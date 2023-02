Los países asiáticos, tradicionalmente, han estado entre los principales destinos de las exportaciones del calzado de la provincia. Sin embargo, las restricciones en China, que se mantuvieron hasta hace ahora algo más de un mes, trastocaron, como es lógico, las relaciones comerciales. Hasta el punto de que, pese a que la industria zapatera de Alicante cerró 2022 con un aumento de las ventas al exterior del 17,9%, alcanzando, de este modo, los 1.320 millones, 124 más que en 2019, antes de la crisis sanitaria, los envíos a algunos de los principales mercados, como China, Japón o Corea del Sur, no acababan de despegar. Con el matiz de que otros, como Francia, Italia, Alemania, Portugal o Estados Unidos, crecieron respecto a 2021. Con estos puntos de partida, las empresas de calzado que, desde este domingo, y hasta el miércoles, participan en la edición número 95 de la feria Micam de Milán se han estrenado en el certamen italiano con el foco puesto de forma especial en China y en Japón.

En total, participan un centenar de empresas españolas, de las que 43 son de la provincia y, de ellas, 33 son de Elche, sobre un total de 998 marcas llegadas de todo el mundo. En esta edición, las firmas presentan las colecciones de otoño-invierno para la temporada 2023-2024.

En este sentido, el objetivo para muchas de las industrias que toman parte en el certamen italiano, como destaca la presidenta de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal), Marian Cano, es analizar la situación en los países asiáticos y, especialmente, en China, que, solía estar entre los diez principales destinos de la producción española. Sobre todo, desde una doble perspectiva: por un lado, desde el punto de vista de analizar cómo se comporta el consumo y, por otro, desde la vertiente de evaluar cómo se reorientan las cadenas de suministro una vez recuperada la normalidad tras una pandemia que azotó con toda su fuerza a una industria vinculada a la moda y que, por tanto, se vio especialmente afectada por las restricciones que llevaron a la suspensión de todo tipo de eventos sociales.

De momento, y a expensas de lo que suceda de aquí al miércoles, Marian Cano admite que las primeras horas de este certamen están dejando buenas sensaciones, con presencia de diversas nacionalidades. La feria ha arrancado animada, en una jornada, la primera, en la que suelen acudir sobre todo compradores minoristas, a espera de lo que suceda el lunes, que, normalmente, suele ser el mejor día de la feria, con la presencia de los grandes grupos.

Precisamente será este lunes cuando el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, acuda al Salón Internacional del Calzado de Milán, con el fin de dar su apoyo al sector en la eliminación y rebaja de aranceles que faciliten la entrada a nuevos mercados. Junto a Puig, también estarán presentes en el escaparate zapatero el conseller de Economía, Rafa Climent; y los alcaldes de Elche y de Elda, Carlos González y Rubén Alfaro, respectivamente.

Las empresas se que participan en este certamen distribuyen en seis pabellones con cinco conceptos: Contemporary, Premium, Everyday, Emerging Designers y Accessories for Shops. En paralelo a Micam, también se están celebrando Mipel, feria de bolsos y accesorios en piel, y The One Milano, dedicada al sector de la confección. Mientras tanto, Lineapelle, el escaparate internacional de la piel y los componentes para el calzado, comenzará este martes. Todo en un país, Italia, que es el segundo comprador de zapato español.