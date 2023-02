La subida del euribor está provocando un boquete de considerables dimensiones en la economía de aquellas familias que están pagando una hipoteca a interés variable. Así lo pone de manifiesto una encuesta realizada por la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana, que revela que se están produciendo incrementos de las cuotas hipotecarias de hasta 300 euros mensuales, lo que está llevando a los afectados a plantearse reducir gastos en cuestiones como el ocio o la ropa.

De acuerdo con los datos obtenidos, un 10,4% de los encuestados asegura que en la última revisión han tenido que hacer frente a incrementos de entre 200 y 300 euros, un 18,8% a subidas de entre 100 y 200 euros y un 50% a menos de 100 euros. El 20,8% desconoce la cantidad exacta debido a que todavía no se les ha realizado la revisión, aunque esperan una subida de la cuota más elevada, teniendo en cuenta la evolución del euribor en los últimos meses.

Estos aumentos, destacan desde la Unión de Consumidores, han llevado a que muchos de los encuestados estén pensando en reajustar su presupuesto para poder hacer frente a las hipotecas. Así, un 47% de los encuestados declara que reducirá gastos en restauración y ocio, un 45% en ropa, complementos y regalos, un 27% se dará de baja en plataformas de televisión, gimnasio y clases particulares, y un 15% en alimentación.

Ingresos

Además de recortar gastos, otra opción que baraja la ciudadanía es la de incrementar los ingresos familiares, aunque un 55% declara no saber cómo hacerlo. El resto tiene previsto tomar determinadas medidas, como buscar un segundo empleo en un 13% de los casos, fraccionar los pagos para disponer de mayor liquidez mensual en un 11%, y alquilar la plaza de parking o el trastero de la casa en un 7%.

Los encuestados, por otro lado, no confían en sus entidades bancarias. Así, y ante la pregunta de qué soluciones les pedirían a sus bancos, un 61% declara que no se ha planteado solicitar nada porque no creen que les vayan a ayudar, el 21% les reclaman que limiten los tipos de interés y que dejen de ganar tanto, el 12% que reduzcan el diferencial, y el 6% que mejoren las condiciones sin tener que pagar comisiones.

Ante estos resultados, el secretario general de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana, Vicente Inglada, considera necesario que desde la Administración se lleven a cabo medidas eficientes y encaminadas a facilitar el acceso a la vivienda, como la posibilidad de recuperar la desgravación fiscal eliminada en 2013 o recuperar el producto financiero de cuentas vivienda, entre otras.