Las criptomonedas se han disparado después de que los defensores de los activos digitales elogiaran el fallo de una jueza federal en la demanda de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos contra Ripple Labs Inc., calificándolo como una victoria para la industria cripto en lo que respecta a lo que se clasifica como valor.

XRP, el token en el centro de la disputa, saltó hasta un 80% a 84 centavos. Otros tokens que fueron catalogados recientemente por la SEC como valores no registrados, como Solana y Cardano, también registraron fuertes alzas, subiendo alrededor de 16% y 18%, respectivamente. El Bitcoin ganó alrededor del 3% para alcanzar los 31.339 dólares.

"Una victoria para la industria de las criptomonedas"

"Esta es una victoria para la industria de las criptomonedas", dijo Ashok Ayyar, abogado de Ashbury Legal. "Confirma que el token XRP no es un contrato de inversión y, por lo tanto, un valor en sí mismo".

La jueza de distrito de EE.UU., Analisa Torres, en Nueva York, dijo este jueves que las ventas del token XRP por parte de la criptoempresa a inversionistas sofisticados cumplían con la prueba de un contrato de inversión bajo la ley federal de valores.

"Los compradores institucionales habrían entendido que Ripple estaba lanzando una propuesta de valor especulativo para XRP con ganancias potenciales derivadas de los esfuerzos empresariales y de gestión de Ripple", escribió la jueza.

Pero Torres dictaminó que eso no se aplicaba a los inversionistas programáticos, es decir, al público en general. Dijo que no había evidencia de que tales inversionistas pudieran analizar las numerosas declaraciones hechas por Ripple sobre XRP. La jueza señaló que es posible que muchas declaraciones citadas por la SEC no se hayan compartido con el público en general.

"Mi impresión general es que esta es una decisión positiva para la industria de activos digitales", dijo Daniel Tramel Stabile, socio de Winston & Strawn. "El tribunal concluyó expresamente que XRP no es, en sí mismo, un valor. En cambio, el enfoque debe estar en las circunstancias de la oferta misma".

Desde 2017, las llamadas ventas programáticas de Ripple representaron menos del 1% del volumen global de transacciones de XRP, según el expediente judicial del jueves. Por lo tanto, la gran mayoría de las personas que compraron XRP en las bolsas de activos digitales no invirtieron su dinero en Ripple en absoluto, dice el documento. "Por lo tanto, habiendo considerado la realidad económica y la totalidad de las circunstancias, el Tribunal concluye que las ventas programáticas de XRP de Ripple no constituían la oferta y venta de contratos de inversión".

Subida de Coinbase

Las acciones de Coinbase Global Inc., la bolsa de criptomonedas más grande de EE.UU., subieron hasta un 18% a 101,31 dólares. La compañía está envuelta en una demanda con la SEC que afirma que vendió tokens que son valores no registrados.

"Esto subraya que las ventas directas de activos digitales por parte de un emisor a menudo serán valores, pero que otras ventas, especialmente las ventas en el mercado secundario, probablemente no se consideren valores, lo cual es un argumento clave en la defensa de Coinbase contra la SEC", dijo Elliott Stein, analista sénior Bloomberg Intelligence.