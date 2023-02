La administración concursal de Fundesem ha optado por solicitar una nueva prórroga del plazo para lograr adhesiones al convenio de acreedores de la escuela de negocios alicantina, ante la demora de la Generalitat en dar su visto bueno definitivo a la propuesta. Aunque el organismo titular de la deuda, el Ivace, ya ha aprobado sumarse al plan de pagos y la quita planteada por los gestores del centro, la operación necesita recibir también luz verde del departamento autonómico de Hacienda y ser sometido a votación en el pleno del Consell.

Aunque en principio no se esperan complicaciones para que salga adelante, la propuesta no pudo ser incluida en el orden del día de la última reunión del Ejecutivo valenciano, por lo que ya no podrá ser aprobada antes de que expire el plazo marcado por el juzgado que lleva el proceso, que finaliza el próximo 1 de marzo, tras la primera prórroga que ya autorizó, precisamente, para que el consejo del Ivace pudiera someterlo a votación.

En este caso, la reunión de este organismo se celebró el día 8 de febrero, cuando aprobó por unanimidad sumarse a la propuesta de convenio que pusieron sobre la mesa los responsables de Fundesem y que contempla el pago del 55% de la deuda -gracias a la aportación de 1,5 millones que realizará la Universidad Europea- y una quita sobre la cantidad restante.

La propuesta necesita obligatoriamente la adhesión de la Generalitat, ya que el Ivace es el principal acreedor del centro de formación, con alrededor de 1,6 de los 2,7 millones de euros a los que asciende su pasivo. Una deuda que se generó por los reiterados impagos del alquiler de la sede que ocupa Fundesem en la calle Deportistas Hermanos Torres de Alicante, que la Generalitat construyó sobre una parcela de titularidad municipal para dar cabida a la escuela de negocios.

El plan de viabilidad de la fundación contempla su alianza con la Universidad Europea, que podrá utilizar las instalaciones para impartir hasta cuatro grados del ámbito sociosanitario, en lo que supondrá su desembarco en Alicante. Además, el centro privado tomará el control de la gestión del día a día de la escuela de negocios y le garantizará unas rentas de aproximadamente 400.000 euros anuales.

Aunque desde la Conselleria no veían con buenos ojos esta cesión de un inmueble público para un centro universitario privado –de hecho, el rechazo inicial fue lo que llevó a Fundesem a solicitar el concurso en julio del año pasado-, finalmente ha pesado más el salvar a la institución promovida por el empresariado alicantino y evitar su desaparición.