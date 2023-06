Claves de la sucesión de Meliá: cómo el hijo menor desbancó al primogénito de la empresa familiar

"No sabéis la tranquilidad que me genera tener garantizado el futuro". Palabras de Gabriel Escarrer Juliá cuando el fundador de Meliá Hotels International presentó en Palma su libro de memorias, en octubre de 2021. Esa no ha sido la única vez que el pionero del turismo , que con solo 21 años, en 1956, fundó su empresa, –empezando con un establecimiento de 60 habitaciones en Mallorca, capaz de llevar a cabo la gesta que le llevó a consolidar su hotelera "como la primera de España y la segunda de Europa" –, refrenda la confianza en su hijo, Gabriel Escarrer Jaume que este jueves se ha convertido en presidente del consejo de la compañía manteniendo su cargo como consejero delegado para dirigir la sociedad hotelera, según se ha informado en una nota de prensa.

La última ocasión en público en que se refirió a la confianza que le suscita cómo su hijo menor lleva las riendas de la compañía fue cuando el rey Felipe V le entregó, también en Palma, el Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial. Entonces, en septiembre de 2022, volvió a ensalzar la figura de Gabriel Escarrer Jaume, al frente de la hotelera. Con el reconocido ejecutivo y líder del 'lobby' turístico Exceltur dijo que estaba encauzado "el mejor futuro a la empresa". Y fue más claro, con su relevo generacional en vida no "dejo un problema a la familia". Ya lo había resuelto, apartando a su primogénito, Sebastián Escarrer Jaume, en quien primero había confiado para pilotar la compañía.

Este jueves, el fundador de Meliá, a sus 88 años, ha dado otro paso al frente al aceptar el Consejo de Administración de la compañía su renuncia a la presidencia y ser designado presidente de honor. Es el segundo movimiento de calado en la hotelera para refrendar el liderazgo de Gabriel Escarrer Jaume, que se convierte en presidente del consejo manteniendo su cargo como consejero delegado para dirigir la sociedad. En diciembre de 2016 Gabriel Escarrer Juliá presentó su renuncia voluntaria a la presidencia ejecutiva, cediendo estas funciones a su hijo Gabriel, que entonces ya ejercía como vicepresidente y consejero delegado del grupo.

Garantizar la continuidad

Como explica la compañía, hoy culmina el plan de sucesión elaborado a instancias del fundador y aprobado por unanimidad el 13 de diciembre de 2016, “para garantizar la continuidad del negocio y la necesaria seguridad y confianza a todos los grupos de interés”. Escarrer Juliá mantiene su cargo como consejero externo dominical y vocal del Consejo de Administración.

Se ha sellado así la voluntad del fundador “quien a lo largo de estos últimos años había reiterado en numerosas ocasiones su voluntad de dejar la transición ordenada y preparada”, dice la nota de prensa.

Gabriel Escarrer Jaume es vicepresidente y consejero delegado de Meliá desde 2009. Se graduó en 1993 en la prestigiosa Wharton School, Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos, donde se especializó en Finanzas y Gestión Empresarial. Después trabajó tres años en el departamento internacional de Finanzas Corporativas del Banco de Inversión Salomon Smith Barney,en Nueva York y desde allí, en 1996, participó en la salida a Bolsa de Meliá a la que entonces se incorporó. Al mismo tiempo cursó un posgrado personalizado en Business Administration en ESADE.

Sebastian Escarrer Jaume se había incorporado a la hotelera en 1993, antes que Gabriel

En uno movimiento inusual en las corporaciones familiares, el hermano menor desplazó al mayor en Meliá. Sebastian Escarrer Jaume se había incorporado a la hotelera en 1993, antes que Gabriel. Se licenció en ICADE y también fue máster de Wharton School con tres 'majors', Estrategia de Negocios, Finanzas y Gestión Multinacional. Trabajó en varias multinacionales en Estados Unidos y Londres como Coca-Cola, IBM o Hyatt. En 1994 fue nombrado consejero delegado de Meliá, cargo que ocupó durante dieciséis años y en 1997, vicepresidente de Sol Meliá. Después el fundador tomó la decisión de cambiar los roles, y designó a Gabriel su sucesor.

