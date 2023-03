El Instituto Tecnológico del Producto Infantil y de Ocio (AIJU) y la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) trabajan en el desarrollo de un novedoso sistema de reciclaje a partir de envases PET multicapa para su posterior uso en las industrias del calzado, juguete y construcción. El proyecto RECImPET permitirá valorizar más de 800.000 toneladas al año de residuos procedentes de PET multicapa en Europa, con la consiguiente reducción de la huella de carbono y la minimización del impacto ambiental en nuestro modo de vida.

En este sentido, cabe destacar que, con el objetivo de dar a conocer el proyecto y sus beneficios, actualmente se ha elaborado un vídeo explicativo sobre este proceso que permitirá, en definitiva, obtener un nuevo plástico reciclado, con un coste más competitivo que otras alternativas ya presentes en el mercado.

El proyecto, financiado por la Agencia Valenciana de Innovación, cuenta con la colaboración de las empresas Revestech, que investiga, diseña y fabrica soluciones de impermeabilización; e Iber Resinas, dedicada a la transformación, comercialización y reciclaje de material post-consumo.

Como explica Asunción Martínez, investigadora principal del proyecto en AIJU, “una de las principales ventajas de este proyecto, además de la diversificación y valorización de la materia prima procedente del flujo actual de residuos, es que el sistema de reciclado, basado en una patente previa, no resulta costoso ni perjudicial para el medio ambiente, dado que no requiere su delaminación. Además, la materia prima resultante no compite con el PET multicapa, sino con otras poliolefinas más demandadas en el mercado”.

Validación de su replicabilidad en la industria

En la validación de la materia prima obtenida para su replicabilidad en la industria del calzado, juguete y construcción, se analizan las propiedades mecánicas y térmicas que estos materiales aportan al producto fabricado. Además, AIJU considera determinante la aplicación de otros factores como su composición química y cumplimiento con la norma de seguridad del juguete, los procesos de producción con los que se fabricarían los productos (inyección, extrusión, moldeado, laminado…), las aportaciones estéticas al producto final, viabilidad económica del escalado e implementación de los materiales en la cadena de producción.

En este sentido, en el proceso de ejecución del proyecto, un elemento primordial ha sido consensuar con las empresas colaboradoras los requisitos de los materiales aplicables a sus productos, valorando que cumplían los requerimientos de durabilidad y seguridad y aportándoles una solución a medida para incrementar la sostenibilidad de sus productos, mejorando, así, las capacidades de negocio de estas.

Como indica Asunción Martínez “esta investigación contribuye a que los fabricantes adopten materiales reciclados, hasta ahora residuos sin salida, con propiedades físicas, químicas y mecánicas aptas para la fabricación de sus productos, sin comprometer la producción, la calidad o el precio”.

“Al contribuir a la adopción de estos nuevos materiales más sostenibles por parte de los fabricantes, favorecemos conjuntamente la creación de un futuro más sostenible para toda Europa”, añade.

El 57% de los residuos plásticos generados en Europa a partir de envases son incinerados, depositados en vertederos o enterrados. Dentro de estos, los envases PET multicapa representan uno de los principales flujos de residuos entre los envases alimenticios rígidos que acaban en el contenedor amarillo.

La composición del PET multicapa dificulta su reciclaje mecánico. Sin embargo, la transformación de este residuo en materia prima resulta imprescindible para la sostenibilidad del planeta, y necesario para alcanzar los objetivos marcados por la Comisión Europea en materia de economía circular.

Sin embargo, para los fabricantes españoles, la adopción de nuevos materiales reciclados en su proceso de producción requiere verificar la calidad de los materiales reciclables y tener unas previsiones certeras de disponibilidad de la materia prima.

No obstante, medir el contenido de reciclado es complejo y requiere rastrear el producto hasta la fuente de producción y establecer el contenido reciclado, su composición, propiedades mecánicas y, según lo indicado, el control de las sustancias preocupantes, por lo que se hace necesario el desarrollo de actuaciones como la de este proyecto que impulsen el uso e integración en los productos de materiales primas alternativas de carácter sostenible.

Según Aida Grau, responsable de I+D de Revestech, “tenemos la responsabilidad de lanzar soluciones cada más sostenibles, tanto de los procesos como de los materiales. La colaboración con AIJU nos permite trabajar en uno de nuestros mayores retos, donde partiendo de materias respetuosas con el medio ambiente como son los materiales reciclados, obtenemos un material con características propias de los termoplásticos, posibilitando su procesado y asegurando las propiedades técnicas necesarias del producto terminado”.

Por su parte, Borja Sanz, administrador de Iber Resinas S.L., “este proyecto nos hace explorar nuevos retos con residuos que, en la actualidad, no pueden ser reciclados y que, con el proyecto RECImPET, disponen de una segunda vida útil y la oportunidad de contribuir a la Economía Circular, tan vigente en estos tiempos”.