Cayetano Sánchez Butrón: «Fundesem no puede volver a las pérdidas. Tiene que estar en positivo cada año»

Tras haber salvado el concurso de acreedores que amenazaba el futuro de la escuela de negocios alicantina, el también abogado hace balance de un proceso que asegura que se podría haber evitado con más diálogo. También defiende la solución escogida, a través de un acuerdo con la Universidad Europea, que asegura que no supone una renuncia a la independencia de Fundesem y su compromiso con los empresarios.

¿Se imaginaba usted por todo lo que tendría que pasar cuando asumió la presidencia de Fundesem en abril de 2019?

En abril de 2019 conocía la situación de Fundesem, pero no la conocía tan profundamente ni me esperaba tan graves dificultades como las que hemos tenido durante estos cuatro años. Han sido mayores.

¿Se arrepiente?

No, no me arrepiento en absoluto. Lo que he hecho ha sido trabajar con el consejo rector y el patronato, y al final hemos logrado el objetivo, que es que Fundesem tenga futuro. Por tanto, estoy contento.

Más allá de esa decisión última del Ivace de rescindir el contrato y rechazar el plan que presentaron con la Universidad Europea, ¿cuáles fueron, a su juicio, las causas que llevaron a Fundesem a la quiebra?

Cuando entré en abril de 2019, Fundesem arrastraba un patrimonio neto negativo de dos millones y medio de euros, y durante dos años conseguimos reducirlo, pero muy poquito. La única solución era dar un giro a Fundesem y el giro consistió en buscar una universidad que recorriese el camino hacia el futuro con Fundesem, como estaban haciendo otras escuelas de negocios.

¿Qué valoración hace del anterior equipo gestor? ¿Los responsabiliza?

Realmente creo que es una situación que venía arrastrándose bastantes años, porque el patrimonio neto negativo que nos encontramos venía de muchos años atrás. No sé realmente qué influyó más. Yo creo que fue muy importante el cambio que se produjo en el negocio en sí de este tipo de centros y la no adaptación de Fundesem durante años a esa nueva realidad. Eso fue en mi opinión lo que causó la situación de deuda acumulada.

¿A qué se refiere exactamente?

Por ejemplo, las escuelas de negocio empezaban ya hace muchos años a digitalizarse, a digitalizar sus contenidos y a aliarse con entidades universitarias de una manera muy potente. Y todo eso no se hizo o se hizo en mucha menor medida de la necesaria. No se actualizó la escuela a la situación que ya corría bien entrado el siglo XXI. Creo que eso fue la causa.

Se ha justificado la necesidad de salvar Fundesem por la demanda de formación del tejido productivo de la zona. Es decir, que hay un beneficio para la economía provincial. Siendo así, ¿faltó quizá una mayor implicación del empresariado a la hora de aportar fondos?

El empresario alicantino sí se ha implicado de manera importante durante este último mandato en el que yo estaba. Entramos con diez patronos y acabamos con 40 patronos y 100 miembros protectores. Y ser patrono o miembro protector implica un desembolso económico. Pero hacía falta un esfuerzo mayor y lo que hicimos fue buscarlo a través de la alianza con una entidad universitaria.

Hablando de las relaciones del empresariado con Fundesem, ¿qué opinión le merece los intentos de la Cámara de Alicante de quedarse con su sede, aprovechando el concurso?

La Cámara de Comercio desde finales de junio de 2022 dejó clara su postura hacia Fundesem. Entendían que no era viable y lo dijeron públicamente, incluso en un patronato. Ellos entendían que Fundesem no debía tener continuidad, que debía finalizar y es lo que han mantenido durante todo el proceso. Es una postura que no comparto, pero que tengo que respetar porque estamos hablando de la Cámara de Comercio. Y el final del proceso concursal ha demostrado que Fundesem sí es viable.

¿Se sintió traicionado? ¿No le molestó esa actitud?

Bueno, ni la comparto ni entendí la actitud de la Cámara, pero yo lo digo desde el punto de vista de Fundesem. Entiendo que la Cámara tenía su propia hoja de ruta, que era crear una escuela de negocios -que ya ha creado- y su plan pasaba por hacerlo aquí, en las instalaciones de Fundesem. Evidentemente, no la comparto y me dolió la posición de la Cámara, pero cada institución adopta sus decisiones y es responsable de las mismas.

Como usted dice, ahora van a ser dos escuelas de negocios. ¿Hay mercado para todos?

Bueno, no son solo dos escuelas de negocios. Edem (la escuela de negocios de Juan Roig) también está empezando a hacer formación en Alicante y hay otras escuelas de negocios que históricamente han hecho y harán formación en Alicante. Cada uno tiene su espacio y, en adelante, lo veremos. Fundesem tiene su espacio, la Cámara tiene el suyo y cualquier otro operador lo tendrá. En un mundo como el actual, nadie debe tener miedo a la competencia.

¿Cómo valora la actuación de la Generalitat?

La Generalitat ha tenido dos fases distintas. En la primera no apoyó el acuerdo con la Universidad Europea, y, por tanto, declaró vencida toda la deuda y resuelto nuestro contrato de arrendamiento. Esto ocurrió en junio y julio de 2022. A partir de aquí no nos quedó más remedio que entrar al proceso concursal y, ya dentro de ese proceso, la administración autonómica cambió de posición, hasta el punto de que el Ivace apoyó el plan de viabilidad y el pleno del Consell aprobó por unanimidad la quita. Por tanto, ha sido una postura cambiante. En mi opinión, podríamos habernos ahorrado el proceso concursal. Hemos llegado a un punto que era prácticamente idéntico al punto que teníamos en junio del año 2022. Podríamos haber evitado todo este proceso doloroso con un mayor esfuerzo por parte de todos, habiéndonos sentado y hablado más. Yo creo que negociar y llegar a soluciones pactadas siempre es lo mejor. Se ha hecho en este ultimo estadio y creo que se podría haber hecho antes y haber evitado el dolor que ha provocado el concurso.

