La decisión del Banco Central Europeo de encarecer otros 0,25 puntos el precio oficial del dinero, hasta el 3,75%, va a suponer un nuevo zarpazo para quienes tengan una hipoteca variable o se dispongan a buscar en estos momentos un crédito para la compra de una casa. Aunque la primera reacción en los mercados ha sido de una ligera caída, en el sector financiero se da por descontado que esta subida de tipos encauza definitivamente el euribor hacia la senda del 4%, presionando aún más los presupuestos de muchas familias.

En el caso de la provincia de Alicante, donde la hipoteca media se sitúa en unos 105.000 euros, según los últimos datos del INE, quien tenga revisión del tipo de interés el próximo mes pasará a pagar 208 euros más que durante el último año y, si el cálculo se realiza con respecto al mínimo que marcó el euríbor en diciembre de 2021, la subida será de 232 euros. Es decir, casi 2.800 euros más al año, en lo que supone uno de las mayores cargas que deben afrontar muchas familias.

Y es que, teniendo en cuenta el importe medio solicitado, un plazo de 25 años y un diferencial del 1%, la cuota media que pagarán los hipotecados de la provincia superará a partir de mayo los 600 euros, una cantidad que ya empieza a pesar demasiado para muchos hogares.

Tanto es así que en los últimos meses cada vez son más quienes buscan amortiguar estas subidas mediante amortizaciones parciales de las cantidades pendientes, la renegociación de las condiciones del préstamo con su banco y, en último término, con el traspaso del crédito a otra entidad, ya sea mediante una subrogación o con la solicitud de una nueva hipoteca para cancelar la anterior.

Así, desde el portal iAhorro aseguran que en estos momentos hasta el 40% de las operaciones que intermedian ya se corresponden con este último caso. Es decir, con clientes que buscan una hipoteca más barata para desprenderse de la que tenían con unas condiciones peores, aunque tampoco lo tienen fácil.

Según explica la portavoz de este comparador, Laura Martínez, la mayoría de los préstamos a tipo fijo que se firman en estos momentos rondan el 3% del interés, aunque la realidad es que se trata de préstamos que se negociaron hace un par de meses. "Las nuevas ofertas para quienes empiezan a buscar ahora rondan ya el 4%", asegura. En el caso de las variables, los diferenciales se han desplomado por debajo del 0,5%, pero con la evolución actual del euríbor siguen siendo más caras que las anteriores.

Por eso la alternativa que parece que se afianza son las hipotecas mixtas, que incluyen un periodo inicial a tipo fijo, que puede ir desde los tres años hasta la mitad de la vida del crédito, y otro variable. Cuanto más corto sea el tramo fijo, más bajo será el interés inicial, que puede situarse alrededor del 2% en los mejores casos, según Martínez, que asegura que esta modalidad acapara ya el 55% de las operaciones que pasan por sus manos.

Requisitos más duros

Más allá de las condiciones económicas, lo que también se ha endurecido son los requisitos que exigen las entidades para conceder los préstamos, como señala Miquel Riera, desde Help My Cash. Como es lógico, al encarecerse los préstamos el esfuerzo que deben realizar los hipotecados es mayor, por lo que los bancos se fijan todavía más en la estabilidad laboral del cliente, demandan niveles de ingresos superiores para conceder el mismo importe y se muestran más estrictos con no financiar más del 80% del valor del inmueble. En definitiva, "se rechazan más solicitudes", señala el experto.

Las últimas estadísticas del INE señalan que entre enero y febrero se concedieron en la provincia de Alicante 3.323 nuevas hipotecas, lo que supone un incremento del 8,5% sobre el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, Riera advierte de que el organismo público obtiene sus datos de los Registros de la Propiedad, un proceso que suele demorarse algún tiempo, por lo que, en realidad, se corresponden con operaciones firmadas hace varios meses. Así el experto apunta que los últimos datos del Consejo del Notariado, que apuntan a una caída del 26% en la firma de nuevos créditos para la adquisición de vivienda en el conjunto del país, se acercan más a la realidad de lo que está ocurriendo.