stockholm, que en realidad es un servicio de alquiler de buzones de correo en la capital sueca. Como era de esperar, no figura teléfono, pero tampoco consta actividad económica alguna: no hay datos sobre ingresos y beneficios antes de impuestos y los resultados del año son cero, igual que los dividendos.

El 28 de noviembre de 2022 Osorio, esta vez en solitario, indicando que es un empresario residente en los Emiratos Árabes Unidos, registró también Futswap Mercados SL en Reino Unido. Lo hizo en la dirección de una compañía que ofrece un servicio personalizado de registro de empresas, Chalfen Corporate, sita en el 19 Leyden Street de Londres. Una vez más, sin sede real, con el concepto de "intermediación financiera no clasificada en otra parte" y un capital social de 70 libras esterlinas en la constitución de la firma.

Según su página oficial, Futswap también está registrada desde el 12 de abril de 2021 en Estonia bajo el número FVT000501 para poder operar con criptomonedas. Indica igualmente que lo está en El Salvador, sin más detalle ni información.

Donde sí tiene dos sedes con oficinas es en Dubai.

El equipo de Futswap: un psicólogo, un modelo, bailarinas, organizadores de eventos...

Las dos personas que figuran como responsables son colombianas: Juan Guillermo Osorio Castro, fundador y CEO, y Michel Steven Abad Rojas como socio.

El nombre del primero ya salió a la palestra en mitad del escándalo de Zoe. Este colombiano, propietario de Elena Group Int LTD, puso en marcha Just Do Bet, un casino y casa de apuestas online que luego pasó a manos de Ballena Azul LTD, una sociedad fantasma creada el 18 de mayo de 2021 en Inglaterra por el líder de Zoe, Leonardo Cositorto, y su mano derecha y vicepresidente de la compañía Maximiliano Javier Batista, hoy ambos presos en el penal argentino de Bouwer.

Aunque Juan Guillermo Osorio, que cuenta 35 primaveras, presume en sus redes de 7 años de experiencia como trader, al igual que Cositorto, en su país tuvo problemas legales por su falta de permisos a la hora de operar con inversiones.

Concretamente, la Superintendencia Financiera de Colombia ordenó a Group Coinfi, Educational Advising y Juan Guillermo Osorio Castro, como su representante legal, "suspender de forma inmediata el ejercicio no autorizado de promoción y publicidad de productos y/o servicios del mercado de valores ofrecidos por el bróker extranjero HotForex a residentes".

En cuanto a Michel Steven Abad Rojas, quien se hace llamar Mike Abad, tiene un pasado como modelo. Y poco más hay rastreable sobre él.

Sí hay más información pública sobre el jefe de operaciones y vicepresidente de Futswap: el mexicano Arnold David Sierra Zambrano.

"Soy un psicólogo enamorado del comportamiento de los públicos en el mercado y las ventas", reza su presentación en LinkedIn, mientras que en una de sus cuentas en Facebook se presenta como "artista". Para más señas, se autodefine como "músico ejecutante, poeta, escritor, cantante y algo de pintor". A lo que habría que añadir tiktoker:

Maria Lizeth Quiroz Ospina es gerente asistente en Futswap. De profesión, bailarina:

No es la única bailarina en la empresa. Maria Eremina, una tiktoker que se presenta como "una rusa en Cali", pero que ahora vive en Dubai.

Aquí las dos juntas:

El cuerpo de baile lo completaría Eider Rua Giraldo, consejero de Futswap. Fue bailarín profesional durante más de 20 años y es empresario desde el año 2000 con la fundación del Ballet Nacional Firulete en Medellín (Colombia) y la expansión de la empresa hacia Dubai, donde es CEO de la World Latin Dance Cup.

En la cuenta española de LinkedIn de Futswap figura como miembro en España un hombre que, según ha podido saber este medio, es el francés Kevin Grattagliano. De redactor de moda a organizador de exposiciones y eventos, pasando por vendedor de alcohol en Panamá, ahora es experto en antiblanqueo de dinero y procesos de Know Your Costumer (KYC) en Futswap.

