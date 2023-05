Las finanzas sostenibles son aquellas que tienen en cuenta de manera relevante las cuestiones medioambientales y sociales a la hora de realizar inversiones. Suponen un cambio profundo en el paradigma económico y aportan rentabilidades estables a los inversores. Es por ello que la mayoría de organismos internacionales apuestan por ella y recomiendan una serie de principios y estándares para fomentarla. De forma que es bastante destacable el hecho de que invertir en empresas responsables ya forma parte de la nueva economía.

Cada vez hay más inversores que seleccionan los activos de su cartera con criterios no solo financieros, sino que tienen en cuenta el impacto ambiental de las compañías, algo que es cada día más importante, así como el compromiso que esta tenga con la sociedad en la que opera.

Para analizar esta nueva realidad financiera, Banca Privada de BBVA España ha reunido a diferentes expertos en la jornada «Inversión sostenible, inversión en un futuro mejor» con el fin de abordar las perspectivas macro y de mercados para este 2023, y tratar hacia dónde debe ir la inversión en el futuro.

Desde el punto de vista medioambiental, la descarbonización es clave para la reducción de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera y alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Así lo manifestó André Themudo, director de Ventas de BlackRock Iberia, durante su ponencia «Inversiones sostenibles: El futuro en tu cartera» el pasado miércoles. «Más de 160 países han firmado el Acuerdo de París con el compromiso de bajar sus emisiones para llegar a 0 emisiones netas en 2050. De la misma forma, varias compañías y empresas en todo el mundo han hecho también sus compromisos internos, siendo prueba de ello la acción de BBVA en lo que respecta a la sostenibilidad, puesto que esto es uno de los 6 pilares con los que trabaja la entidad, coincidiendo con BlackRock».

Puesto que el mayor problema y desafío que tiene la humanidad es el cambio climático y el calentamiento global, Themudo planteó como solución descarbonizar el planeta y para ello «es fundamental tener métodos alternativos que nos permitan mantener e incrementar los procesos productivos y servicios, pero hacerlo con energías limpias». El experto de BlackRock expuso que para llegar a la solución intervienen varios agentes, como son «los gobiernos con su apoyo a un mundo de bajas emisiones de carbono, una sociedad que quiera reducir estas emisiones y, por último, la tecnología, la cual permite que el hecho de reducir costes sea cada vez más rápido y más escalable para que todos tengamos acceso». La gestora internacional considera que «el riesgo climático es un factor tan importante como el riesgo financiero de cada empresa», y es que «el clima tiene un impacto directo en los mercados». Además apuntan que «la integración de la sostenibilidad puede ayudar a los inversores a construir carteras más resistentes y a lograr mejores rendimientos a largo plazo ajustados al riesgo».

Un hecho a tener muy en cuenta es que, según destacó Themudo en su intervención, «las compañías mejor preparadas para afrontar esta transición climática están siendo recompensadas por el mercado, por lo que tiene sentido invertir en empresas que tengan ideas sostenibles».

Uno de los fondos de inversión que el experto de BlackRock puso como ejemplo es BGF Sustainable Energy Fund, que destaca por invertir en la transición energética y por ser un fondo con carácter sostenible. Además, no tiene límite geográfico ni exposición sectorial, y abarca los principales temas en sostenibilidad. En definitiva, este fondo no tiene otro fin que invertir en los beneficios de la transición baja en carbono.

Ante la realidad de que el mayor reto de la humanidad es el cambio climático, y sus graves consecuencias, Ximo Raga, director de Banca Privada Territorial Este, recomendó en su intervención ver la sostenibilidad «como una muy buena oportunidad de inversión». Ante este panorama, «el crecimiento económico de las próximas décadas va a estar impulsado por las ingentes inversiones que vamos a tener que acometer y en este aspecto el papel de la banca es fundamental», apuntó Raga. La sostenibilidad es una de las seis prioridades estratégicas de BBVA y la aborda poniendo el foco en la lucha contra el cambio climático y favoreciendo el crecimiento inclusivo para entre todos crear una sociedad más justa. Por ello, en lo que respecta a las inversiones, «apostamos por aquellas de carácter sostenible y responsables sin perder de vista las inversiones de impacto social», explicó Raga.

