Por segundo mes consecutivo, el mercado de turismos y todoterrenoscierra en positivo, con un crecimiento del 30% en la provincia de Alicante y 2.764 unidades nuevas matriculadas. El aumento de las ventas se debe, en parte, a la mejoría en la cadena de suministros y en la producción de vehículos. No obstante, hay que recordar que en los meses finales de 2022 las ventas se redujeron por los cuellos de botella en el transporte de vehículos, por lo que no está claro cuánto de la subida obtenida en enero y febrero correspondería a estas ventas retenidas en noviembre y diciembre. A pesar de este incremento, las matriculaciones son todavía inferiores a las de 2020, en período prepandemia. Para el acumulado del año, se alcanzan ya las 5.184 unidades, un 38% más que el año anterior..

Respecto a las matriculaciones por canales siguen la misma tendencia que el mercado general. Durante el último mes las ventas a particulares logran un incremento del 8,87%, con un total de 1.448; las de empresa un 36,82%, con 955; y las de alquiler un 284,04%, con 361.

Félix García, director de comunicación y marketing de ANFAC, explica que “febrero continúa con la senda alcista con la que comenzamos el año. Crecer siempre es positivo, pero al compararlo con los datos de febrero de 2020, cuando todavía no conocíamos la pandemia, nos sitúa todavía muy lejos. En aquel febrero se matricularon en España 98.221 unidades, así que todavía tenemos un mercado mensual que pierde más de 20.000 ventas en comparación. La cadena de suministro de piezas sigue mejorando lo cual beneficia a la mejora, pero aún tenemos cuellos de botella logísticos. De igual modo, no ayudan los precios, con una inflación que sigue al alza, aunque de forma más contenida. Por eso desde el sector se insiste en que si las ayudas a la compra de electrificados fueran directas y no subvenciones se ayudaría a impulsar el mercado en su conjunto y más el de bajas y cero emisiones que contribuye, en gran medida, a rejuvenecer un parque móvil que coquetea con los 14 años de antigüedad”.

Raúl Morales, director de comunicación de FACONAUTO, indica que "la mejora de las matriculaciones del mes de febrero supone encadenar dos meses consecutivos con un mercado en positivo. Sin embargo, nosotros no vislumbramos un cambio de tendencia ya que esta situación se debe, sobre todo, a que se están matriculando en estos primeros meses del año las operaciones que quedaron pendientes en el mes de diciembre. Es prioritario recuperar el mercado y es indudable que este arranque del ejercicio es esperanzador, pero tenemos que conseguir que esto se convierta en tendencia y que, poco a poco, se recupere la senda de matriculaciones necesarias para un país y una economía como la española".

Según la directora de comunicación de GANVAM, Tania Puche, destacó que “las matriculaciones marcan de nuevo signo positivo. En febrero, aunque ralentizan su crecimiento, siguen al alza, gracias sobre todo al canal de alquiladores, que duplican sus compras con respecto al mismo mes del año anterior. Sin embargo, seguimos muy alejados de los niveles prepandemia, por lo que a pesar de la mejora no podemos hablar de recuperación del mercado. La incertidumbre económica y las dificultades en la cadena logística y de aprovisionamiento no permitirán, al menos, hasta 2024 superar la barrera psicológica del millón de unidades matriculadas al año”.