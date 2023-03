¿Qué está pasando con el Deutsche Bank?

El nerviosismo ha vuelto a los mercados. En esta ocasión a cuenta de Deutsche Bank. Cuando se impone la incertidumbre en los los inversores, las entidades o empresas sobre las que hay dudas o que las arrastran desde hace tiempo son objeto de ventas masivas. Y eso acaba repercutiendo en el conjunto del sector. Es lo que sucede este viernes, en el que los paneles se han vuelto a teñir de rojo con los valores bancarios como principales víctimas.

¿Por qué se hunde Deutsche Bank en bolsa?

Como sucedió con Credit Suisse, la mirada de los inversores se ha girado este viernes hacia Deutsche Bank, el principal banco alemán. Es lo que sucedió la semana pasada y forzó la compra de Credit Suisse por parte de su principal competidor, también suizo, UBS, por cierto también castigado este viernes en la bolsa. La cuestión es que el jueves por la noche comenzó a dispararse la cotización de los seguros de impago (CDS) del banco alemán. Estos títulos son instrumentos derivados que proporcionan cobertura contra el riesgo de incumplimiento del emisor de un bono o deuda. El comprador del CDS obtiene el derecho a vender el bono a su valor nominal. Se les considera un indicador importante de la solvencia de una empresa. Al registrarse esta evolución, que supone que crece el riesgo de impago, las acciones de Deutsche Bank han comenzado a caer, lo que ha arrastrado a todo el sistema bancario europeo. en el caso de Credit Suisse, el mayor motivo de inquietud fue que los inversores de bonos de alto rendimiento convertibles ('cocos') vieron cómo unos títulos creados para reforzar el colchón de capital de los bancos, con un valor de 16.000 millones pasaba a valer cero euros, mientras que los accionistas recuperaban una parte de su inversión mediante el canje de títulos con UBS, la práctica contraria que se defiende en la zona euro.

¿Por qué el foco se centra en este banco alemán?

Se trata de una entidad financiera sobre las que existe desconfianza, como sucedió con Credit Suisse. A pesar de que Deutsche Bank ha tratado de sanear su balance en los últimos tiempos, lleva tiempo considerándosele un banco bastante débil tras años de pérdidas y de reducción de su rentabilidad. La entidad recibió multas por la manipulación de índices hipotecarios como el Líbor (2015) y sanciones por colaborar en operaciones de blanqueo de capitales (2018) o por sus relaciones comerciales con el pederasta Jeffrey Epstein (2020) y por sobornos en el mercado de divisas (2021). Es un largo historial de pérdida de reputación, similar al registrado por Credit Suisse. Con todo, el año pasado logró unos buenos resultados, pero eso parece que no es suficiente para apaciaguar al os mercados cuando la tormenta ya ha estallado, desde la caída de los estadounidenses Silicon Valley Bank y Signature Bank y el intento de rescate privado de First Republic.

¿Por qué es importante Deutsche Bank?

Deutsche Bank forma parte de la lista de los 30 bancos considerados sistémicos a nivel mundial que elaboran cada mes de noviembre el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, por sus siglas en inglés) y el Comité de Basilea y en la que también estaba Credit Suisse. El banco alemán está en el grupo de las entidades a las que se les exige un 1,5% de capital adicional para afrontar crisis junto con Bank of China, Barclays (Reino Unido), BNP Paribas (Fracia), Goldman Sachs (EEUU), Industrial and Commercial Bank of China y Mitsubishi UFJ FG (Japón). Este listado otorga un porcentaje de capital adicional necesario. El más bajo es el 1% y ahí se sitúa el Santander, luego viene el 1,5%, el 2%, el 2,5% y el 3,5%, en el que no está ubicada ninguna entidad.

¿Que sucede con los seguros de impago del banco?

Los CDS o seguros de impago de Deutsche Bank se han disparado, con lo que están alcanzando máximos históricos. Esta evolución indica que el nerviosismo y la desconfianza de los inversores ha puesto su foco en el banco alemán, ya que se encarecen las coberturas frente a posibles impagos a los bonistas, lo que es un indicador que determina si una entidad está o no cerca de quedarse sin poder cumplir sus obligaciones con los acreedores. Eso ha acabado contagiando a todo el sector.