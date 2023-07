Si una característica ha marcado al ser humano durante su evolución histórica esa ha sido el deseo por avanzar, por prosperar poco a poco superando retos para llegar a nuevas etapas. En pocas palabras, por innovar en todo lo que le rodea. Hoy, en un 2023 global en el que el mundo ha logrado salir ya de la pandemia del covid-19 y vuelve a mirar al futuro socioeconómico con voluntad de cambio, ese aspecto cobra aún más trascendencia. Y es que territorios como la Comunidad Valenciana continúan avanzando. Sin embargo, en ese apartado varios lastres aún persisten a la hora de dar pasos más firmes, con la falta de colaboración entre pymes innovadora, sus procesos de negocio o la escasez de empleo –y de especialistas en este área– como algunos de los principales problemas por resolver.

Ese es el escenario que dibuja el último Cuadro de Indicadores de la Innovación Regional (EIS por sus siglas en inglés) elaborado por la Comisión Europea en el que se mide el desempeño de 239 regiones o países de dentro y fuera de la Unión Europea en esta materia innovadora, un registro bianual que muestra que la autonomía valenciana sigue prosperando aunque todavía se encuentra por debajo de la media europea. En concreto, la Comunidad Valenciana ocupa el puesto 121 entre los enclaves del ránking europeo, mejorando en siete puestos las clasificación del informe previo (2021).

Buena posición en España

Asimismo, esa posición la coloca como la quinta autonomía más innovadora de España, superada solo por País Vasco (72 plaza), Madrid (80), Cataluña (81) y Navarra (98). Estos son los cuatro únicos territorios nacionales que la Comisión considera que tienen un componente innovador «fuerte», la segunda mejor categoría tras la de «líder» que solo alcanzan algunos puntos de Alemania –con Baviera a la cabeza–, de Dinamarca, Suecia o Finlandia.

La Comunidad Valenciana, por su parte, se queda como el primer enclave de España dentro de la categoría de innovación «moderada +» –en la que no ha variado respecto a 2021 y donde comparte espacio con buena parte de las regiones del norte de Italia, el oeste de Francia o Irlanda del Norte–, mientras que hasta tres autonomías –Canarias, Castilla-La Mancha y Extremadura– se quedan en el valor más bajo, el de «emergente» del que en los últimos dos años han salido Andalucía y Baleares.

Reduciendo la brecha

Pero, más allá de posiciones, la realidad es que poco a poco la Comunidad Valenciana ha ido reduciendo la brecha que le separa del comportamiento medio europeo. En concreto, el EIS establece como baremo una nota de 100, siendo las regiones que superan ese valor las más innovadoras y las que no, las menos. Con ese criterio, la autonomía valenciana obtuvo una nota de 94 en el informe de este año, casi tres puntos más que hace dos años (91,3) y siendo la mejor valorada en el país entre las que no logran llegar a una media que si alcanzan los cuatro mayores polos innovadores del país: País Vasco, Madrid, Cataluña y Navarra. La clasificación, no obstante, la encabeza la región danesa de Hovedstaden, con una nota de 156,3.

Pero, ¿qué lastra especialmente a la autonomía respecto a otros territorios nacionales y europeos? Pues, según la valoración del EIS, en buena parte, los indicadores que tienen que ver con el ecosistema de la empresa innovadora y sus trabajadores. Por ejemplo, la autonomía suma su peor nota –en una evaluación que va del 0 al 1– en las «pymes innovadoras que colaboran con otras» (0,254), una categoría que como la de «especialistas TIC empleados» (0,269) tampoco llega al 0,3. Lo más preocupante de ambas es que se encuentra a la baja respecto a los registros del anterior informe.

La autonomía, del mismo modo, tampoco brilla en cuanto a «copublicaciones científicas internacionales» (0,317), ni en el empleo en «pymes innovadoras» (0,307) o empresas «ligadas al conocimiento intensivo» (0,36). Y lo mismo sucede en el gasto en innovación más allá del I+D (0,375) o en los «procesos de negocio innovadores» (0,317), ambos eso sí con ligera subida respecto a los datos previos.

Emisiones y competencia digital

Pero no todo son malas noticias. Un aspecto de futuro que mejora considerablemente es el de las «competencias digitales», que roza casi ya el 0,75. También positivo resulta el registro que se aprecia en un apartado ligado a la sostenibilidad como es el de las emisiones atmosféricas (0,67). Sin embargo, los mejores indicadores para la autonomía son las «aplicaciones de diseño» y la «solicitud de marcas registradas», que alcanzan el 0,846 y el 0,923, respectivamente. Los grandes puntales de una innovación valenciana que mejora, pero con muchos retos aún por delante.