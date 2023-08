Casi la mitad de la población se siente empobrecida y se declara preocupada por el impacto en su economía de la subida de los tipos de interés (69%) y por la persistencia de la inflación (55%). Son algunas de las conclusiones del libro del profesor del IESE José Luis Nueno 'Todo es terrible, pero yo estoy bien (los españoles en la crisis del coste de vida)', editado por la asociación AECOC y basado en 19 millones de actos de compra de de 250.000 consumidores de una base de datos de Fintonic e Intent HQ. El estudio concluye que con la subida de los tipos de interés y las presiones inflacionistas "se produce una curiosa dualidad entre un optimismo personal y un pesimismo social". La gente tiende a valorar mejor sus propias circunstancias que las generales, pero lo cierto es que la sociedad española se empobrece claramente a ritmo de subida de los tipos de interés y alzas de precios.

Nueno apunta a que la mayoría de los españoles está gastando más de lo que gana. Por ello dibuja un escenario futuro algo más negro que el presente. En su opinión "se acentúa la polarización social, en la que crecen tanto las marcas y los bienes de lujo como las tiendas más baratas. Los datos son claros al respecto: la inflación el pasado año fue un 20% mayor para los ciudadanos que pertenecen al quintil (la quinta parte) más bajo de renta (inferior a 9.215,6 euros) que para los del quintil superior. Por ello, el primer y segundo quintil más bajo están recortando sus niveles de gasto, mientras los que pertenecen a los quintiles 3, 4 y 5 lo están aumentando". Para los emprededores les será últil conocer que se estima que este año en Europa el gasto en artículos de lujo se incrementará un 12% (incluyendo el gasto procedente del retorno del turista chino y japonés). Las empresas cuyos productos no se dirigen a los más ricos o a los que tienen menos renta pasarán más dificultades.

Familias con menos ingresos

La subida de los tipos de interés tiene un efecto directo en Europa y en España. Los expertos advierten de algo evidente pero que nadie parece constatar como consecuencia directa en su persona o familia. La subida de los tipos de interés asociada a la congelación de salarios en muchas empresas y sectores con dificultades eleva la parte de la población con muchos menos ingresos que la media. Paralelamente se dispara la capacidad de gasto de los más pudientes por la tendencia a moderarse el precio de productos y servicios de empresas en dificultades. El axioma de que si los platos de tu cocina están amontonados y no tienes una docena de sillas iguales eres de clase baja no pasa de ser chiste. Pero la respuesta hiere a la mayoría. Si hace tiempo que no se paga a nadie para colaborar en las tareas de casa o la cuenta bancaria ha bajado a niveles no conocidos en años anteriores probablemente se está en los quintiles de los menos pudientes. Se es pobre pese a no saberlo o reconocerlo, aunque persiste el consuelo de que otros estan peor.