César Quintanilla acaba de acceder a la presidencia de la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (Uepal) y se ha propuesto mejorar las relaciones con la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), muy deterioradas durante el mandato de su antecesor en el cargo, Juan José Selles.

¿Qué papel va a jugar Uepal a partir de esta nueva etapa que se abre con su presidencia?

La línea va a ser bastante continuista, porque en Uepal tenemos unos objetivos muy claros. En este sentido, vamos a seguir poniendo el foco sobre temas que interesan a la economía provincial, como la necesidad de reforzar el área funcional Alicante-Elche y la dinamización de las áreas rurales, para que no se queden atrás. También continuaremos en nuestra línea reivindicativa, reclamando lo que entendemos que es mejor para este territorio.

¿La organización puede perder peso con la salida de Juan José Sellés?

Yo solo puedo hablar maravillas de Juanjo, porque ha realizado una muy buena gestión pensando en lo mejor para la provincia y una gran labor de cohesión tanto interna como externa. La prueba es que todos queríamos que siguiera, aunque al final se trataba de una decisión personal. En cualquier caso, no creo que vayamos a perder peso, porque él, al contrario de lo que se pudiera pensar, no tenía una actitud personalista, sino que consultaba mucho a la junta y había una comunicación constante, de manera que ahora mismo estamos más fuertes que nunca.

Sin embargo, fue expulsado de la vicepresidencia de la CEV en Alicante con el argumento de que emitía comunicados que no habían sido consensuados...

Cuando él hablaba no lo hacía por su boca, sino por boca de Uepal, y fue en un contexto y en una situación determinada. De cualquier forma, yo creo que todo aquello ya ha pasado y que lo que tenemos que hacer ahora es centrarnos y tratar de avanzar.

¿Va a mover ficha para intentar reconducir las relaciones con la CEV?

Por supuesto. Nosotros somos parte de la CEV, así que vamos a colaborar desde la lealtad y confío en que ellos hagan lo mismo, porque entiendo que somos complementarios y perfectamente compatibles.

¿Ha habido una lucha de egos para ver quién tenía la representatividad del empresariado en la provincia?

Nosotros la representatividad la tenemos clara, pero eso no quiere decir que Uepal tenga que dejar de ser Uepal, porque la unidad no significa uniformidad. Este jueves, por ejemplo, hemos asistido a la presentación de un informe de Ineca en el que se reclaman inversiones para la provincia. Pues bien, de lo que se trata es de que cada uno, por su lado, reivindique estas infraestructuras que tanta falta nos hacen, porque cuantas más voces reclamen lo mismo más posibilidades tendremos de que se nos escuche y de que nuestro territorio sea más potente. Al final, como digo, todos buscamos lo mismo pero por vías distintas, la CEV quizá de una forma más institucional, y nosotros de una manera más reivindicativa.

¿Van a reclamar que se les devuelva la vicepresidencia?

Ya he coincidido varias veces con el presidente de la CEV de Alicante, Joaquín Pérez, antes y después de mi toma de posesión, y hemos mantenido alguna conversación muy cordial y sincera con ánimo de colaboración. El tema de la vicepresidencia es algo que no está encima de la mesa ni nos preocupa. También tengo que decir que a mí nunca se me llegó a ofrecer de forma directa este cargo en sustitución de Juan José Sellés. Solo me sondearon terceras personas, sin que llegara a pasar de ahí.

Hay quien dice que su voluntad es la de limar asperezas con la CEV, pero que el núcleo duro de Uepal no le dejará...

En Uepal hay mucha libertad de expresión, porque nos gusta debatir las cosas y que cada cual aporte sus puntos de vista. Pero al final lo que se respira es una unión tremenda y, en mi caso, me siento completamente respaldado por toda la asamblea.

¿La integración de Aesec en la CEV puede ser un problema en este acercamiento?

En absoluto. Hay varias asociaciones de Uepal que están también en la CEV, y eso lo único que hace es reforzar el mensaje de que somos complementarios y compatibles.

¿Cómo son las relaciones con la Cámara de Comercio?

Son excelentes. Yo, personalmente, formo parte del comité de la Cámara, y solo puedo decir que somos instituciones que buscamos lo mismo, que es lo mejor para la provincia de Alicante.

Está hablando de unidad, pero dio la sensación de que no fue ese el mensaje que se lanzó en las concentraciones que se organizaron por separado para protestar por el bajo nivel de inversiones en los Presupuestos Generales del Estado...

Puede que de puertas hacia afuera pudiese parecer que no había demasiada unidad en ese momento y que a veces se producen hechos que podrían haberse producido de otra manera, pero yo creo que en estos momentos hay un sentimiento de trabajar todos juntos y de hacer las cosas mejor en el futuro. Ha calado que la provincia de Alicante necesita una reacción de toda la sociedad, pues nos tienen ninguneados y son muchos los varapalos que nos hemos estado llevando en los últimos meses y años.

El último, el del trasvase...

Ha sido como la gota que ha colmado el vaso. Si no se le da la vuelta a este asunto vamos a perder competitividad económica y la agricultura se va a tener que relocalizar. El recorte, además, afectará también al agua de consumo doméstico, lo cual es un golpe añadido teniendo en cuenta la importancia del turismo en nuestro territorio. No es entendible la postura del Gobierno central, y nos hubiese gustado que la Generalitat hubiera dado una respuesta más contundente.

Ahora llegan las elecciones. ¿Qué papel puede jugar ahí el empresariado?

Si los políticos se reúnen con nosotros, ahora que estarán más permeables, hacerles ver que no tienen que trabajar por sus siglas sino por los votantes de su provincia. Que tengan presente, por ejemplo, que no pueden aprobar unos Presupuestos Generales como los últimos sin que haya consecuencias.