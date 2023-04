Solamente uno de cada cuatro diseñadores en los países europeos es mujer y además cobra un 13 % menos que los hombres, según un estudio publicado este miércoles por la Oficina de la Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO).

Titulado 'Women in Design' ("Mujeres en el diseño") y encargado con motivo del día mundial de la Propiedad Intelectual (PI) este miércoles, 26 de abril, es el primer informe de la EUIPO sobre diseñadoras y la brecha de género, y en él se han utilizado los datos de dibujos y modelos comunitarios registrados y de Eurostat.

A partir de 670.000 dibujos y modelos con la información sobre el nombre del titular que figura en las bases de datos de la oficina europea y en el Diccionario mundial de nombres de hombres y mujeres, publicado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el documento advierte de que harían falta 51 años para poner fin a esta desigualdad.

Aunque la media se sitúa en un 24 % de mujeres diseñadoras, existen diferencias significativas entre los 27 países de la UE puesto que varía desde el 17 % en los Países Bajos y el 18 en Hungría y Eslovaquia hasta el 33 en Letonia, pasando por el 26 en España.

Esta brecha de género también se refleja en una menor participación de mujeres en el registro de diseños ante la EUIPO porque, según los datos procedentes de las solicitudes de dibujos y modelos registrados, solo en el 21 % de los dibujos y modelos registrados por titulares de la UE figura al menos una diseñadora. Pese a todo, la proporción de diseñadoras y de diseños creados por mujeres en la UE ha crecido durante las dos últimas décadas.

Algunos estados miembros presentan disparidades entre el número de profesionales diseñadoras y su participación en el sistema de registro europeo como se refleja en que España, Croacia e Italia tienen una baja participación de mujeres en los dibujos y modelos protegidos, mientras que su porcentaje en la profesión está por encima de la media en el continente.

Por otra parte, algunos países de fuera de la UE presentan mejores cifras: Corea del Sur está muy por encima de los niveles europeos y casi la mitad de los diseños presentados por empresas coreanas cuenta al menos con una diseñadora, y en China y Estados Unidos también presentan un porcentaje más alto, con la participación de mujeres en un 40 %.

En términos de remuneración, las diseñadoras ganan de media un 12,8 % menos que sus homólogos masculinos, una brecha salarial que puede explicarse por factores como la edad o las condiciones de trabajo ya que las diseñadoras suelen ser más jóvenes y un alto porcentaje de ellas trabaja a tiempo parcial. En todo caso, según la Euroagencia, sigue quedando un 8 % de brecha salarial sin justificar.

En palabras del director ejecutivo de la EUIPO, el belga Christian Archambeau, este estudio busca "llamar la atención sobre la brecha de género existente actualmente en el ámbito de la propiedad intelectual de la UE y contribuir a que la profesión del diseño sea más equilibrada e inclusiva".

El tipo de productos que más suelen diseñar las mujeres son artículos farmacéuticos y cosméticos, de adorno y productos textiles mientras que entre los que participan con menor frecuencia están los instrumentos musicales, las armas, los pirotécnicos, los de caza, pesca y el exterminio de plagas, así como las unidades y los elementos de construcción.

Para reforzar más su compromiso con un mundo de la PI más igualitario, la EUIPO participa actualmente en la iniciativa 'Girls Go Circular' como parte de sus actividades relacionadas con la PI en la educación, bajo la coordinación del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) y en el 'Women and Girls in STEM Forum, con la Comisión Europea.