Bajo el título “Historias de Solidaridad para el Éxito de la Sociedad”, Encuentros NOW volverá a reunir a miles de personas en un evento creativo, disruptivo, innovador, divertido, didáctico y, especialmente solidario en este año 2023.

En la sede de la Fundación Esperanza Pertusa, de Giosseppo, Esperanza Navarro patrona de la Fundación, Manuel Bonilla Presidente de Encuentros NOW, Juan Amirola y Enrique Barreneche, Presidente y directivo de la ONG Rafiki, han mantenido una reunión de trabajo para impulsar un convenio de colaboración como pistoletazo de salida del nuevo Encuentro NOW.

Si bien no se han desvelado los detalles del evento, siguiendo la línea que caracteriza a NOW, el nuevo encuentro pondrá al alcance del público ponentes de impacto mundial y de reconocido prestigio profesional, con interesantes relatos y vivencias.

En la sesión de trabajo Esperanza Navarro, junto a Manuel Bonilla, Juan Amirola y Enrique Barreneche hacían la siguientes reflexiones y cuestiones: “¿Es la solidaridad la palanca que transformará a la sociedad? ¿Es el altruismo clave para el éxito de las personas? ¿La colaboración en equipo es fundamental para generar una sociedad resiliente? ¿Es posible que el mundo avance sin acciones de voluntariado y sin generosidad? ¿Y las empresas, el emprendimiento o el liderazgo del futuro? ¿Qué rol juega la tecnología, la ciencia y la innovación para ayudar a otros?

Las temáticas abordadas en los encuentros NOW han sido: la mediación en guerras y la resolución de conflictos, la lucha contra el terrorismo, la paz en el mundo, medidas para la salida de crisis económicas, el apoyo al emprendimiento, la apuesta por la innovación y las tecnologías disruptivas, la necesidad de invertir en más investigación para la lucha contra enfermedades, lecciones de liderazgo en organizaciones, de resiliencia y de superación, la importancia de la responsabilidad social empresarial o, en el reciente I Fórum Europeo IA y salud, impulsado junto a Información, Ellis Alicante y Prensa Ibérica, sobre inteligencia artificial.

El diario Información ha reconocido con el premio Importante 2022 a Encuentros NOW que recogerá el próximo 16 de febrero en la Gala Importantes por su recorrido durante estos diez años. Como dicen sus siglas, Not Only Word (no solo palabras), se han conseguido retos tangibles más allá de las palabras, entre otros: un crowdfunding para ayudar a un paciente de ELA en su tratamiento en un Hospital de Boston USA, apoyar a una asociación contra la ELA y colaborar con una línea de investigación de esta enfermedad. Se han entregado becas de estudio en escuelas de negocio y en universidades, se apoyó a una persona con discapacidad para realizar su tesis de investigación doctoral sobre sostenibilidad y medio ambiente. Y se premiaron startups y proyectos de emprendimiento que utilizan inteligencia artificial para mejorar la salud de las personas.

Esta vez, el evento tendrá, entre los objetivos, la recaudación económica para apoyar a la ONG Rafiki en dos de sus diferentes líneas que lleva a cabo en el país africano de Uganda: una es el apoyo al emprendimiento de mujeres en aquel país y otra colaborar para en un internado de niñas estudiantes sin recursos con su hospital anexo.

El evento servirá para poner en valor la necesidad de ayudar a países del tercer mundo, como Uganda y otros países del continente africano, que se ven afectados de manera colateral por la actual situación de conflicto mundial, especialmente poniendo el foco en el grave problema existente que sufren mujeres y niñas.

Las Fundación Esperanza Pertusa que nace con una vocación muy clara de servicio a la sociedad, especialmente para los colectivos en situación de vulnerabilidad, como las mujeres en el continente africano, está alineada en valores con Encuentros NOW y con Rafiki. Esta pequeña ONG alicantina persigue elevar el nivel de vida de dos zonas muy deprimidas de Uganda, donde la renta per cápita diaria es de 17 céntimos de euro. Rafiki ya ha construido diversos pozos, ha impulsado la potabilización de agua, ha construido varias escuelas de primaria y secundaria, centros de formación agrícola, talleres de costura, y ha promovido otras actividades complementarias.

A los encuentros NOW han asistido cerca de diez mil personas, con millones de impactos en las redes sociales, interacción en el debate desde países de varios continentes, han apoyado más de doscientas empresas, universidades e instituciones de ámbito internacional y han participado más de cincuenta ponentes de primera línea como: Lama Nachman la mujer que devolvió la voz a Stephen Hawkins, la experta en IA Nuria Oliver , la Vicepresidenta IBM en Europa Olga Blanco, la Directora médica Andrea Bernabéu, la oncóloga Aurelia Bustos, el director de la Mobile World Capital Frances Fajula , los grandes Chef Paco Roncero, Alberto Chicote, Susi Diaz, Quique Dacosta así como los maestros pasteleros Paco y Jacob Torreblanca, el exdirector de El Mundo y actual director de El Español Pedro J. Ramirez, el premio nobel alternativo de la paz Johang Galtung, el presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI), Emilio Ontiveros, Francisco Ruiz, director de relaciones institucionales Google España y Portugal, Javier Jiménez, director general de Lanzadera o el mago Jorge Blass, entre otros