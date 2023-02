La incertidumbre que se vive a nivel internacional, con factores que, por un lado, tiran de la actividad empresarial y, por otro, frenan los beneficios, está convulsionando todas las economías, incluida la de la provincia de Alicante. Una muestra de ello son las estadísticas del Registro Mercantil, que revelan que durante 2022 este territorio alcanzó su mayor cifra de creación de empresas en los últimos 15 años, al mismo tiempo que batía por segundo ejercicio consecutivo el récord de disoluciones. Esta dicotomía tiene múltiples aristas, pero el emprendedurismo de personas que en los últimos tiempos han perdido su empleo y las oportunidades de negocio surgidas con la irrupción de las nuevas tecnologías tienen mucho que ver con que se hayan podido crear 5.145 firmas durante este periodo. La poca consistencia de algunos de los proyectos puestos en marcha, por contra, se encuentra detrás de los 1.249 cierres computados.

En un escenario de tremenda complejidad, marcado por la notable recuperación económica que se viene registrando desde lo peor de la pandemia y una guerra de Ucrania que genera tensiones en forma de incrementos de costes y una fuerte incertidumbre, el ritmo de constitución y disolución de sociedades mercantiles en la provincia parece haber enloquecido. Las empresas creadas el año pasado suponen un aumento del 4,5% con relación a 2021 y el registro más elevado desde 2007, cuando se pusieron en marcha 6.696. En el caso de los cierres, ha habido un incremento del 8% respecto al ejercicio anterior, que hasta ahora ostentaba el récord. Con estas operaciones, en la actualidad son 60.000 las firmas que figuran inscritas en la Seguridad Social en territorio alicantino.

A la hora de explicar estos datos, el exrector de la Universidad de Alicante (UA) y catedrático emérito de Fundamentos de Análisis Económico Ignacio Jiménez Raneda, asevera que estas cifras, aparentemente contradictorias, «recuerdan a la teoría de la destrucción creativa. Estamos en un momento en el que hay numerosas iniciativas empresariales, pero no todas ellas tienen éxito, por lo que acaban fracasando. De ahí que veamos incrementos tanto en lo que respecta a la constitución de sociedades como en lo que se refiere a disoluciones». Jiménez Raneda subraya, además, que esta actividad frenética se está registrando en un momento de fuerte inestabilidad, lo que no disuade a los emprendedores, gran parte de ellos desempleados. «El momento no es el mejor, porque resulta complicado tomar decisiones. Pero al final no hay más remedio que arriesgar y tomarlas», enfatiza.

Por su parte, el catedrático en Organización de Empresas por la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche José María Gómez Gras destaca que las operaciones para la puesta en marcha de empresas se han visto impulsadas por las nuevas oportunidades que ofrecen la mayor parte de los sectores. Según sus palabras, «estamos en plena época de la digitalización y la implantación de nuevas tecnologías, por lo que se está generando una bolsa importante de nuevos negocios vinculados a estas materias». Con relación a los cierres, Gómez Gras hace referencia a empresas que finalmente no han podido resistir los envites de los últimos años de crisis, y, sobre todo, a «nuevos proyectos que se han impulsado sin los suficientes análisis de viabilidad, por lo que han acabado sucumbiendo».

El aumento de la creación de empresas en la provincia durante el año pasado contrasta con el descenso del 1,9% registrado a nivel nacional, con poco más de 100.000. Alicante, además, ha sido el quinto territorio en el que más constituciones se han producido, solo por detrás de Madrid, Barcelona, Málaga y Valencia.

En lo que respecta a las extinciones, en el conjunto del país crecieron un 9,5%, alcanzando las 37.200 operaciones. En este caso, también Alicante aparece en el quinto lugar entre las provincias en las que más sociedades han cerrado, por detrás de Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga.