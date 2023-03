El 16% de los españoles poseen criptomonedas, un porcentaje que, pese a haber crecido cuatro puntos en el último año en un contexto de pronunciada crisis de este mercado, no sirve para situar a nuestro país entre los punteros en la adopción de este tipo de divisas digitales. Sin embargo, España sí encabeza con claridad a nivel mundial la lista de estados donde un mayor número de viviendas pueden ser adquiridas con Bitcoin o altcoins como Ethereum, Litecoin, Ripple y Tether, entre otras muchas.

Así lo revela un reciente informe elaborado por la compañía Forex Suggest, que cifra en 289 las propiedades inmobiliarias disponibles en la geografía española para su compra con criptomonedas. El top 3 mundial lo completan Tailandia, con 227, y Portugal, con solo 130, aun cuando en nuestro país vecino la legislación es mucho más favorable a la industria criptográfica.

¿A qué se debe, entonces, esta hegemonía española en la comunión del real estate con lo cripto? Basta con conocer dónde se concentra la inmensa mayoría de los inmuebles susceptibles de compra con bitcoines para encontrar la respuesta: la Comunidad Valenciana, con la provincia de Alicante a la cabeza; Andalucía, con la de Málaga como máxima exponente; y Cataluña, con la de Barcelona al frente.

Se trata de tres de los destinos vacacionales más populares de toda Europa y los lugares favoritos para tener una segunda residencia por parte de extranjeros que están mucho más inmersos en la cultura de las criptomonedas y habituados a realizar transacciones con ellas.

Tokenización de inmuebles

A eso hay que sumarle que, en el actual escenario económico de inflación, la inversión inmobiliaria en España destaca como un valor seguro con el que proteger el capital. No obstante, en el catálogo de las viviendas con precio en cripto predominan villas de lujo y palacetes prohibitivos para el común de los bolsillos: su coste medio es de unos 75 bitcoines (es decir, casi dos millones de euros al cambio actual).

Precisamente, para democratizar el acceso a la inversión inmobiliaria se está popularizando la tokenización de las viviendas, «un mercado al alza», según asegura a este diario Carla Castelló, jefa de operaciones de Reental.co, la compañía que marcó un hito al vender en febrero de 2021 en España la primera casa con este sistema.

¿En qué consiste esta nueva forma de inversión? La empresa compra la propiedad en euros y la digitaliza, de modo que cada token representa una porción de su valor, quedando todo ello debidamente registrado con la tecnología blockchain. «Cualquiera puede hacerse así su propio fondo inmobiliario y diversificarlo, puesto que la inversión mínima es de 100 euros», indica la directiva de esta firma que en solo dos años ha tokenizado más de cinco millones de euros.

Cuando se lanza una vivienda tokenizada, su oferta de préstamos participativos suele agotarse en pocas horas, a veces hasta en cuestión de unos minutos. «Al comprar un token, el inversor adquiere una parte de los derechos económicos que genere ese inmueble. Si tienes el 10%, recibirás ese mismo porcentaje de los ingresos», ya sea por el alquiler o por la venta, explica Castelló, quien matiza que «los rendimientos no están garantizados», si bien todos los proyectos están validados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Esta novedosa alternativa a la financiación tradicional aporta «una mayor flexibilidad y control al usuario», agrega la experta. Y, si un inversor desea desprenderse de sus tókenes, puede hacerlo vendiéndoselos a un tercero o intercambiarlos por una criptomoneda estable en un fondo de liquidez.

La obligada conversión

La pregunta que cualquiera se hace al oír hablar de la compra de una vivienda con criptomonedas es cómo se fija el precio ante la archiconocida volatilidad de estos activos, cuyo valor puede variar bruscamente en cuestión de minutos. Lo fundamental es determinar el día en que se producirá la operación.