Progresivamente, el primogénito del fundador de Meliá fue apartándose de la compañía, hasta que en mayo de 2020 Sebastián Escarrer Jaume, se desvinculó del grupo hotelero al dimitir como consejero externo dominical. La compañía le agradeció los servicios prestados al hijo mayor de los Escarrer por "pilotar la transformación de Grupo Sol en Sol Meliá y su posterior salida a Bolsa, y liderar eficazmente en posicionar a la empresa como una de las primeras empresas hoteleras del mundo".

De forma abrupta, Sebastián Escarrer se quedó en consejero al ser sustituido por su hermano Gabriel y también de forma progresiva, se ha ido apartando de los acontecimientos sociales de la familia, hasta el punto de que no ha estado presente en los últimos grandes reconocimientos a su padre.

Mientras tanto, el 30 de mayo, Meliá anunció importantes cambios en su equipo directivo, una muestra de cómo el hoy nombrado presidente ejecutivo estaba ya perfilando la compañía que ahora va a pilotar con todo el poder concentrado en su persona. Pilar Dols, la directora financiera ha sido sustituida por Sonia Jerez, ejecutiva que ha llega a la hotelera desde el sector aeronáutico. Dols lidera ahora el Family Office de la familia Escarrer, que integra a los accionistas significativos de la compañía.

El director general de Real Estate, Mark Hoddinott, ha dejado la hotelera, tras veinticinco años, a petición propia, y le ha sustituido el hasta ahora director de Asuntos Jurídicos, Juan Ignacio Pardo. Mariano Pérez de Cáceres ha pasado de la vicepresidencia del área Legal a ocupar el puesto que deja vacante Pardo. Y se ha creado un nuevo puesto, el de director de Estrategia. que lo ha asumido Carlos González, directivo de la casa.

La tercer generación, fuera

Gabriel Escarrer Jaume explicaba a este diario, el pasado marzo, el estricto protocolo que rige en la compañía ante la posible incorporación de la tercera generación. “Hay veinte nietos y tenemos un protocolo familiar que establece que no puede haber ningún miembro de la familia trabajando en la compañía”. Dejaba claro cuál es el norte que ha elegido seguir la compañía. No habrá ningún paso fallido con la sucesión. "Seguro que se han formado para ser en el futuro buenos accionistas y tener conocimiento de la empresa y seguro que estarán representando a la familia en un consejo de administración", continuaba el ahora presidente ejecutivo de Meliá.

"De momento la intención es que no trabajen" –abundaba–. "Pretendemos profesionalizar los órganos de gobierno. No es casualidad que desde el 2019 de once miembros del Consejo de Administración seis sean independientes. Es una rara avis que una familia con mayoría holgada en el accionariado de la compañía se someta a esa disciplina".

"No estoy dispuesto a pedir a la gente un sacrificio si no soy yo el primero que lo lidera" Gabriel Escarrer Jaume - Presidente y CEO de Meliá

Palabras del sucesor de Gabriel Escarrer Jaume, un directivo que además de ser uno de los más reconocidos a nivel mundial, no solo en el sector turístico, en plena pandemia tomó la decisión de rebajarse el sueldo, a la mitad en su retribución fija.

"No estoy dispuesto a pedir a la gente un sacrificio si no soy yo el primero que lo lidera". "Estos dos años me rebajé mi salario fijo y no cobré el variable", confesó. "La situación del sector no estaba para dar ningún tipo de alegrías. Cuando recuperemos con creces los niveles de prepandemia ya hablaremos de alzas. Mi último incremento fue en el 2018". "Los líderes –afirmó– somos los primeros que hemos de predicar con el ejemplo". La afirmación de su padre, Gabriel Escarrer Juliá, se refrenda: "No sabéis la tranquilidad que me genera tener garantizado el futuro", con su hijo menor al timón de la la primera hotelera española y una de las grandes a nivel mundial en el segmento vacacional. El fundador de Meliá cierra otro capítulo "en el gran viaje de mi vida", como se refería en el preámbulo de sus memorias a su trayectoria turística.