Como curiosidad, en el libro blanco del token, se indica en el índice que en la página 25 se informa de quién forma parte del equipo que hay detrás del proyecto. Sin embargo, ese apartado no aparece ni en esa página ni en ninguna otra, lo cual es para cualquier entendido en la materia una "bandera roja" a la hora de invertir.

El token de Futswap, ¿otro Zoe Cash?

Si Generación Zoe tuvo su propia criptomoneda, Zoe Cash, aquella que Cositorto dijo que iba a ser respaldada por gramos de oro, en el caso de Futswap el pasado 17 de enero lanzó su propio token: Futswap Token (FTSWP). De momento solo ha sido listado por el exchange Bitmart con el par FTSWP/USDT. Según esta plataforma el token cotiza en el momento de escribir estas líneas a 14.16 dólares.

"Futswap crea soluciones financieras digitales innovadoras que pueden convertirse en productos útiles y rentables. Futcard, Neobanking, FutswapPay, Exchange, Futswap Academy -todos estos servicios soportan el token Futswap- trayendo a la empresa excelentes previsiones de crecimiento, revalorizando así todos nuestros activos", afirman desde la empresa.

Sin embargo, el token de Futswap tiene en Coinmarketcap (el portal de seguimiento de precios más reconocido del mundo para criptoactivos) dos fichas y ninguna de ellas está verificada. Una fue creada el 25 de agosto de 2021 y la otra el 17 de enero de este año, donde su cotización actual es de 0,0163486 dólares y una liquidez total de 18,36 euros. Un criptoactivo, en definitiva, que a día de hoy no tiene ningún valor.

La proyección de Futswap es que su token, que tiene un suministro total de un millón de unidades, alcance para el año 2030 los 100 dólares.

Anuncian un airdrop (un reparto "gratuito" de tokens) pero quienes quieran optar al mismo deben cumplir una serie de requisitos, el primero de los cuales es registrarse en su plataforma y hacer un primer depósito de 500 dólares en USDT (criptomoneda estable ligada al dólar, conocida como Tether) que deberán mantenerse bloqueados durante 3 meses para recibir 10 USDT en tokens de Futswap. Otro requisito es solicitar la tarjeta Futcard y cargarla con al menos 100 dólares.

La megalomanía que acompañó a Zoe Cash se replica en Futswap, cuyos artífices ligan a la inversión en propiedades exclusivas en Dubai, reseñando que sus poseedores podrán disfrutar de "beneficios exclusivos que revolucionarán tu estilo de vida". ¿Recuerdan lo de "la vida Zoe" o el proyecto de Nación Zoe de Cositorto? Mismo perro, mismo collar.

La supuesta exclusividad del club de quienes adquieran su "fidelity token" también incluirá, además de alquiler de villas con condiciones especiales y eventos con personalidades del mundo cripto, según la promoción, "reuniones en yates exclusivos en distintos lugares", entre los que citan Dubai, Marbella, Mónaco, Miami, etc. ¿Recuerdan las Convenciones de Zoe a gastos pagados en lujosos complejos de destinos paradisiacos? Mismo perro, mismo collar.

Si Generación Zoe se presentó como un holding empresarial en el que no faltó casi ningún sector por tocar (Zoe Burger, Zoe Pets, Zoe Cars...) Futswap no iba a ser menos: Futcard, Neobanking, FutswapPay, Exchange, Futswap Academy, Futswap Brokerage, servicio de custodia...

Si Generación Zoe basó su crecimiento en el carisma y la charlatanería de Leonardo Cositorto y su ejército de líderes, aprovechando la pandemia para ofertar cursos online, Futswap lo hace trabajando las redes sociales. Por ejemplo, en su canal de Youtube publican a diario reseñas diarias a modo telediario, en distintos idiomas, sobre las principales noticias financieras:

Y están y son activos donde más se mueve hoy la juventud, es decir, en Instagram y TikTok.

¿Quién está detrás de eBank?

Según afirman, Futswap neo-banking cuenta desde 2021 con un total de 10.000 clientes y 20 compañías. Sin embargo, en su web en este apartado figura "coming soon". También se anuncia una alianza con el broker FBS pero lleva a una página de error.

