España fue el país que más gas natural licuado reexportó en todo el mundo en 2022

La invasión rusa de Ucrania cambió los flujos del mercado gasista en 2022. Y llevó a España a convertirse en el país que más gas natural licuado (GNL) reexportó en todo el mundo en 2022, con el 35% del total de las ventas procedentes de importaciones a nivel global, según el informe anual el Grupo Internacional de Importadores de GNL, que reúne a las principales compañías importadoras o gestores de terminales, como la española Naturgy. Se situó por delante de Indonesia (17% de la cuota global) y de China (13%).

Se trata, no obstante, de cantidades modestas: las empresas españolas vendieron 1,4 millones de toneladas de los 19,30 millones de GNL que importaron durante ese año. La mayoría de esas reexportaciones se dirigieron a países europes (1,2 millones de toneladas) tras el recorte de los envíos desde Rusia por gasoducto y de la voluntad europea de reducir la dependencia de Moscú que produjo un incremento de las compras de GNL en el continente del 45%, hasta un total de 119,7 millones de toneladas.

Italia, seguido de Países Bajos, fue el principal receptor de los barcos españoles (con 560.000 toneladas) tras la apertura del gasoducto virtual entre los puertos de Barcelona y Livorno, que buscaba atraer GNL en flotas más pequeñas dadas las dimensiones del puerto italiano. De hecho, si se suman los flujos de China, Francia o República Dominicana, Italia fue el país que reexportaciones recibió el año pasado.

Además de los reenvíos de GNL, España también registró niveles récord de envíos a través de sus gasoductos con un récord histórico de exportaciones a Francia de 35 terabatios-hora (TWh), que le llevó a finalizar el año con un saldo neto exportador por primera vez (14 TWh), según el informe anual de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). A esto se suma un total de casi 2 TWh desde que el 28 de junio se iniciaron las exportaciones de gas a Marruecos, así como las salidas a Portugal de 6 TWh (frente a 5 TWh en 2021), con un saldo exportador neto de 1,2 TWh.

Compras a Rusia

Las importaciones de gas natural licuado (GNL) en Europa se dispararon un 45% en 2022 hasta un total de 119,71 millones de toneladas ante necesidad de atraer gas por barco para evitar cualquier problema de desabastecimiento. Eso, y la falta prohibiciones por parte de Europa, llevó a no discriminar países y, por tanto, disparó las entradas de GNL de Rusia en un 9,1% con España y Francia a la cabeza como principales importadores, al tener las mayores plantas de regasificación del continente.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, defendía esta semana la dificultad de frenar la importación de gas ruso sin una normativa que lo prohíba. "Hemos pedido a los intermediarios e importadores que reduzcan (las compras) y no firmen nuevos contratos, lo hemos pedido verbalmente y por escrito. Nos han contestado que respetan nuestra propuesta y que no han incrementado (las importaciones rusas). Es posible que sean otros 'traders' que hayan encontrado que hay una opcion para almacenar aquí y que hayan decidio utilizar esa capacidad. No nos gusta nada, pero es muy dificil imponer algo si no hay una norma que habilite para esa imposición", justificó la durante la reunión informal de ministros de Energía celebrada en Valladolid, en el marco de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea.

Las compras europeas a Rusia proceden en su mayoría de Yamal LNG, una de las mayores plantas de producción y licuefacción de gas del mundo que está controlada en el 50,01% por Novatek, segundo productor de gas de Rusia. La energética francesa Total Energy, que controla el 19,4% de las acciones de Novatek, cuenta con el 20% de su proyecto en Yamal, en el que también participan la Corporación Nacional de Petróleo de China, con el 20% del capital, y el fondo soberano chino Silk Road Fund, con el 9,9%.

El tirón de Estados Unidos

Ante el auge de la demanda europea, Estados Unidos duplicó sus exportaciones a este continente, al pasar de 21,47 millones de toneladas a 51,74. El país americano se disputa con Qatar y Australia el liderazgo de las ventas a nival mundial de GNL, después de haber incrementado su suministro en un 12,6% en el periodo tras la puesta en marcha del proyecto de licuefacción de Sabine Pass y de Calcasieu Pass y pese a la interrupción de la instalacion de Freeport.

Los autores del informe, de hecho, auguran que en 2023 "es probable" que Estados Unidos "se convierta en el mayor exportador de GNL". Estados Unidos, Qatar y Australia coparon el 60% del total con entre 79 y 75,4 millones de toneladas cada uno de ellos. Rusia ocupó la cuarta posición, con 32 millones de toneladas vendidas, seguida de Malasia (27,6 millones de toneladas).

El bajón asiático

En total, el comercio global de GNL alcanzó las 389,2 millones de toneladas, un 4,5% más que un año antes, absorviendo Europa la mayor parte del incremento de la oferta tras el cambio de los flujos comerciales que llevaron a los países asiáticos a recurrir a fuentes de energía alternativas debido a los precios récord o a reducir su demanda. Asia es de largo el principal receptor de esta materia prima con una cuota de mercado del 64,7%, pero tras ceder un 7,6% de las compras respecto al año anterior.

Es el caso de países como India, Pakistán y Bangladesh, muy sensibles a los precios; pero sobre todo China, que redujo un 20% las compras de gas desde metaneros en 2022 hasta los 63,32 millones de toneladas (16,3% del total), tras aumentar su producción nacional y la importación a través de gasoductos, además de reducir su consumo ante la persistencia del covid. No obstante, China fue el segundo mayor comprador a nivel mundial, tras a Japón (18,5% de cuota).