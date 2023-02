El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, ha anunciado este jueves que la aseguradora está inmersa en una revisión de los precios de sus seguros de automóvil que provocará que "más de la mitad de los clientes van a pagar más", si bien "muchos clientes pagarán menos". El ejecutivo ha afirmado que el proceso no se hará de forma generalizada, sino "individualizada por perfil de cliente y tipo de riesgo", y lo ha justificado por la necesidad de hacer rentable este negocio en un contexto de fuerte subida de sus costes por la inflación. "Cuando se afirma que no se van a subir los precios de los seguros de automóviles no se atiene a la verdad, hay que ser conscientes y realistas", ha lanzado en velada referencia a alguno de sus competidores.

Huertas, así, ha destacado que los resultados del negocio de automóvil no están siendo buenos "para ninguna compañía en el mundo", como demuestra que su filial en Estados Unidos haya entrado en pérdidas por primera vez (16,2 millones). En España, ha argumentado, la prima media ha bajado entre un 2% y un 3% en la última década por la fuerte competencia, pero la espiral inflacionista lo hace insostenible ya que se ha disparado el coste de reparar y sustituir los coches. De ahí que Mapfre vaya a revisar los precios, ha justificado, para "seguir haciendo sostenible" el negocio a largo plazo, mantener la calidad de servicio a sus clientes y el empleo, y proteger el interés de sus accionistas. El ejecutivo, asimismo, ha asegurado que los organismos supervisores en muchos de los países donde opera Mapfre están facilitando la subida de precios al preocuparse por la sostenibilidad del negocio. Además, ha admitido que "parte de los clientes" de automóvil en España pueden no aceptar el encarecimiento, pero se ha mostrado convencido que no será mayoritario ni relevante. "En general, el cliente valora otra muchas más cosas, Mapfre no siempre es la empresa más barata y es la número uno de seguros de automóviles de este país, con casi seis millones de vehículos asegurados y una cuota de mercado de en torno al 20%. Es cierto que cuesta incrementarla, porque alcanzados esos niveles somos el blanco del ataque de todos los competidores", ha resaltado. Más costes, menos extraordinarios La aseguradora ganó 642 millones de euros el año pasado, un 16,1% menos que en el anterior. Si se excluye de la comparación los 167 millones en plusvalías que obtuvo en 2021 por la venta de su alianza con Bankia a CaixaBank y los 104 millones que destinó a un plan extraordinario de bajas incentivadas y otras medidas de mejora de la eficiencia, el beneficio recurrente hubiera caído menos, un 7%. Dicho descenso se debió al impacto de la inflación (que eleva el coste de los siniestros ligados a la prestación de un servicio en favor del cliente), al incremento de la siniestralidad en el negocio de automóviles (tanto por la mayor actividad tras el fin de las restricciones por el covid como por el encarecimiento de las reparaciones), y a dos catástrofes: la seguía de la cuenca del río Paraná en Brasil y Paraguay (112 millones por los seguros agrícolas) y el huracán Fiona en Puerto Rico (31 millones). Pese al descenso del beneficio, la compañía ha anunciado este jueves un nuevo dividendo de 0,85 euros por acción, que sumado al de 0,6 euros ya abonado implica que volverá a remunerar a sus accionistas con 447 millones de euros, como en los últimos años, si bien el porcentaje de las ganancias repartido se incrementa hasta el 69,5%. "El dividendo más bajo no lo hemos contemplado en ningún momento, entendemos que tenemos capacidad financiera suficiente, manteniendo los niveles altísimos de solvencia que tenemos, para mantenerlo. En el frontispicio tenemos cuidar a nuestros accionistas, no queremos dar sorpresas negativas. Nos gustaría incluso aumentarlo en años venideros en la medida que el resultado pueda mejorar", ha argumentado Huertas. La bolsa lo ha premiado con una subida de la acción de entorno al 1,5%. Más beneficio De cara a 2023, el director financiero, Fernando Mata, ha apuntado que el beneficio aumentará, si la siniestralidad es normal y no se producen catástrofes extraordinarias por encima de lo habitual, gracias al aumento de los precios del seguro de automóviles y el alza de los tipos de interés. Respecto a esto último, Huertas ha animado a los particulares a acudir a sus oficinas en lugar de comprar letras del Tesoro: "Ofrecemos muchísimo más, el producto de letras del Tesoro es una cosa muy básica que no tiene ningún tipo de protección adicional y que es pura deuda pública, que está muy bien en estos momentos porque la rentabilidad es interesante, pero cuando un producto asegurador se acerca o iguala esa rentabilidad y además ofrece un programa completo de protección, cobertura de vida, de incapacidad y de fallecimiento, es un mucho más interesante". El ejecutivo, asimismo, se ha sumado a la reciente reivindicación del sector empresarial ante las críticas de Unidas Podemos: "La empresa hay que defenderla, la empresa es el motor de este país, genera el 80% del empleo". Asimismo, ha advertido que la economía española se podría comportar peor que la media europea este año "si la tensión política deja de hacer que los políticos al mando pongan el foco en los verdaderos problemas de la sociedad y nuestro país y se desvían a cosas menos relevantes". También ha criticado que el Gobierno haya subido el salario mínimo interprofesional (SMI) sin reunirse con la patronal CEOE y de forma "brusca", sin tener en cuenta la diferente situación de los distintos sectores productivos, solo por tomar una decisión "políticamente muy vendible".