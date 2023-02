Aumenta el esperpento de los trenes de Feve: el cambio de versión del Ministerio y los nuevos plazos

"Nunca hubo un tren que no cupiera en los túneles, la realidad es que los trenes hubieran sido demasiado pequeños", señaló este miércoles en Santander el secretario general de Infraestructuras, Xavier Flores, durante la primera reunión del grupo de trabajo para el seguimiento el proceso de diseño y fabricación de los futuros trenes para la red de ancho métrico (antigua Feve). Es la nueva versión del Ministerio de Transportes, totalmente contraria a la que hasta este miércoles se había transmitido a los Gobiernos de Asturias y Cantabria sobre el escándalo de los 31 trenes encargados en junio de 2020 a la empresa vasca Construcciones y Auxiliar del Ferrocarril S. A., CAF. Es una versión totalmente contraria a la que se había ofrecido hasta ahora a los Gobiernos del Asturias y Cantabria, que se centraba en que las dimensiones de los trenes fallidos hubieran sido "incompatibles" con las de los túneles, al ser estos últimos demasiado angostos y aquellos demasiado grandes. El discurso "oficial" es ahora justo el opuesto: los trenes hubieran sido tan pequeños que "no cumplirían las expectativas de los usuarios".

El primer mensaje que lanzó Flores tras la reunión, no obstante, fue otro: "Nuestra voluntad es que este contrato de Renfe con CAF pase a liderarlo el propio Ministerio". Traducido: la operadora pública ha sido relegada en la renegociación del contrato con la concesionaria. El secretario general aseguró que Transportes ya ha reclamado al fabricante "un calendario detallado para ajustar los plazos y, si puede, reducirlos".

Flores intentó atajar el escándalo surgido tras desvelarse que los trenes encargados hace tres años no han comenzado a fabricarse; más aún, ni siquiera han comenzado a diseñarse. El secretario general llegó a Santander con un discurso claro: "No se ha fabricado ningún tren", "no se ha malgastado ningún recurso público" y los 150 millones de ayudas europeas al contrato "no corren peligro". Sí admitió que lo que hasta ayer el Ministerio reconocía como un "error" retrasará "dos años" la entrega de los trenes, pues el plazo de ejecución era de 45 meses y por lo tanto debían estar listos a mediados de 2024. Flores situó la fecha de entrega en 2026, aunque aseguró que el Ministerio negociará con la adjudicataria para acortar el tiempo de fabricación "todo lo posible". Asimismo, reconoció que los trenes podrían costar más de los 196,3 millones de euros en los que se adjudicó el lote en 2020, debido al incremento de los precios de las materias primas.

"Un tren se tiene que diseñar como un traje a medida, tiene que poder circular por la red. La problemática de los gálibos se ciñe a que la red de ancho métrico no tiene estandarizada la tipología de los túneles (los hay de distintas dimensiones), así que al intentar aplicar la misma metodología que para el resto de anchos (las distancias mínimas a las paredes y al techo de los túneles), el tren que salía de esos criterios era más pequeño que los actuales", explicó Flores. "Lo otro (que trenes no cabían en los túneles) es más divertido" y provoca "risas y chascarrillos", pero "la realidad es que los trenes hubieran sido demasiado pequeños, porque las exigencias eran mayores", enfatizó.

Lo que no acabó de aclarar Flores fue por qué no ha habido avance alguno desde que, en marzo de 2021, CAF informó de la incompatibilidad de las dimensiones de los trenes y los túneles, y desde que, en septiembre de ese mismo año, ya se puso sobre la mesa la solución: el denominado "método comparativo", que consiste en "copiar" para las futuras unidades las dimensiones del mayor tren que circule en la actualidad por la red de Feve. El secretario general se limitó a señalar en este punto que durante ese tiempo lo que se hizo fue "decidir qué hacíamos y cómo", una "discusión técnica". Admitió que se podría haber hecho "de otra manera".

Sobre cuándo supo él lo que ocurría con los trenes de Feve, Flores tampoco fue preciso: "Lo supe durante el año pasado. Vi que había esta discusión", dijo. Y en cuanto a cómo es posible que los Gobiernos de Cantabria y Asturias no supieran nada sobre los trenes hasta hace una semana comentó: "Es verdad que quizá tendríamos que ver explicado más, pero no había una decisión tomada y por eso no informamos".

En la comparecencia intervino también el consejero de Medio Rural del Principado, Alejandro Calvo, quien apremió a las Administraciones a tratar de acortar plazos al máximo. "Podemos entender cuál es la situación que se ha producido, pero tenemos que sacar conclusiones para que no se repita de nuevo", dijo sobre un error que ve propiciado, también, "por las décadas de abandono de la red de Feve".

En la misma línea se pronunció el consejero cántabro de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, quien destacó tres mensajes "positivos" de Flores durante la reunión: que "no habrá que licitar de nuevo el contrato, solo rediseñarlo", que "la cobertura presupuestaria está absolutamente garantizada" y que el grupo de trabajo nace "con vocación de permanencia". Su exigencia, "que el contrato se revise con rigor".

La reunión constitutiva del grupo de trabajo para el seguimiento del proceso de diseño y fabricación de los nuevos trenes de la red de ancho métrico se desarrolló en la sede de la Delegación del Gobierno en Cantabria. Representó a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) su director general, Pedro Lekuona. Adif envió a la reunión al director general de Conservación y Mantenimiento, Ángel Contreras, y Renfe, al director general de Operaciones, José Luis Cachafeiro. Por parte del Principado, además de Alejandro Calvo, acudió el viceconsejero de Infraestructuras, Jorge García. Hubo asimismo representantes de dos consejerías del Gobierno de Cantabria, y estuvo presente la delegada del Gobierno en esa comunidad autónoma, Ainoa Quiñones.