Los nuevos gobiernos autonómicos y municipales que han salido de las elecciones del pasado 28 de mayo van a tener que gestionar el dinero de los fondos estructurales europeos correspondientes al periodo 2014-2020, el de 2021-2027, así como el de los proyectos aprobados a través del llamado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Este último es la herramienta principal de los NextGenerationEU (NGEU), instrumento para apoyar la recuperación económica de la pandemia de coronavirus y que constituye alrededor del 90% del presupuesto total de esos fondos de la Unión Europea. Pues bien, en ese largo recorrido, la Comunidad tan solo ha ejecutado un 43% de los fondos estructurales de los citados años 2014-2020, según constata la última actualización de Eurostat, la oficina estadística de la UE, correspondiente a julio de 2023.

Así las cosas, la Comunidad aún no ha ejecutado el 57,02% de este presupuesto, cantidad que alcanza los 1.906 millones de euros. Esto significa que esa partida aún no tiene proyecto o bien está dentro de un proyecto que no se está llevando a cabo. Extrapolando este dato a todo el Estado, España todavía no ha materializado 32.000 millones de euros de esos fondos, lo cual representa el 43% del total de la partida, convirtiendo a España en el país con peor porcentaje de tasa de absorción de los fondos de toda la Unión Europea

Recursos sin proyectos

La gravedad de los datos no reside solo ni en la cuantía ni en el porcentaje, sino más bien en el hecho de que el plazo para absorber esos fondos finaliza el 31 de diciembre de este año. A pesar de que cuentan con la denominada 'regla n+3', que permite declarar gastos relativos a los proyectos hasta tres años después del periodo, el Estado muestra unos datos que le ponen a la cola de la UE y con apenas cinco meses que permitan revertir esa situación. Además, todavía hay 257 millones que no se han concedido a ningún proyecto, un 7,7% del presupuesto. Desgranando los datos aportados por la Comisión Europea, la actuación de la Comunidad Valenciana respecto a los fondos procedentes del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) son los más satisfactorios, con un 84% del presupuesto concedido y un 63% ejecutado. Es menor en el caso del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo (FSE). En el caso del FEDER se ha concedido todo el presupuesto, aunque solo se ha ejecutado un 42%, y los datos del FSE, dedicado a la formación y políticas activas de empleo son todavía más escuetos, con un 79% concedido y un 32%, ejecutado. La partida presupuestaria con la que contará la Comunidad para el periodo 2021-2027, a raíz del Acuerdo de Asociación aprobado el pasado de diciembre, ascenderá a 1.198 millones de euros del FEDER y 569 millones del Fondo Social Europeo + (FSE +).

Según Juan Manuel Revuelta, CEO de Finnova, hay varios factores que explican la baja absorción de los fondos. En su opinión, «el escaso grado de ejecución no ha sido un tema de campaña ni en las elecciones autonómicas ni municipales del pasado 28 de mayo, ni en las generales del 23 de julio». En esta línea, sostiene que ha habido una «falta de priorización de los gobiernos en todos los niveles, hecho que explica la baja tasa de absorción de los fondos». Otra de las razones que apunta es la falta de programas para instruir a los gestores públicos y a los funcionarios en estos ámbitos, un hecho que dificulta la tramitación que conllevan las ayudas.

Los NextGenerationEU -entre los que destacan los conseguidos por la gigafactoría de Power Co (grupo Volkswagen), unos 105 millones de euros para una inversión global de unos 3.500 millones en Sagunt- unidos al presupuesto a largo plazo de la UE, conforman el Plan de Recuperación, que constituye el mayor paquete de estímulo jamás financiado en Europa.

El Gobierno central, ahora en funciones, sigue trabajando en la solicitud del cuarto pago de 10.000 millones, solicitud a realizar y prevista para el último cuatrimestre de este año. España ya ha recibido 37.000 millones de los NGEU, está preparando la solicitud para recibir 10.000 millones y tiene ya aprobada la adenda para recibir los 94.300 millones restantes. A la Comunidad se le han asignado a fecha del 31 de diciembre del año pasado 1.965 millones, siendo la cuarta autonomía con mayor asignación del Estado.