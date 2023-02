El Gobierno central ha rectificado e incluido finalmente a las empresas de acabados textiles dentro de las ayudas dirigidas a los sectores intensivos en el uso del gas. Así lo ha asegurado la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, quien también ha anunciado que el sector dispondrá de 100 millones procedentes de los fondos Next Generation de la Unión Europea en el marco del PERTE de economía circular.

Bernabé se ha reunido este martes en Ontinyent con una representación del sector encabezada por el presidente del Consejo Intertextil Español (CIE) y de la Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana (Ateval), Pepe Serna, con la finalidad de conocer sus necesidades. El encuentro se producía después de que las empresas de acabados se quedaran fuera de las ayudas al gas, algo que había suscitado las críticas de la patronal, quien advertía de que se estaban poniendo en peligro 4.500 puestos de trabajo y un volumen de negocio de 600 millones de euros.

Pues bien, en el transcurso del encuentro, que ha incluido la visita a diversas empresas, la delegada del Gobierno ha aseverado que “los acabados finalmente han sido incluidos en esta convocatoria. Se ha corregido en un ejemplo de colaboración, coordinación y diálogo permanente del Gobierno de España con los sectores económicos, con los que hay una clara voluntad de colaborar”.

Bernabé. por otro lado, ha indicado que el PERTE de economía circular cuenta con partidas reservadas para la industria textil por un total de 100 millones de euros para financiar la inversión en infraestructuras, tecnologías o gestión de residuos de las empresas, actuaciones de I+D+i e incorporación de materias primas de bajo impacto, recicladas o de origen renovable Además, este PERTE también contempla 192 millones de euros en ayudas para mejorar la competitividad e innovación de las empresas.

Paralelamente, el PERTE de descarbonización de la industria, ha destacado, prevé una inversión pública de 3.100 millones que van a permitir movilizar hasta 11.800 millones millones de inversión total y generar unos 8.000 empleos. El objetivo del PERTE es lograr la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la eficiencia energética de la industria con procesos más sostenibles que contribuyan a mejorar su competitividad internacional.

En este sentido, Pepe Serna, ha indicado que este miércoles se reúne con el comisionado de este PERTE “para ver las opciones del sector textil. Estamos trabajando junto con el Observatorio del Textil y la Moda, junto con los grandes retailers de nuestro país como Inditex o Adolfo Dominguez”.

Pepe Serna, ha indicado que “es la primera vez que una delegada de Gobierno visita, ya no Ateval sino a la industria. Consideramos que es importante que la gente que está en las más altas instancias del Gobierno conozca las industrias, si no entran a las industrias, no pueden entender la realidad económica y empresarial que hay detrás, así como toda la labor que se ha hecho en torno a la innovación, economía circular y la evolución del propio sector”.

Tras la visita, la comitiva se ha traslado a las instalaciones Ateval, donde ha tenido lugar una reunión con los miembros de la comisión de gobierno de la entidad, en la que se han puesto sobre la mesa los principales temas que afectan en la actualidad a la industria textil en busca de soluciones efectivas y cooperaciones. Entre ellos, se ha tratado la repercusión de los incrementos excesivos de los precios del gas industrial, los desajustes de la oferta internacional de las materias primas o la falta de mano de obra especializada.

Asimismo, se ha puesto en valor el clúster textil valenciano, con los últimos datos del sector, su evolución y las acciones más destacadas, junto a los principales retos que afronta como la digitalización y la transformación hacia un modelo circular. Con todo, se ha demandado una clara apuesta por una política industrial y el reforzamiento del clúster.

“No hay que olvidar -ha remarcado Serna- que somos la industria textil del país, somos referentes y queremos continuar en este camino. Por eso necesitamos salvar algunas dificultades que tenemos, como los obstáculos al comercio, tenemos que buscar que haya mayor reciprocidad comercial a nivel internacional, mayor control en los productos que entran en el mercado interior sin las debidas garantías”.

En la reunión, además del presidente de Ateval y del Consejo Intertextil Español, Pepe Serna, el sector ha estado representado por Càndid Penalba, vicepresidente primero de Ateval; José Martínez, presidente de los empresarios textiles de Alcoy y comarca; Rafa Lurbe, presidente de los empresarios textiles de la Vall d'Albaida; Javier Cabedo, presidente de la Confederación Empresarial Vall d'Albaida; Paloma Gramage, miembro del Comité Ejecutivo de ATEVAL; José Belda, miembro del Comité Ejecutivo de Ateval; Fernando Campos, miembro del Comité Ejecutivo de Ateval y José Ramón Revert, presidente de la Federación Hábitat de España.