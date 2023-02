Normalidad. Esa es la palabra que define el funcionamiento de las estaciones de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de Alcoy, Benidorm, Torrevieja y Villena, que han estrenado este lunes la gestión pública tras la reversión impulsada por la Conselleria de Economía. El servicio se está prestando sin incidencias y sin que tampoco se registren colas de vehículos, algo a lo que ha contribuido la decisión de dar citas más espaciadas con el objetivo de evitar problemas.

Fue el pasado viernes cuando la mitad de las estaciones de la Comunidad finalizaron sus contratos para pasar a manos de la Sociedad Valenciana de ITV (Sitval), compañía pública que, a partir de ahora se hará cargo de su gestión. En la provincia de Alicante están afectados por este proceso los cuatro centros citados, además también de los de Redován y Orihuela, aunque en estos casos las instalaciones continúan siendo privadas merced a un acuerdo de alquiler alcanzado por la conselleria con las concesionarias. En la misma situación se encuentran las unidades móviles de Elda, Novelda y Pilar de la Horadada, que también dependen de las mismas empresas.

Durante el fin de semana, técnicos del Instituto de Competitividad Empresarial (Ivace) visitaron las estaciones con el objetivo de comprobar que todo estuviese correcto, y ha sido este lunes cuando se ha estrenado la gestión pública, con un funcionamiento enmarcado dentro de la normalidad y sin que se hayan registrado incidencias reseñables.

El presidente de la Asociación de Entidades Concesionarias de ITV la Comunidad Valenciana (Aecova-ITV), Ricardo Pérez, sí que ha denunciado que el traspaso a la conselleria de las estaciones de nueva construcción no se ha realizado de manera formal. Según sus palabras, "al contrario de lo que se dijo, no se personó nadie de la Administración para realizar la recepción ni patrimonializar las instalaciones, por lo que nos encontramos ahora mismo en una situación anómala". Este hecho ha propiciado que, en su caso concreto, como propietario de la estación de Villena, haya firmado un escrito de salvedad "para advertir de que no nos responsabilizamos de la estación, porque la gestión ya no es nuestra".