El anuncio sorprendente de la OPEP+ sobre el recorte de la producción de petróleo diaria en aproximadamente 1,65 millones de barriles tendrá un impacto en el precio de la gasolina, pero se notará más la próxima semana, según Nacho Rabadán, presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES).

El aumento en el costo del crudo afectará a los compradores mayoristas, quienes tendrán que repercutirlo en los clientes. Los mayoristas no quieren comprar el crudo más caro para luego tener que venderlo a un precio más elevado en sus estaciones de servicio. Rabadán predice que el precio para los consumidores no bajará de 1,5 euros el litro a medio plazo, pero no se arriesga a predecir cuánto puede subir.

El cambio de estrategia de la OPEP+ se debe al contexto geopolítico actual de la batalla entre Oriente y Occidente. Estados Unidos liberó petróleo de sus reservas estratégicas en grandes cantidades el año pasado, pero ahora sus inventarios están bajo mínimos. Se esperaba que volviera a comprar petróleo y rellenar sus reservas estratégicas tras la caída del precio producido por la caída del Silicon Valley Bank, que puso el barril Texas en 70 dólares.

La decisión de la OPEP+ de disminuir la oferta es una señal clara de que no quieren que el precio descienda a 50-60 dólares el barril, sino que se mantenga a 75-80. La medida impulsa la subida del precio del crudo y representa un nuevo riesgo al alza sobre la inflación y a la baja sobre el crecimiento. La iniciativa es coherente con la nueva doctrina de la OPEP+: moverse anticipadamente porque pueden hacerlo sin perder cuota de mercado de manera significativa.

El recorte de producción se toma tras las recientes caídas del precio del petróleo a mínimos de más de un año a raíz del empeoramiento de expectativas cíclicas ante la inestabilidad financiera y su potencial impacto en la actividad económica. La medida se extenderá hasta fin de 2023 y afectará a países como Arabia Saudí, Rusia, Iraq, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán.