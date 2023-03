En pie de guerra. Así están los heladeros como consecuencia de una normativa que prepara el Ministerio de Consumo de Alberto Garzón para prohibir la publicidad de los helados en horario infantil. El sector provincial considera que la medida tendrá efectos devastadores sobre las ventas, con una merma que sitúa alrededor del 20%, al tiempo que lamenta que no se esté teniendo en cuenta el esfuerzo llevado a cabo para elaborar productos cada vez más saludables y bajos en azúcares. Los heladeros, de hecho, temen que la normativa pueda tener efectos negativos para su imagen.

El ministerio está trabajando una iniciativa legislativa que busca regular la forma en la que determinados alimentos, con altos contenidos de azúcar e incidencia en la obesidad infantil, se publicitan en televisión. El objetivo, según explicó en su momento Alberto Garzón, es poner fin al modelo de autorregulación publicitaria que lleva vigente desde 2005, al considerarse que no es suficiente para frenar el aumento de los niveles de obesidad en los menores. De ahí que se pretendan concretar unas franjas horarias en las que este tipo de productos no puedan anunciarse, tomando como referencia un listado en el que han sido incluidos los helados.

Y la noticia no ha pasado desapercibida para el sector, que se muestra indignado ante los efectos que esta iniciativa pueda llegar a tener. Especialmente en una provincia como es la de Alicante, con un elevado nivel de producción, y donde la facturación, en términos de ventas en el propio territorio, supera ampliamente los 40 millones de euros. Esta cifra asciende a 560 millones en el ámbito nacional.

El presidente de la Asociación Nacional de Heladeros Artesanos (Anhcea), Marco Miquel, con un establecimiento en Dénia, no duda a la hora de señalar que se va a producir un fuerte impacto que, de entrada, va a traer consigo un descenso de la comercialización de alrededor del 20%. Según sus palabras, «aunque se intente enfocar como una medida dirigida a la gran industria, esta norma nos hace daño tanto a las empresas de mayor tamaño como a los heladeros de a pie de calle, lo cual cobra más importancia en una provincia como la nuestra, donde se trata de un sector tradicional de gran peso».

Para Miquel, la prohibición de los anuncios «es una enorme exageración, porque la gente no come tantos helados como para llegar a la obesidad. Además, no se tiene en cuenta para nada el esfuerzo que estamos llevando a cabo para elaborar productos cada vez más saludables, eliminando azúcares y determinados edulcorantes y grasas, y apostando por ingredientes naturales».

El representante de los heladeros también hace referencia a la mala imagen que este tipo de medidas generan para el sector sobre el que se aplican. «No lo entendemos -enfatiza-, a no ser que se mire desde un contexto de campaña electoral».

Reconocimiento

Por su parte, Joaquín Lancis, CEO del Grupo Alacant, desea mantenerse al margen de la polémica, aunque coincide con Marco en el aspecto de la mala imagen y también en la falta de reconocimiento a la apuesta del sector por los productos saludables. «Estamos elaborando helados bajos en grasas y azúcares, y enfocados también a los celiacos. En consecuencia, lo coherente sería que este tipo de productos no formaran parte del listado de los que se van a ver afectados por las restricciones publicitarias», sentencia.