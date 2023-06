El buen comportamiento del mercado extranjero permitió a la provincia de Alicante prolongar un poco más la buena racha que experimenta el mercado inmobiliario desde el fin de la pandemia y salvarlo de la caída generalizada que se ha registrado en el resto del país. De esta forma, frente al descenso del 10% que se contabilizó a nivel nacional en la compraventa de viviendas, Alicante cerró el primer trimestre con un total de 13.662 transacciones, un 2,3% más que en el mismo periodo del año pasado, según los datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

En cualquier caso, un crecimiento muy inferior al que venía registrando desde el fin del confinamiento –en el primer trimestre de 2022 las ventas rebotaron un 58% tras el descenso del primer año de pandemia y en el conjunto del ejercicio se incrementaron casi un 26%-, lo que revela los efectos de la subida de los tipos de interés, sobre todo en la demanda nacional.

De esta forma, los españoles representaron menos de la mitad –el 46,6%- de todos los compradores, con un total de 6.363 operaciones, un 3,6% menos. Sin embargo, el descenso fue especialmente significativo entre la clientela llegada de otras provincias. En otras palabras, entre los compradores de segundas residencias del interior y el norte de país, que pasaron de 1.772 a 1.493, casi un 16% menos que un año antes. Un retroceso que indica no solo las mayores dificultades para acceder a la financiación que ha supuesto el euríbor, sino también la decisión de muchas familias de postergar este gasto, ante la incertidumbre de la situación económica.

Por citar solo el caso más significativo, la cifra de madrileños que compró una segunda residencia en la provincia cayó de 778 a 629, un 19,1%.

Por el contrario, las ventas a ciudadanos extranjeros se incrementaron en un 8,2%, hasta alcanzar las 7.299. Además, aumentaron tanto las operaciones de ciudadanos de otros países que ya son residentes en España (2.317, un 17,4% más), como aquellas que protagonizan los no residentes, principalmente llegados del resto de países europeos (4.982, un 4,5% más).

Se trata de un segmento que realiza la mayor parte de sus compras al contado, sin recurrir a la financiación bancaria, por lo que no se ve afectado en la misma medida por el encarecimiento que han experimentado las hipotecas. En este caso se estaría notando más la normalización de determinados mercados, tras el boom de compradores de países del este de Europa –especialmente ucranianos- que se produjo tras el estallido de la guerra. No obstante, las estadísticas del ministerio no ofrecen el desglose por nacionalidades para corroborarlo.

En cuanto a la evolución por municipios, lo más destacable son las caídas que se produjeron en Alicante y Orihuela, dos de los mercados con más peso en el conjunto de la provincia. En el caso de la capital de la demarcación, entre enero y marzo se vendieron 1.745 viviendas, un 8,3% menos; mientras Orihuela anota un retroceso del 7,3%, con un total de 1.172 transacciones.

También se contraen las ventas en los principales municipios de l'Alacantí, como El Campello, donde se vendieron un 11% menos casas; o San Vicente del Raspeig, que contabiliza una bajada del 41%. Algo más moderado es el descenso en Elche, donde cambiaron de manos 809 inmuebles, un 2,4% menos.

No obstante, estos descensos se compensaron gracias a la pujanza de otros mercados locales. El más significativo de ellos es Torrevieja, donde las compraventas repuntaron un 15,8%, hasta las 1.910, con lo que desbancó a Alicante como el mayor mercado inmobiliario de la provincia durante el periodo.

También aumentaron las transacciones en Benidorm, con 604 viviendas vendidas, un 22,5% más; Calp, con otros 381 transacciones (+22,5%); o Guardamar, donde el número de operaciones se disparó un 50%, hasta las 298.

A pesar de la ralentización, tampoco cabe perder de vista que la cifra global de transacciones contabilizada en el primer trimestre del año en Alicante supone la mayor para este periodo desde el año 2007, es decir, desde antes del estallido de la burbuja inmobiliaria.