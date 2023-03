Castellón ha acogido este viernes la celebración del Día de la Empresa de la Comunidad Valenciana. El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha apelado al entendimiento entre los interlocutores sociales y los poderes públicos para impulsar el bienestar social, mientras que el jefe del Consell, Ximo Puig, ha destacado el liderazgo autonómico en la gestión de los fondos europeos, con la concesión ya de 22.600 ayudas a empresas.

En su intervención el presidente de la CEV ha agradecido la institucionalización del Día de la Empresa porque, según ha asegurado, “es el justo reconocimiento a los miles de hombres y mujeres que cada día muestran su compromiso profesional, personal y social levantando sus proyectos empresariales, generando actividad económica y creando puestos de trabajo. Personas, muchas de ellas, desconocidas públicamente, pero indispensables para el desarrollo y el crecimiento de nuestra Comunidad”.

Del mismo modo, el presidente de la Confederación ha destacado la elección del 3 de marzo para llevar a cabo estas celebraciones por su carácter simbólico para la organización. “Se trata del día en el que la CEV, donde se encuentran representadas las empresas de todos los sectores y territorios, pasó a tener ámbito autonómico, dando ejemplo de que la vertebración territorial no sólo es aconsejable sino posible”, ha incidido Navarro ante los más de 200 asistentes.

Salvador Navarro ha ensalzado a las 375.000 empresas que tienen su sede social en la Comunidad, a los 360.000 empresarios autónomos, y a todas las personas que forman las empresas porque trabajan en ellas, porque las dirigen, o porque simplemente las defienden. “Para todas estas personas es la jornada de reconocimiento de hoy”, ha asegurado.

No hay dos bandos

Navarro, que ha instado a crear certidumbre desde la política y a no polarizar, ha explicado que “no hay que ponerse del lado de los empresarios o del lado de los trabajadores; no hay que enfrentar al sector público con el privado; porque no somos dos bandos. Sin políticas públicas responsables, sin las empresas, sin las organizaciones empresariales, y también sin las sindicales, el progreso económico y social de los últimos 45 años sería inimaginable”.

Asimismo, ha destacado las principales aportaciones de los sectores productivos de la Comunidad Valenciana y ha puesto en valor la creación de cerca de dos millones de empleos “cada vez más cualificados y gratificantes porque nuestras empresas son cada vez más innovadoras, sostenibles y responsables”, ha recalcado.

Por último, ha cerrado su intervención apelando a la unidad, el diálogo, el entendimiento entre los interlocutores sociales y la cooperación con los poderes públicos “para que las empresas “sean más competitivas, generando así más empleo y mejor retribuido, impulsando el bienestar social, y permitiendo unos buenos servicios públicos para todos”.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha avanzado que la Comunidad Valenciana lidera la gestión de los fondos europeos en España y ya se han concedido 22.600 ayudas a empresas valencianas. Puig ha estado acompañado por el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Arcadi España; el conseller de Economía Sostenible, Sector Productivos, Comercio y Trabajo, Rafa Climent, y la consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Josefina Bueno.

El 25% de los fondos

Durante su intervención, ha destacado que el 25% de los fondos licitados por las comunidades autónomas se concentra en la Comunidad Valenciana, y que la cuantía media de las ayudas asignadas a las empresas es de 20.000 euros.

El presidente ha explicado que el Día de la Empresa trata de poner en valor las 375.000 empresas y los 360.000 autónomos existentes en la Comunidad Valenciana, que ha calificado de “gran motor en la sombra” que atrae inversiones extranjeras y que ha propiciado el actual récord de empleo. En este sentido, ha asegurado que en los últimos ocho años se han creado 400.000 puestos de trabajo, es decir 143 diarios.

Puig ha asegurado que la empresa ha sido “catalizadora de modernidad, europeísmo, libertad, progreso y prosperidad para las familias”, y ha destacado su contribución a haber alcanzado el actual récord de empleo, de exportaciones y de inversión extranjera.

Además, ha destacado la gestión realizada por la Generalitat para fomentar el diálogo social, la colaboración público-privada y para reconocer y agradecer la labor de empresarios y empresarias, así como de la Confederación Empresarial Valenciana, a quienes les ha brindado el “máximo apoyo público”.

Por otro lado, el jefe del Consell también ha justificado la elección de Castellón como lugar de celebración de este día por “cohesión territorial” y porque, según ha indicado, es la provincia con el PIB industrial más elevado de España.

En el transcurso del acto, también ha hecho referencia a las actuales dificultades que suponen los costes energéticos para el tejido empresarial, especialmente para el sector cerámico, y ha reiterado la necesidad de que el Gobierno de España agilice las ayudas estatales a las empresas azulejeras.

Por último, ha señalado que “tras las mejores noticias recientes aparece siempre una empresa”, y ha detallado como ejemplo “los 5.000 empleos que creará BP, los 30.000 trabajos de la Volkswagen, los 25.000 que protegerá Ford, los cientos de empleos de las tecnológicas radicadas en la Comunidad Valenciana, así como el dinamismo del sector turístico y el crecimiento del sector agroalimentario”.