Habiendo acuerdo entre las dos partes involucradas y respetando la ley, no hay problema alguno en que desde su billetera electrónica el comprador deposite con cripto la cantidad pactada en una plataforma de cambio, se efectúen los correspondientes procesos contra el blanqueo de capitales y del Know Your Customer (la práctica que realizan las compañías para verificar la identidad de sus clientes cumpliendo con la legislación vigente) y luego el vendedor reciba el pago en euros. Como con cualquier otra operación financiera, se debe rendir cuenta a la Agencia Tributaria.

En lo que sí hay debate, a consecuencia de la falta de una normativa específica y ante la mayor fiscalidad aplicable que conllevaría, es sobre si la adquisición de una casa con cripto debería considerarse como una permuta y no como una compraventa, ya que se produce un intercambio de valor entre las criptomonedas y el dinero fiduciario.

Jesualdo Ros, secretario general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante (Provia), señala que el cambio de cripto a euros o dólares debe hacerse «inmediatamente», puesto que la escritura de la vivienda ha de realizarse siempre «con precio cierto» y en una moneda centralizada.

A su juicio, este tipo de transacciones de bienes raíces donde el bitcóin se instrumentaliza como método de pago, que admite que existen pero en su colectivo no hay asociados que las acepten, son más una «técnica de publicidad» que una práctica frecuente. «Entre las 40.000 operaciones que se hacen cada año en nuestra provincia, puede que se hagan así dos o tres», calcula.

No obstante, Ros sí reconoce que la utilización de la tecnología blockchain, que facilita pagos mundiales transfronterizos más rápidos, seguros y sin comisiones añadidas, podría hacer «más fáciles» este tipo de operaciones en España, donde «nos excedemos con la regulación».

Entre las agencias inmobiliarias que ofrecen esta opción en nuestro país figuran Spain Homes, cuyas dos oficinas nacionales se encuentran en Orihuela Costa y Benalmádena, y Crypto Real Estate, que lidera este mercado internacional trabajando en cada territorio con distintos socios que se encargan de asesorar in situ a los interesados.

Primer Congreso Nacional

Para abordar al detalle toda este compleja problemática, Alicante celebrará el próximo 21 de abril el Primer Congreso Nacional sobre Tecnología Blockchain en el Sector Inmobiliario, una cita dirigida a agencias, constructoras, promotoras, asesorías legales y fiscales, y fondos de inversión cripto.

Debbie Valentín, CEO de Alicante Properties y una de las invitadas confirmadas, asegura que hay una gran demanda de inversores extranjeros que quieren comprar propiedades con criptomonedas en España, sobre todo en Alicante, Málaga y Madrid, pero «no hay viviendas suficientes». «Estamos tratando de que nos dejen operar así», añade.

El congreso, al que se ha confirmado que acudirán representantes de un fondo de inversión catarí, contará entre sus 23 ponentes con el notario César Belda, fundador de Noken Digital Assets en València, que arrojará algo más de luz sobre el proceso notarial para la compraventa de propiedades con criptomonedas, sujeto a tantas dudas y aristas legales.

Como suele ocurrir, la sociedad va por delante de las leyes y, aunque los inversores recurren cada vez más a las transacciones con criptografía, en el caso de España todas sus posibilidades en el sector inmobiliario aún no se están aprovechando.

El ejemplo de Portugal

El pasado abril, un nuevo marco regulatorio instaurado por el gobierno del socialista António Costa permitió que Portugal fuera escenario de la primera compraventa en Europa de una casa con bitcoines, sin necesidad de convertirlo a una moneda respaldada por un banco central.

Desde entonces y hasta final de año, en nuestro país vecino se firmaron otra docena más de estas operaciones, catalogadas a efectos legales como acuerdos de trueque. Pero también se tumbaron siete escrituras que no cumplían con la normativa lusa, que obliga a aclarar la procedencia del dinero con el que se adquirió la criptomoneda, la dirección de la billetera electrónica e identificar a todas las partes.

Viviendas con b de bitcóin sí, pero no con la de blanqueo.