Steve Heapy, consejero delegado de Jet2 y Jet2holidays, es un líder empresarial que da mucha tranquilidad a los hoteleros y pone nerviosos a los políticos. A los de su país y a los de Baleares. Este miércoles lanzó un aviso en Palma, durante la presentación de sus planes de crecimiento para la temporada ante un auditorio repleto de empresarios mallorquines. Les pide a los gobernantes que tengan «cuidado» en sus mensajes antiturísticos y los planes de limitar el número de visitantes en España y en Balears. «Si se da la impresión de que no se quieren, turistas se irán»; cuidado con lo que se desea».

El CEO del primer turoperador del mercado británico llama a los ganadores de las próximas elecciones a que se pongan de acuerdo hacia dónde quieren llevar a la industria turística con los planes de decrecimiento y la limitación de visitantes o «el turismo de calidad o lo que sea que eso significa».

Heapy expuso los «ambiciosos» planes de su compañía a los hoteleros mallorquines en un acto celebrado en el Palma Aquarium, en el que le presentó otro de sus socios en la isla, Gabriel Subías, consejero delegado de World2Meet, la división de viajes de Grupo Iberostar. Subías destaca que a Heapy le gusta recorrer los hoteles para «conocer el producto y a los equipos» mostrándose «mucho más preocupado que otros que deberían estarlo». Aviso a la competencia.

Jet2 estima un incremento del 15 % en su volumen de negocio en Mallorca (tras crecer un 16 % el año pasado respecto a 2019), con un crecimiento del 9 % en plazas aéreas, frente a 2022, por encima de 661.000 asientos.

La aerolínea británica cuenta con 149 vuelos semanales a Son Sant Joan desde su diez bases en el Reino Unido, sin que se produzca una bajada en su actividad tras la Semana Santa, apunta su directora general de Contratación en Balears, Sinead McKevitt.

Vuelos para Navidad

Para el archipiélago el incremento de asientos este verano será del 7 % respecto a 2022, con más de 1,17 millones de asientos y en total 265 vuelos semanales y 30 rutas. Este temporada alta la compañía británica prevé un crecimiento del 14 % en Balears, y respecto a la prepandemia ha aumentado su volumen de negocio un 21 %, asegura Heapy.

Los planes de Jet2 son «ambiciosos para el futuro», dice su consejero delegado sobre la que ya es la tercera aerolínea en el Reino Unido. Su objetivo es volar todo el año, a más tardar para 2025. Y de cara al invierno 2023-2024, para Mallorca estima que su TTOO incrementará sus operaciones un 29 %, después de haber crecido un 36 % respecto a la temporada baja antes de la pandemia.

Así las cosas, la mayorista británica apuesta por alargar la temporada desde febrero a noviembre, con vuelos adiciones en Navidad.

El turoperador trabaja con 557 hoteles desde dos estrellas hasta cinco estrellas en las islas: 351 establecimientos en Mallorca, 130 en Eivissa y 76 en Menorca. Y también con 337 villas: 185 en Mallorca, 23 en Eivissa y 76 en Menorca.

Contra el alquiler turístico ilegal

El líder del primero turoperador británico lanzó un último mensaje a los empresarios mallorquines: «Necesitamos más hoteles». Y a preguntas de los periodistas expresó su preocupación por la falta de trabajadores en algunos hoteles y cómo pueda afectar al servicio.

Asimismo, pide mayor contundencia a las administraciones contra el alquiler turístico ilegal que se publicita a través de plataformas como Airbnb, para que se frene la competencia desleal.

Heapy no menciona a su principal competidor, TUI, en ningún momento, pero dejar caer que mientras su compañía tiene ganancias el grupo alemán sigue con cifras negativas. Y para mostrar cómo le ha superado en el mercado británico muestra las cifras de pasajeros movilizados según datos del sistema ATOL (el seguro para los paquetes de viaje): 5,85 millones de turistas de Jet2, frente a los 5,33 millones de TUI UK, y los 1,86 millones de la OTA On the Beach Travel.

Los clientes de Jet2 que contratan paquetes turísticos crecen, del total de pasajeros viajan con ellos el 66 % del total de sus clientes, frente al 53 % en la temporada 2021-2022.

En cuanto a su flota, con 119 aviones y 98 firmados, Jet2 estima que se duplique y alcanzar las emisiones cero en 2050.