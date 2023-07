En uno de los más clásicos puntos de venta de juguetes en España, este julio se han comprado un 8% más de muñecas Barbie que el año pasado. Allí mismo, de hecho, ya se vende más producto Mattel (grupo responsable de esta marca) que Disney. Y dentro de esta empresa, que prefiere mantener su anonimato por no intervenir de ningún modo en el comportamiento del mercado, cuentan con que esto no ha hecho más que empezar. "El estreno de la película ha generado un aumento del interés en Barbie", justifican desde la propia Mattel, que no confiesa si la demanda, producción y venta de Barbies ha crecido en línea con el fenómeno, pero sí confirma estar viviendo "una nueva ola de interés".

A modo de referencia, esta compañía estadounidense facturó 5.400 millones de dólares (4.800 millones de euros aproximadamente) el año pasado a nivel mundial, de los cuales un 27% vino directamente de la Barbie, que es su juguete estrella y que además vive ahora un momento dorado. "La película y la tendencia 'barbiecore' han catapultado a Barbie al centro de la conversación cultural y han abierto la puerta a varias colaboraciones con marcas reconocidas en diferentes industrias", confiesa la responsable de márketing de Mattel Iberia, Céline Ricaud. De ahí que sin ni siquiera haberse estrenado la película, Zara, Primark o Stradivarius hayan lanzado líneas de ropa con la Barbie como motivo; o que Kipling haya hecho lo propio con algunos de sus bolsos y carteras. Pero también que se hayan llevado a cabo colaboraciones "inesperadas" para el grupo dueño de la marca como un set de aparatos para la cocina con Create o una silla de escritorio de las que utilizan 'gamers' o 'youtubers' con Drift. "Esta creciente relevancia ha provocado un aumento en las solicitudes de acuerdos de licencia para producir líneas o productos relacionados con Barbie", resume Ricaud. "El sector mundial del emplazamiento de productos está valorado en más de 25.000 millones de dólares anuales y crece a un ritmo de dos dígitos, con marcas cada vez más dispuestas a pagar por este tipo de exposición en los medios de comunicación", contextualiza uno de los estrategas de mercados globales de la plataforma de inversión eToro, Ben Laidler, en un análisis del impacto de la película en la empresa. Las acciones de Mattel, recoge este informe, se han disparado un 22% en bolsa en los últimos meses. Nuevas audiencias "Estas colaboraciones reflejan la versatilidad y la capacidad de Barbie para adaptarse a las tendencias actuales y trascender más allá del mundo de los juguetes", apunta la responsable de márketing de Mattel Iberia, que ve esto como una oportunidad para que los fans de la marca puedan acceder a nuevos productos relacionados con ella. Este público, confirma la compañía, ha crecido sin duda con la película. "El estreno de la película ha generado un aumento en el interés por Barbie, colocándola en el centro de la conversación y atrayendo la atención de nuevas audiencias", contextualiza Ricaud. La muñeca, dice, "continúa siendo un icono cultural y una fuente de inspiración para diversas generaciones, y esta nueva ola de interés ha reafirmado su posición como una marca relevante y atemporal", remata. Orientativamente, Mattel ha introducido en el mercado solo este año más de 200 productos nuevos relacionados con Barbie, entre los cuales una línea de muñecas y muñecos vestidos con conjuntos que aparecen en la película.