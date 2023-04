Estos últimos días, el tema de las propinas a la americana están causando un gran debate.

La práctica de dejar propina en un bar o restaurante no es obligatorio en España (como sí que lo es en otros países como Estados Unidos). Además, el pago con tarjetas ha reducido el hábito de dejar propina a los camareros.

En los últimos meses, algunos locales de Madrid y de Barcelona han implantando un tique donde se puede incorporar la propina al camarero y cocinero. El tuit ha creado entre los internautas una diversidad de opiniones entre si está bien o no.

Ya circula por ahí un nuevo tipo de ticket donde se puede incorporar la #propina al camarero y cocinero.



Una buena idea.

pic.twitter.com/ExK3CwRGxY — Kirk. 🇪🇸 (@QFueso) 7 de abril de 2023

En el tique se observa que hay diferentes opciones a elegir (sin propina, con propina 5% o con 10%) y al lado aparece el importe total.

Yo doy siempre propina, igual que ofrezco un café o un aperitivo, según la hora, a un profesional que venga a hacer algún trabajo a casa, pero rechazo de plano que esto sea obligatorio. El personal debe tener su salario digno y acorde a la dificultad de su trabajo. — Pili V (@PiliV19) 7 de abril de 2023

Algunas de las opiniones a raíz del tuit han sido las siguientes:

El usuario de Twitter @salvaok piensa que "están bien las opciones. A veces no tienes por qué dar propina".

Sin embargo @zharion7, nunca deja propina. "Se me cobra un servicio que debe incluir el sueldo digno de quien me sirve y me prepara la comida. Sus ingresos no deben depender de si me apetece, si tengo buen día, si me ha caído mal... Un sueldo digno es un derecho, no un capricho del cliente. Propinas no", explica en su tuit.

¿Propina obligatoria sí o no?

Hace un tiempo la cuenta de @soyCamarero, compartía un vídeo explicando que la idea de dar propina estaba bien, pero lo fundamental era que respetasen los derechos. "Preferimos que se nos page lo que nos corresponde y que respeten todos nuestros derechos, ese sería el mejor bote que nos podrían dejar. Trabajar para vivir y no trabajar para sobrevivir.", explicaba la cuenta @soycamarero.

La idea está bien, pero preferimos que se nos page lo que nos corresponde y que respeten todos nuestros derechos, ese sería el mejor bote que nos podrían dejar. Trabajar para vivir y no trabajar para sobrevivir. https://t.co/Zk5zNu7iDE — Soy Camarero (@soycamarero) December 16, 2022

Algunas organizaciones de consumidores, como FACUA, advierten de que no es obligatorio pagar propina y de que puede ser un método de los empresarios para pagar menos a los camareros.