Labora oferta actualmente en su portal web Punt Labora más de 2.700 puestos de trabajo. Todas aquellas personas inscritas en el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef) pueden consultar estos puestos y postularse a aquellos que le resulten adecuados según su perfil profesional.

Para poder acceder a estas ofertas las personas deben estar dadas de alta en Labora. A cualquiera de los puestos ofertados pueden optar personas tanto desempleadas como ocupadas.

Una vez inscritas, para acceder a las ofertas de PuntLabora sólo es necesario identificarse con el DNI / NIE y el pin. Posteriormente, las personas interesadas pueden buscar por palabras clave según el ámbito laboral y/o escoger la provincia si no tienen tan definido el puesto de trabajo.

En los puestos de trabajo, la ciudadanía dispone de información como la descripción de las tareas, requisitos y condiciones laborales. Asimismo, cada oferta dispone de un código de referencia que permite a las personas poder consultar en su Espai Labora en caso de duda. Si procede, la persona aplicante podrá indicar que le interesa y empezar el proceso de candidatura.

Cabe recordar que son las empresas de la Comunidad las que ponen las ofertas en el portal PuntLabora y las que realizan la selección entre las personas que se presenten y cumplan con los requisitos que demanden.

En este sentido, es muy importante que las personas tengan su demanda de empleo actualizada, con todos los datos de formación y experiencia al día. Este proceso se realiza en Labora a través de la autoentrevista.

Por consiguiente, cada vez que se quiera aplicar a una oferta, no hará falta rellenar nuevamente los datos personales; la formación (méritos académicos); el empleo (experiencia laboral realizada fusionada con aquella demandada), y la disponibilidad horaria, los conocimientos informáticos, el carnet de conducir u otros carnés, puesto que ya estará introducido en el sistema.

No obstante, el sistema permite añadir además un currículum en formato pdf para cada inscripción, ya que deja añadir información complementaria que en la autoentrevista no queda recogida, como cursos no reglados y voluntariados, entre otros.

Cabe remarcar que si la persona candidata no se ajustara a los requerimientos imprescindibles o ya existieran postulantes suficientes, no se podrá continuar con el proceso, a pesar de que dará la opción de enviar el currículum vitae igualmente.

Hasta este mes de agosto ya se han superado las 18.000 ofertas laborales puestas a disposición de la ciudadanía a nivel de la Comunitat Valenciana.

Trabajar en Europa

Otro de los servicios que ofrece Labora es el de las ofertas de empleo a nivel europeo. Para ello, la red EURES se convierte en un servicio que se ha demostrado especialmente útil.

Este portal de cooperación europea de servicios de empleo diseñado para facilitar la libre circulación de las personas trabajadoras deja realizar una investigación más cuidadosa y filtrar más específicamente, como por ejemplo qué país de la Unión Europea se desea, el sector o la profesión.

Si a pesar de haber visionado los tutoriales, aun quedara alguna duda, las personas pueden contactar con su Espai Labora más próximo. Cabe destacar la importancia de tener actualizados todos los datos en el apartado de autoentrevista del PuntLabora: teléfono, correo electrónico, títulos, cursos y, sobre todo, las profesiones.