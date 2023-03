Parecía algo que nunca iba a llegar, pero, al final, los precios de los combustibles han consolidado su tendencia a la baja, concediendo un respiro a los conductores justo a las puertas de un periodo de gran movimiento de vehículos como es la Semana Santa. Y es que la cotización actual es la más baja desde hace un año, especialmente en el caso del gasóleo, que cuesta menos que con la bonificación de 20 céntimos que ya no está en vigor. Este abaratamiento, asimismo, es lo que lleva a las gasolineras de la provincia a manejar unas buenas previsiones de cara a los días festivos, hasta el punto de que esperan conseguir, por fin, los niveles de ventas de 2019.

El estallido de la guerra de Ucrania y las sanciones impuestas a Rusia por la Unión Europea, con la prohibición de importar petróleo y derivados, propiciaron una escalada sin precedentes del precio de los combustibles, que llegaron a tocar techo el pasado mes de junio, cuando la gasolina 95 registró un máximo 2,120 euros y el gasóleo del 2,039.

A partir de ahí, aunque con altibajos, se inició un paulatino descenso, que se ha agudizado en este inicio de 2023 debido, entre otras cuestiones, a la bajada de las cotizaciones internacionales de los productos refinados, fundamentalmente como consecuencia del enfriamiento en el crecimiento de las economías internacionales.

El resultado ha sido que, en estos momentos, los precios han alcanzado su nivel más bajo desde marzo del año pasado. Así las cosas, la gasolina 95 se cotiza en la actualidad a una media de 1,633 euros, mientras que el gasóleo lo hace a 1,553. Este último combustible, además, cuesta ahora más barato que con la bonificación de 20 céntimos, si se tiene en cuenta que, cuando se implantó este descuento, el 1 de abril del año pasado, el precio estaba situado en 1,852 euros. La gasolina 95, por su parte, aún tiene un coste ligeramente superior que con la bonificación, aunque de apenas dos céntimos.

Lo curioso del caso es que este abaratamiento se produce justo cuando está a punto de iniciarse la Semana Santa, y no se espera que haya variaciones significativas de aquí al inicio de este periodo vacacional. Así lo señala el presidente provincial de la Federación Mediterránea de Empresarios de Estaciones de Servicio (Fedmes), Emilio Córcoles, quien indica que, «con los combustibles, nunca puedes arriesgarte a hacer pronósticos, porque cualquier noticia que acontezca a nivel internacional puede alterar las cosas. Pero teniendo en cuenta que los cambios no suelen producirse de manera brusca, y que los precios se marcan desde Europa, no parece que una fiesta tan localizada en España como es la Semana Santa vaya a producir variaciones notables».

El sector, asimismo, espera que durante este periodo festivo llegue una auténtica avalancha de turistas a la provincia, y que también muchos alicantinos carguen los depósitos de sus vehículos para marcharse a otros territorios. De cumplirse estos pronósticos, las estaciones de servicio esperan recuperar los niveles de ventas de 2019, antes de la pandemia. «Ha sido -señala- una larga travesía por el desierto, a la que esperamos poner el punto y final».