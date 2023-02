Si la evolución de las grandes empresas supone un buen reflejo de la economía global de una zona, entonces se puede concluir que la provincia superó con notable rapidez los efectos de la pandemia. Las mayores firmas alicantinas no sólo consiguieron recuperar en un único ejercicio la mayor parte de la facturación perdida, también lograron multiplicar su beneficio y, en el caso de las mercantiles más golpeadas por los efectos del confinamiento, dejar atrás los números rojos.

Al menos así se deduce del análisis de los balances de 2021 presentados por las cien mayores empresas domiciliadas en la provincia, según la información facilitada por Infocif, referente en la generación de bases de datos empresariales, que maneja datos actualizados de millones de compañías y cuya herramienta permite la creación no sólo de rankings especializados, sino de informes personalizados. Una información que se complementa con las cuentas consolidadas de los 34 mayores grupos de la zona, aunque hay que destacar que en la lista hay ausencias notables, como la de Marcos Automoción, que no se incluye al no haber presentado aún sus cuentas consolidadas del ejercicio de referencia.

En conjunto, estas cien grandes empresas facturaron 12.039 millones de euros en 2021, lo que supuso un incremento del 10,6% sobre las cifras del ejercicio anterior, que se queda muy cerca de los 12.206 millones que ingresó el grupo de cien mayores compañías alicantinas en 2019. Si se descuentan los datos del Sabadell -la mayor empresa domiciliada en Alicante- para evitar la distorsión que representa, la recuperación de ingresos aún fue mayor, del 17,8%, hasta los 7.696 millones de euros

En total, hasta 76 del centenar de compañías individuales incluidas en el ranking y 30 de los 34 grupos consolidados de los que se facilitan datos lograron mejorar sus ingresos, algo hasta cierto punto lógico tras la paralización que sufrió la actividad de la mayoría de sectores durante buena parte del ejercicio de 2020.

Esta mejora también alcanzó a los resultados. Para empezar, la cifra de empresas que presentó pérdidas se redujo a la mitad. De las 12 que estaban en números rojos en 2020 se pasó a sólo seis en 2021, fruto de la recuperación que experimentó el sector turístico -el paradigma sería Baleària, que pasó de perder 17,2 millones a ganar 45,4- o de la recuperación de la actividad asistencial, en el caso de las clínicas privadas que aparecen en la lista.

En conjunto, el beneficio agregado de las mayores empresas alicantinas alcanzó los 781 millones de euros en 2021, diez veces más de lo que sumó en 2020, cuando fue de 73 millones. De nuevo, si se omiten de la ecuación los datos del Sabadell, el resultado es igualmente positivo, ya que se pasa de un beneficio conjunto de 166 millones en 2020 a casi 453 millones en 2021, una cifra muy próxima a la de 2019, que fue de 463 millones.

En cuanto al empleo, también existen diferencias en función de si se incluye o no la plantilla del banco, que ese año ejecutó uno de sus mayores ajustes de personal. De esta forma, con las cifras del Sabadell, las cien mayores empresas domiciliadas en Alicante tuvieron contratados una media de 45.591 trabajadores a lo largo de 2021, lo que supuso una caída del 3,2% sobre las 47.110 del año precedente. Sin embargo, sin tener en cuenta a la entidad financiera, en el resto de compañías se produjo un aumento medio del 7,9% en la ocupación, al pasar de 23.652 a 25.521 empleados.

En cuanto al ranking puro y duro, como ya se ha señalado el Banco Sabadell SA -que incluye únicamente el negocio bancario y en España de esta entidad- encabeza la clasificación con 4.343 millones de euros en ventas y un ligero retroceso sobre el año anterior, aunque logra mejorar sus resultados. Le sigue Sprinter, que rozó los 400 millones de euros, una cifra que probablemente haya superado en 2022, a tenor del ritmo de expansión que lleva el grupo de tiendas de deportes en toda España.

En tercer lugar aparece la naviera Baleària, que remonta hasta los 384 millones, tras el desplome que sufrió el ejercicio anterior por las restricciones para frenar al coronavirus. En la clasificación individual, la cuarta compañía por tamaño en 2021 -entre las que ya han presentado cuentas- sería Juan Fornés Fornés SA, la sociedad detrás de la cadena de supermercados Masymas, que, eso sí, ve caer su facturación ligeramente -de 338 a 328 millones- tras el auge que vivió este negocio durante el confinamiento. Un descenso que anotan otras firmas del sector agroalimentario también incluidas en la lista, como Hiperber, Aceitunas Cazorla, Almendras Llopis o Chocolates Valor, por el mismo motivo.

Si se tienen en cuenta las cifras de grupo consolidado, ese cuarto lugar correspondería a Grupeva, que incluye los distintos negocios de los propietarios de Neumáticos Soledad, que suma 355 millones de euros de facturación.

Por lo demás, el ranking también refleja la importancia que empiezan a adquirir en la zona sectores como el de las telecomunicaciones, con representantes como Wewi Mobile, la firma detrás de Finetwork, que facturó ese año 98 millones; o la ilicitana Aire Network, con 76 millones. El sector del plástico o el de los cartojanes son otros de los que también ganan peso entre las grandes firmas de la provincia, donde también vuelven a escalar posiciones las promotoras, como varias de las sociedades del grupo TM -que en su conjunto facturó 260 millones frente a los 163 del ejercicio anterior-, de Aligrupo o de VAPF.