Cabe destacar que durante el encuentro el público participó activamente planteando una serie de preguntas dirigidas a los ponentes donde se exponían las preocupaciones por sus inversiones. Así, uno de los asistentes preguntó a Ximo Raga si considera más conveniente controlar un depósito en lugar de un fondo. El director de Banca Privada Territorial Este afirmó que «en el mercado actual podemos encontrar alguna entidad pequeña que ofrece depósitos pero esa misma rentabilidad la encontramos en fondos de inversión. En BBVA tenemos fondos de inversión de renta fija diversificados, con duraciones ajustadas al perfil de cada cliente, que además incluyen TIRes similares e incluso superiores a las de un depósito». Sin embargo, existe un matiz, y es que «cuando uno cobra intereses en un depósito directamente hay una retención y pasa por Hacienda, mientras que en el caso de los fondos se aplica el diferimiento fiscal que supone para cualquier ahorrador persona física poder cambiar la inversión de un fondo a otro sin tributar, salvo que reembolse. De esta manera se puede planificar nuestro futuro y estar invertido en el mercado más adecuado a cada perfil sin impacto fiscal», concluía Raga.

Perspectivas económicas

Roberto Hernanz, experto en Estrategia y Análisis de Inversiones de Banca Privada en BBVA, realizó un balance del camino que este año prevé tomar la economía. Así, destacó «un enfriamiento económico en el horizonte pero sin dramatismos». «De cara a la segunda mitad del año se prevé que el impulso económico vaya perdiendo fuerza por el efecto de las subidas acumuladas de tipos y los efectos negativos de la continua inflación». Y precisamente sobre este último aspecto, aseguró que, aunque aún elevada, se va consolidando su tendencia a la baja: «Las presiones inflacionistas han disminuido en la primera parte del año, aunque a un ritmo menor de lo esperado». Además apuntó que «los bancos centrales se aproximan a sus máximos de endurecimiento monetario, y, aunque el principal riesgo de inflación parece superado, el entorno sigue siendo complejo». Por ello, el experto recomendó estar preparados para asumir «repuntes de volatilidad».

En cuanto al tipo de activo, destacó la renta fija como «el activo ganador de 2023, ya que su comportamiento se define como bueno en casi todos los escenarios macroeconómicos posibles». Hernanz concluyó su intervención aconsejando «ser racionales y posicionarnos hacia el escenario más probable, pero invirtiendo en las distintas clases de activos financieros».

Una solución sostenible para las carteras

«La inversión sostenible es una oportunidad única para que los inversores participen en el cambio hacia un futuro más sostenible y justo. La inversión en energías renovables, por ejemplo, puede ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar el cambio climático. La inversión en tecnología verde puede mejorar la eficiencia energética y reducir el desperdicio. La inversión en empresas socialmente responsables puede contribuir a mejorar las condiciones laborales y reducir la desigualdad». Así lo aseguró Alejandro Haligua, director de zona de BBVA en Alicante, que aconsejó tomar decisiones de inversión «pensando en sostenibilidad, buscando las inversiones como la energía renovable, en definitiva aquellas empresas que cuidan a sus empleados y a la sociedad».

Es indudable que en los últimos años, la inversión sostenible ha ganado terreno en el mundo de las finanzas, y es que cada vez más los inversores buscan generar ganancias al mismo tiempo que hacen una contribución positiva a la sociedad y el medio ambiente. En base a esto, en BBVA Banca Privada tienen la responsabilidad de «ayudar a sus clientes a tomar decisiones de inversión informadas y sostenibles. Debemos ofrecer soluciones que no solo generen rentabilidad, sino que también promuevan un impacto positivo en el mundo. La inversión sostenible no solo es buena para el medio ambiente y la sociedad, sino que también es rentable. De hecho, estudios recientes demuestran que las empresas socialmente responsables pueden tener un mejor desempeño financiero a largo plazo que las que no lo son», expuso Haligua en su discurso.

Banca Privada de BBVA cuenta con expertos de BBVA y de otras entidades para identificar tendencias relevantes, entre las que cabe destacar para este año las relacionadas con la sostenibilidad. Además ofrecen asesoramiento especializado, un hecho clave para poder tomar las mejores decisiones e invertir adecuadamente.