Pero la gran novedad es que Futswap cuenta con una "alianza estratégica" con eBank, descrito como el "Primer Banco Digital Descentralizado de Latinoamérica con tecnología Fintech y Blockchain. Con más de 7 años de experiencia y gran solidez, permite inversiones en Criptomonedas y Fiat". Pese a esa supuesta trayectoria, el banco está recién creado a finales de 2022 y no indica en su web a quién pertenece.

Pero si uno va a descargarse la app de eBank puede ver que ha sido desarrollada por PipMaster World LLC, registrada en Miami en junio de 2021 por el joven ecuatoriano Christhian Bladimir Jumbo Angulo (el nombre es así, no es fruto de erratas), más conocido como Cris Jumbo, un remedo de Cositorto que armó antes una trama bastante similar a la de Zoe.

Este coach ontológico creó antes PipMaster Cía. Ltda, una pirámide de inversiones donde ofrecía retornos de hasta un 30% anual con pagos mensuales. Tras poner en marcha una red de 15 compañías, entre las que había heladerías, boleras, gimnasios y otros negocios, fue detenido el pasado julio y enviado a prisión provisional por captación ilegal y lavado de activos por valor de nada menos que 41 millones de dólares. Finalmente fue puesto en libertad y por unos fallos procesales incluso se le devolvió parte del dinero.

No obstante, al seguir el caso abierto, no podía seguir operando inversiones con esa empresa. Por esa razón, Jumbo creó en Florida PipMaster World LLC, ofreciendo una migración de fondos a sus clientes/víctimas. Les facilitó un bono de 100 dólares y más intereses en los pagos mensuales si ejecutaban ese traslado del dinero.

A comienzos del pasado mes de octubre, quienes accedieron a realizar ese movimiento recibieron indicaciones para abrir una cuenta en... sí, en efecto, en eBank. Al tratarse de un banco digital descentralizado, Jumbo se ha aprovechado del vacío legal en su país sobre este tipo de fintech para poder seguir manejando fondos.

La Fiscalía de su país sigue el rastro del dinero, que da por hecho que se ha blanqueado a través de al menos 27 empresas de distintos sectores en las que Jumbo es accionista en 10 y ostenta cargos directivos en otras 8.

¿Una cadena de estafas para blanquear dinero?

Este es el pelaje de los aliados estratégicos de Futswap, vinculado directamente a su vez con Zoe. Lo que lleva a cualquier hijo de vecino a preguntarse si parte del dinero "desaparecido" de la trama liderada por Cositorto no ha sido o está siendo blanqueado a través de Futswap y eBank, en lo que sería un conglomerado de estafas conectadas unas con otras para ir lavando fondos.

Ahora bien, ¿se sabe adónde van a parar los fondos que capta Futswap?

Las indicaciones que Futswap da para el ingreso de fondos permiten ver que el dinero va a la cuenta de una sociedad en Singapur: Clarency Singapore Pte Ltd, activa desde octubre de 2015 y cuya actividad principal es la correduría y comercio de cambio de divisas. Anteriormente recibía el nombre de Dutch Payment & Exchange Company Pte Ltd.

El CEO de Clarency Singapore es Bob Blower, quien presenta el único currículum a priori intachable y con una vasta experiencia en el sector financiero de todos los vistos hasta ahora en este reportaje.

Se trata de un experto de origen británico en pagos transfronterizos, mercado de divisas, gestión de efectivo y financiación comercial que hasta trabajó para el gobierno de su país.

La pregunta ahora es qué hace alguien como él recibiendo los fondos de una empresa con las características y el personal expuesto en este artículo. Este diario intentará contactar con él para conocer la respuesta.

Mientras tanto, no está de más seguir una de las conclusiones de un curso sobre estafas publicado recientemente por la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España: "Confiar en una empresa no autorizada es una forma segura de perder tu dinero. Como no son verdaderos profesionales de los mercados financieros, no es posible recurrir a ninguno de los mecanismos de protección del inversor previstos en las disposiciones legales".