¿Con una Generalitat de otro color las cosas habrían sido distintas?

Pues no lo sé. Tengo que decir que en última instancia estoy muy satisfecho con la postura del Gobierno de la Comunidad en su conjunto. También tengo que decir que el Ayuntamiento de Alicante, de distinto color político, en junio de 2022 apoyó el acuerdo entre Universidad Europea y Fundesem y lo permitió. Por tanto, hemos recibido apoyo de distintos colores políticos.

¿Cuándo apareció en escena la Universidad Europea?

Aunque el acuerdo culminó en julio de 2021, el contacto comenzó muchos meses antes y fue a través de un patrón que, al conocer el interés de la Universidad Europea por instalarse en Alicante, le dijo que debería de contactar con Fundesem, porque era un agente importante a nivel local. Tuvimos ese primer contacto y concluimos que podía interesarnos una alianza a ambas instituciones.

¿Llegaron a valorar alianzas con otras universidades?

Sí, valoramos alianzas con otros centros. De hecho, valoramos realizar algún tipo de formación tanto con la Universidad de Alicante, con la que tengo muchísima relación, como con la Universidad Miguel Hernández. Pero las universidades públicas tienen un funcionamiento más lento, como es conocido por todos. Al final hemos mantenido una relación cordial, pero no llegamos a más. Y tuvimos posibilidades de desarrollar actividad con otras universidades privadas. Pero la propuesta con la Universidad Europea era muy buena.

¿Qué responde a quienes dicen que este acuerdo lo que supone es que la Universidad Europea absorbe Fundesem?

Voy a darle unos datos muy sencillos. En primer lugar, el acuerdo de arrendamiento de este edificio es entre el Ivace y Fundesem exclusivamente. Un acuerdo entre dos partes, que nos permite subarrendar a la Universidad Europea. Y en segundo lugar, Fundesem mantiene su total autonomía en función de que su órgano rector y de decisión máximo es su patronato, que está en manos de los patronos, que deciden por mayoría. Y ése es el órgano soberano que aprueba el plan de acción y los presupuestos, y, por tanto el discurrir futuro de la escuela. Y eso sigue en manos de los patronos, es decir, de los empresarios alicantinos. Fundesem mantiene su total independencia y, además, el acuerdo con la Universidad Europea es a diez años.

El hecho de que la Universidad Europea sea propiedad de fondos de inversión, que suelen tener exigencias de rentabilidad elevadas o donde suele cambiar el accionariado, ¿supone un riesgo para esa alianza si las cosas no acaban de funcionar bien?

No existe ningún riesgo porque nosotros tenemos firmado un contrato con la Universidad Europea y lo tenemos que cumplir ambas partes. Y dentro de ese contrato está cumplir con el objetivo de cubrir las necesidades de formación del empresariado alicantino y hacerlo con criterios de rentabilidad. Fundesem no puede volver atrás, no puede volver a pérdidas, tiene que estar en positivo cada año. Esos son los dos objetivos que tenemos ambas partes y que tenemos que cuidar.

Hablemos de futuro, ¿cuándo empezarán las clases?

Será en septiembre u octubre. Es decir, vamos a empezar el curso 2023-2024 y en las próximas semanas publicitaremos cuál será la formación

¿Qué tipo de oferta será?

Van a ser masters dirigidos al empresariado. Son nuestros clientes y no vamos a cambiar eso. Por tanto, vamos a seguir manteniendo los MBA, también la formación en marketing digital y lo que siempre ha funcionado en Fundesem. Y a eso añadiremos formaciones más específicas que realizaremos de común acuerdo con la Universidad Europea.

La Universidad Europea va a invertir 10 millones de euros. ¿En qué consistirán los trabajos y cuándo se ejecutarán?

La primera parte, un millón y medio de euros, es una inversión directamente estructural en el propio edificio, que necesita adaptarse desde el punto de vista de accesibilidad, climatización o impermeabilización. Eso es lo que se va a ejecutar de forma inmediata. A partir de ahí el resto de financiación va a ir dirigida a la adecuación de las aulas, su digitalización y el equipamiento.

¿Qué nos puede contar de la oferta formativa de la Universidad Europea?

Ya lo han contado ellos. Va a ser estudios básicamente el ámbito de las Ciencias de la Salud, como odontología, enfermería, fisioterapia y psicología. Pero los planes concretos ya los irán comunicando desde la Universidad Europea.

A las universidades públicas no les acaba de gustar la idea de la llegada de una nueva universidad privada.

Alicante es la única capital de provincia importante sin universidad privada, pero ya hay una universidad privada en Elche, el CEU. Por tanto, las universidades públicas están acostumbradas a competir con el sector privado y estoy seguro de que cubren nichos totalmente distintos. En mi opinión, lo único que va a hacer la llegada de la Universidad Europea a Alicante va a ser enriquecer a la provincia en su conjunto, va a generar un efecto llamada positivo de Alicante como una provincia con una formación universitaria variada, que nos beneficia a todos.

En lo personal, ¿cuáles son sus planes?¿Seguirá al frente de Fundesem?

Mi mandato acaba ahora, los estatutos de Fundesem permiten renovarlo por una sola vez y es algo que tengo que decidir en los próximos días. Convocaremos un patronato para finales de mayo y tengo este tiempo para pensarlo. No tengo nada decidido en este momento.