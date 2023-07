El Juzgado de lo Social número 1 de Alicante ha declarado improcedente el cese del director de Comunicación de la Cámara de Comercio de Alicante, Javier Mondéjar, lo que ha obligado a la institución a indemnizarle con casi el triple de lo que supone un despido objetivo. La sentencia considera que no ha quedado acreditada ninguna causa económica que pueda justificar la destitución, y que tampoco era un cargo de confianza.

Desde el principio, el actual presidente de la Cámara, Carlos Baño, dejó clara su intención de prescindir de determinadas personas del equipo. Por eso no sorprendió que solo unos días después de su toma de posesión, en julio de 2022, Baño cesara a Mondéjar como director del gabinete de presidencia. Eso solo fue un anticipo de lo que llegaría a continuación, concretamente el 18 de noviembre, cuando se le comunicaba el despido definitivo, bajo el argumento de que se iba a impulsar un plan estratégico por medio del cual desaparecía la Comisión de Patronos de la que Mondéjar era coordinador, dándose por amortizado su puesto de trabajo, y que, además, él desempeñaba una «función de personal de confianza».

Pues bien, transcurridos ocho meses desde aquello, el Juzgado de lo Social número 1 de Alicante ha emitido un fallo en el que se pone de manifiesto que la carta de despido nada concreta sobre la situación económica, organizativa y funcional de la Cámara que justificara una causa organizativa, lo que la propia sala considera como un incumplimiento grave de lo dispuesto tanto en el Estatuto de los Trabajadores como en lo exigido por la doctrina jurisprudencial.

En la sentencia se destaca que la Cámara se limita a afirmar que iba a presentar un plan estratégico que implicaba la reestructuración y la supresión de su puesto de trabajo, una reestructuración que, destaca el juzgado, «solo se limita a cambiar de nombre la Comisión de Patronos por Cámara Bussines Club, asumiendo la coordinación el vicepresidente primero, y a suprimir el salario del actor», olvidando, añade el fallo, que Mondéjar simultaneaba este cometido «con su labor propia de técnico de Comunicación». En este sentido, el juzgado detalla que «hemos de partir de que el actor era un técnico de Comunicación contratado por la demandada y no un cargo de confianza; la relación entre las partes es laboral, con independencia de que se le nombrara jefe de gabinete en algún momento; de hecho, no es controvertido que, desde 2012, venía simultaneando sus funciones de técnico de Comunicación con la coordinación de la Cámara de Patronos».

Ahorro

La sala también señala que la supresión de un puesto de trabajo implica el ahorro del salario de la persona que ocupa ese puesto, sin más, pero también define como «evidente» que esa no es una causa económica que pueda justificar un despido. Además, resalta que las funciones que venía realizando Mondéjar se siguen realizando por parte del vicepresidente primero, sin que se haya acreditado que no estén siendo abonadas.

Por todo ello, el juzgado declara el despido como improcedente, obligando inicialmente a la Cámara a readmitir a Javier Mondéjar en las mismas condiciones anteriores a su despido con el abono de los salarios dejados de percibir, o bien a abonarle la indemnización correspondiente. Finalmente, la institución cameral ha optado por esta última opción, lo que ha comportado una indemnización casi tres veces superior a la de un despido objetivo.

Javier Mondéjar ha mostrado su satisfacción por la resolución judicial, ya totalmente firme y con la sentencia ejecutada, sobre la base de que «me siento muy halagado y reconocido por la trayectoria profesional que he venido desarrollando desde 1989 en la Cámara».

De igual forma, no duda a la hora de atribuir el despido a «un tema personal de Carlos Baño». Según sus palabras, «prescindir de mis servicios no tenía ningún sentido, más allá de librarse de una persona que le podía resultar incómoda». Asimismo, no descarta la posibilidad de que el recorrido judicial vaya más allá.