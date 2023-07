Con el tono amable que le caracteriza y sin levantar un ápice la voz, pero el presidente del Instituto de Estudios Económicos de Alicante (Ineca), Nacho Amirola, ha dejado claro este martes que no piensa relajarse y que exigirá al nuevo inquilino de la Generalitat que aumente el presupuesto destinado a infraestructuras en la provincia, para acabar con el déficit histórico de inversiones que sufre la demarcación. Y lo ha hecho ante el propio Carlos Mazón, que ha sido uno de los invitados a la asamblea general que la organización ha celebrado en el Auditorio de la Diputación.

"Con el cambio de gobierno en la Generalitat confiamos en que estos datos mejoren, estamos seguro de ello, Carlos", ha señalado, dirigiéndose directamente al candidato del PP, tras poner cifras a esta discriminación. En concreto, Amirola ha recordado los cálculos de Ineca que cuantifican en 5.500 millones de euros el déficit de inversiones en la provincia durante las últimas dos décadas: 2.400 millones por parte de la Administración Central y otros 3.100 millones de la Generalitat. Unas cifras que son el resultado de restar el dinero que efectivamente ha recibido Alicante en este tiempo, del que le habría correspondido en función de su número de habitantes.

"No queremos ser más que nadie, pero tampoco estar siempre entre los últimos", ha insistido el presidente de Ineca, en referencia a que la provincia ha ocupado esa posición durante ejercicios consecutivos en la inversión por residente por parte del Gobierno central.

En la misma línea, Nacho Amirola, también ha insistido en reivindicar que, además de mejorar las cantidades presupuestadas, estas lleguen a ejecutarse y se evite lo que ocurre en la actualidad, cuando año tras año aparecen en las cuentas públicas los mismos proyectos. Así, ha citado como ejemplo la conexión ferroviaria del aeropuerto. Otras obras que ha defendido como prioritarias son el tercer carril de la A70, la duplicación de la N-332 o el Corredor Mediterráneo.

Agua

Pero el responsable del 'think tank' alicantino ha recordado que "estas urgencias" no son las únicas que tiene la provincia y ha puesto de relieve que el sector agroalimentario "tiene la situación más crítica de su historia", ante el previsible recorte de los caudales que llegan del trasvase del Tajo. "Afortunadamente, nos consta que el nuevo gobierno de la Generalitat es sensible a las mismas y mucho más Joaquín Melgarejo, socio de honor de Ineca y candidato al Congreso de los Diputados por Alicante, en quien -y lo siento Joaquín, no es por meter presión- tenemos muchas esperanzas depositadas", ha aseverado, medio en serio, medio en broma. No en vano, Melgarejo ha sido el autor de numerosos informes para la propia Ineca y acérrimo defensor del trasvase.

En esta línea, Amirola ha anunciado la próxima realización, en colaboración con Asaja, de un estudio sobre las infraestructuras hídricas urgentes para Alicante.

Renta

Nacho Amirola también ha aprovechado su intervención para poner de relieve algunos de los datos que reflejan la cada vez mayor distancia que separa Alicante de la media nacional. En concreto, ha denunciado que la renta per cápita de la provincia "lleva estancada más de 20 años y se ha ido alejando del promedio español y de la zona euro". Mientras que la media del país ha crecido casi un 40% en estas dos décadas, la de Alicante solo lo ha hecho en un 30%. De esta forma, la riqueza por habitante de la provincia apenas alcanza los 18.000 euros, frente a los 23.600 del conjunto de españoles o los 32.500 de los europeos.

Igualmente, ha recalcado que, pese a la mejora, Alicante aún cuenta con más de 130.000 parados, con un nivel de desocupación estructural "elevadísimo". Desde el punto de vista del empresariado, Ineca considera "imprescindible" realizar un esfuerzo por aumentar el tamaño empresarial y, con él, la productividad. Sin embargo, Amirola ha dejado claro que "es urgente que Alicante sea una prioridad" para las administraciones, si se quiere acabar con esta atraso.