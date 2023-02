Los trabajadores que cobren el salario mínimo recibirán una 'paguilla' extra en la nómina de febrero.

El Gobierno tiene previsto aprobar en el Consejo de Ministros de este martes la revalorización del salario mínimo interprofesional (SMI), para subirlo de los actuales 1.000 euros a 1.080 euros brutos (en 14 pagas). Dicho aumento afectará a unos 2,5 millones de trabajadores en toda España y obligará a miles de empresas a reconfigurar sus nóminas para dar cumplimiento a la medida.

Y es que la subida tendrá efecto retroactivo a 1 de enero del 2023 y los departamentos de recursos humanos deberán abonar una 'paguilla' complementaria a los trabajadores afectados, conforme el atraso pendiente del mes pasado. ¿Cómo deberá abonarse dicha paguilla? ¿Cuánto tiempo tienen las empresas para abonarla? ¿Qué pasa si el trabajador cobra pluses y cómo les afecta el nuevo SMI? En el presente artículo repasamos todas las claves de la medida.

¿Qué significa que la subida sea con efecto retroactivo?

El Gobierno ha demorado la revalorización del salario mínimo debido a diferencias internas. Y una medida que tradicionalmente queda ratificada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en los últimos días del ejercicio anterior a su entrada en vigor, este 2023 se ha publicado en febrero. El real decreto redactado desde el Ejecutivo contempla la aplicación de la nueva cuantía, de 1.080 euros, con efecto retroactivo desde el 1 de enero. Lo que significa que los trabajadores deberían haber estado cobrando ese mínimo de 1.080 euros ya en la nómina del mes pasado. Y como el mes pasado las compañías no sabían todavía cual sería el salario mínimo de este año, tienen ahora la obligación de pagar un mes de atraso.

¿Cómo deben abonar las direcciones esa 'paguilla' pendiente?

Hay dos fórmulas posibles. Por un lado, la empresa puede pagar una nómina ordinaria al trabajador con la nueva cuantía y luego pagar una segunda, a parte, que incluya un pago único de hasta 80 euros. La cuantía concreta será la que separe el actual salario de la cifra de 1.080 euros. Y otra opción que en años anteriores han adoptado las corporaciones es la de incluir un plus único en la nómina de febrero que desglose específicamente el pago de atrasos. Esta 'paguilla' será única y no repetible, en tanto que solo se ha dejado de pagar un mes.

¿Cuándo debe abonar la empresa el pago atrasado?

En 2020 la subida del salario mínimo también se aprobó con efecto retroactivo y también la recogió el BOE en el mes de febrero, ya que entonces sí hubo acuerdo entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos y las negociaciones se alargaron. En el real decreto que dio forma ha dicho consenso no se recogió de manera explícita cuándo las empresas debían abonar el importe retroactivo de enero. La interpretación que por aquel entonces dieron los sindicatos es que el pago pendiente debía materializarse en la nómina de febrero, ya que las gestorías o departamentos de recursos humanos tenían margen suficiente para incorporarlo.

Este año, en tanto que la aprobación tendrá validez legal a fecha 14 de febrero, las empresas siguen teniendo margen para incluir dicho pago en la nómina de febrero. Es práctica habitual cerrar nóminas a partir del día 15, aunque especialmente suelen pasarse sobre el día 20 para cerciorarse que el último día laborable de cada mes llegan al trabajador. En caso de que una empresa no materialice ni la subida salarial, ni el pago del atraso de enero, el trabajador puede ir a los juzgados para cursar una reclamación de cantidades, como paso previo a una potencial demanda, si su empleador se negara a ello.

¿Son absorbibles los pluses para llegar a ese salario mínimo?

Sí, el Tribunal Supremo ha ido asentando doctrina durante los últimos años sobre este tema, coincidiendo que el SMI ha crecido sustancialmente. El salario mínimo marca el ingreso mínimo que un trabajador debe percibir. Es decir, a partir de este año un empleado a jornada completa (40 horas semanales) no puede percibir menos de 1.080 euros brutos al mes (en 14 pagas). O 1.260 euros brutos en 12 pagas. Es ilegal que perciba menos, aunque su convenio colectivo de aplicación así lo estipule (en caso de estar desfasado).

No obstante, el salario mínimo no es lo mismo que el salario base y un trabajador puede llegar a cobrar ese baremo mínimo de 1.080 euros de muchas maneras. Una es que el salario base sea de 1.080 euros. Otra es que el sueldo base sea inferior y su empleador complemente la diferencia hasta esos 1.080 euros con pluses. Algunos pueden ser pluses que ya tenía, por ejemplo, la antigüedad o un plus por especialidad. Y es que el Supremo considera absorbibles los pluses para llegar al SMI.

Para visualizarlo con un ejemplo. Un trabajador cobra 1.050 euros brutos al mes (en 14 pagas). De estos, 1.000 euros son de salario base y otros 50 euros de complemento por especialidad. Ahora el salario mínimo sube a 1.080 euros y el Supremo interpreta que la empresa solo tiene la obligación de subirle el salario base a 1.030 euros, más luego los 50 euros de plus que ya venía percibiendo, alcanzando así un total de 1.080 euros. Si la compañía quiere premiar al trabajador y subirle el sueldo base a 1.080 euros, para así plasmar íntegramente la subida del SMI a su nómina, puede hacerlo, pero no está obligada a ello y el empleado no puede reclamárselo.

¿Qué pasa si el trabajador cobra parte de su sueldo en especies?

En este caso, la empresa está obligada a pagarle monetariamente de forma íntegra el SMI. Es decir, puede luego incluirle entre sus condiciones un bono transporte o tiquets restaurantes, pero no puede pagarle menos del salario mínimo y decir que le acaba complementando la diferencia con otros elementos. La nómina que le llegue en líquido deberá ser la cuantía que estipula el SMI y luego la empresa deberá sumarle los bonos en especies que ya tuvieran pactados. Pero los segundos no pueden sustituir parcialmente al segundo.