El turismo prevé rozar los niveles prepandemia este verano. El Gobierno prevé la llegada de 52,3 millones de turistas internacionales entre los meses de mayo a octubre, un 1,7% menos que los extranjeros que llegaron en el mismo periodo de 2019, según las estimaciones desveladas por el ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez. En cuanto al gasto, el Ejecutivo estima alcanzar los 67.600 millones de euros, un 12,1% más que antes de la pandemia.

Pese a que estas estimaciones todavía no permiten hablar de recuperación plena, Gómez afirma que las perspectivas son "extraordinariamente buenas" y prevén superar al cierre del año tanto en gasto como en número de turistas. "Las perspectivas de crecimiento económico son buenas y todo parece indicar que batiremos récord a lo largo del año", ha afirmado. Así, ha puntualizado, que las estimaciones de 52,3 millones en verano serían en un escenario "medio", mientras que en el mejor se alcanzarían los 54,8 millones de visitas, entonces sí por encima de los 53,2 millones de 2019.

En cualquier caso, los números se sitúan en línea con los niveles del mes de abril, cuando la Semana Santa llevó a España a recibir 7,2 millones de turistas internacionales, un 18,5% más que en el mismo año pasado y un 1,2% más que en abril de 2019 y un gasto de 8.480 millones de euros, un 22,7% más que en el cuarto mes de 2022 y un 20,1% más que en el mismo mes de 2019. En el acumulado de los cuatro primeros meses, España roza los 21 millones de llegadas, un 32,4% más que hace un año y un 1,9% por debajo de los niveles previos a la pandemia.

Los elevados incrementos de gasto tienen un componente de inflación, pero no solo se deben a eso, según el ministro, pese a que el ministerio no tiene datos del impacto de la subida de precios en la cantidad de dinero que se dejan los turistas en sus vacaciones. "No se puede medir porque el impacto de la inflación tiene un carácter global. Pero independientemente de la subida de precios el gasto en destino es mayor. Existe una voluntad de viajar y visitar España que queda plasmada independientemente de los indicadores en materia de inflación", ha afirmado Gómez.

Los turistas de Reino Unido lideraron las llegadas en abril, mientras que el mayor crecimiento porcentual se produjo con Estados Unidos, con un 60,7% más de visitantes respecto a 2022, así como Italia y Portugal, con un 30% más en cada uno de los mercados. Por destinos, Cataluña fue la primera comunidad autónoma por número de visitantes, seguida de Baleares, Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid.