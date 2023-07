Con más de 30 años de experiencia en el sector, María del Carmen Briceño se incorporó a principios de este ejercicio al Grupo Alacant, la principal compañía heladera de la provincia de Alicante y una de las mayores del país, tras la adquisición en septiembre de 2021 de Crestas La Galeta, la propietaria de Royne. La ejecutiva habla de las tendencias que marcan el sector y de cómo la firma está aprovechando algunas de ellas, como la mayor demanda de productos veganos, para crecer en el exterior.

Los consumidores exigen cada vez productos más sanos, ¿cómo afecta al sector del helado?

Evidentemente, hay una tendencia a nivel de la alimentación en general, no solo en los helados, que tiene que ver con la sostenibilidad y la salud. Cada año hay novedades en el mercado relacionadas con esto y algunas mueren, mientras otras van creciendo, como ocurre ahora con el tema de las proteínas o los productos veganos.

Lo del helado sin azúcar da la sensación de que no acaba de cuajar...

El helado sin azúcar ha quedado como algo un poco más antiguo. Hay gente que lo busca, pero lo que sucede es que, cuando haces un helado sin azúcar, también tienes que apoyarte en edulcorantes artificiales, que ahora mismo no tienen muy buena prensa por algunas cosas que se han publicado, que me parecen exageradas.

Grupo Alacant apostó muy fuerte por el segmento de helados veganos con la compra de 4U Free From, que se elaboran con altramuz. ¿Cómo va la aceptación de esta gama?

En España cada vez hay más público para estos productos, la tendencia es al alza, aunque todavía está muy por debajo de mercados como el Reino Unido, Francia o Alemania, o Estados Unidos. Con nuestra estrategia de internacionalización, lo que hacemos es ir con estos productos a estos mercados donde la aceptación es mucho mayor. De hecho, hay mercados en los que nos estamos internacionalizando básicamente con productos veganos.

Decía que otra tendencia son los productos altos en proteínas, ¿también en los helados?

Sí, si se fija en los supermercados, es un nicho que antes no existía y ahora cada vez hay más productos de todo tipo con alto contenido en proteínas. Y eso también ha llegado al helado. Estamos en ese nicho desarrollando productos, tanto altos en proteínas vegetales, como de proteínas animales (leche). Ya tenemos productos en el mercado.

¿Qué nuevos sabores van a lanzar este verano?

Pues, entre otros, hemos lanzado recetas basadas en tartas de toda la vida para nuestros socios (Grupo Alacant tiene como accionistas a unos 250 heladerías y productores tradicionales).

¿Es difícil introducir nuevos sabores en el mercado?

Cuando introduces nuevos sabores ya sabes que unos van a caer el primer año y otros seguirán, pero lo que pasa es que tienes que innovar, no puedes quedarte en el sota, caballo y rey: la vainilla, la fresa y el chocolate.

¿Qué porcentaje de sabores acaba fracasando?

Depende del año, pero le diría que el 80% cae y solo el 20% sigue. Cada año hay altas y bajas en función de las ventas. Pero es algo que también pasa en los yogures, en el pan de molde... En la alimentación en general.

¿Hay novedades también en los formatos?

Todos sabemos que las familias son cada vez más pequeñas, cada vez hay más hogares monoparentales y menos familias numerosas. Así, a pesar de que seguimos vendiendo tarrinas de litro, la gente cada vez va más hacia la monoporción. Hablamos del retail (supermercados), las ventas a las heladerías es otra cosa. Pero, si se fija, antes los bombones se hacían de 120 o 140 mililitros y ahora estamos en versiones de 90 mililitros. Con los años vas viendo que las porciones disminuyen en el sector.

¿Cómo se hace sostenible un helado?

Es difícil y, además, es caro, porque las empresas que te proporcionan el packaging no te ayudan demasiado. No están preparadas porque tienen que desarrollar nuevos materiales más sostenibles y a veces no tienen las líneas en plena producción. Así que tienes envases sostenibles, pero muy caros. Lo que pasa es que el Gobierno ya se encarga de ponernos el impuesto del plástico y de incrementarnos las tarifas de Ecoembes para que las empresas vayamos a menos residuos y a disminuir el peso del packaging. Por otro lado, utilizamos energías renovables, tenemos placas solares en las fábricas y en el futuro tendremos un campo solar. Además, tenemos una planta depuradora, de forma que toda el agua utilizada por la empresa se regenera y se utiliza para regar o para determinados usos, como pueden ser los servicios.

¿Qué previsiones de ventas tienen para este año?

Prevemos cerrar el ejercicio por encima de los 230 millones frente a los 176,3 del año pasado. Un crecimiento que hemos conseguido gracias a la entrada en nuevos canales, mercados y clientes.

En septiembre de 2021 compraron Crestas La Galeta, la propietaria de Royne. ¿Cómo va la integración?

Estamos en ello. Piense que hemos pasado de dos a cuatro plantas y estamos en plena integración a nivel de todos los departamentos. En el que yo dirijo, por ejemplo, toda la parte de innovación está integrada, pero la parte de calidad y medioambiente aún estamos en ese proceso.

¿La gran asignatura pendiente del sector sigue siendo la desestacionalización?

Sí, es un tema de cultural. Dependiendo del país, tienes más o menos estacionalización y en España es muy elevada. Por eso también es interesante ir a otros mercados donde esto no es tan acusado. Aunque en España también va cambiando. El retailer más grande de este país, Mercadona, da de baja en invierno algunos productos, pero siempre mantiene al menos dos lineales llenos de helados todo el año y eso indica que se venden.