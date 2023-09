Bajo el título de «Hipotecas», el tercer ciclo de los foros «Finanzas Fáciles para la Economía Doméstica», organizado por INFORMACIÓN y Banco Sabadell, llevó a cabo un encuentro que esclareció todas las cuestiones y desafíos que rodean a los préstamos hipotecarios. El evento contó con la participación de Manel Valles, Director Comercial de la Territorial Este de Banco Sabadell, quien compartió sus conocimientos y proporcionó consejos valiosos para ayudar a los asistentes a tomar decisiones informadas y seguras en lo que respecta a la adquisición de una vivienda.

Manel Valles comenzó el debate abordando la importancia crucial de estar bien informados a la hora de formalizar una hipoteca, ya que «para la mayoría de personas, este momento es uno de los más significativos de su vida, no solo financiera, sino personal. Supone tomar una decisión trascendental: elegir el lugar donde se construirá el hogar familiar», enfatizando que en este proceso, se destinan ahorros significativos que representan el esfuerzo de gran parte de nuestra vida.

El experto destacó que una gran parte de la población ha formalizado -o formalizará- una hipoteca en algún momento de su vida, y algunas personas incluso más de una vez. Por eso, aclaró que este momento único y tan significativo no debe verse empañado por la falta de información, subrayando la importancia de estar bien asesorado para que nada pueda eclipsar la emoción y la ilusión que deben acompañar a la compra de una vivienda: «La búsqueda de financiación debe ser un proceso claro y seguro, y la información adecuada es la clave para asegurar que así sea».

En cuanto al impacto a largo plazo de esta decisión, el especialista de Banco Sabadell explicó que, en efecto, una hipoteca puede tener una vida media que oscila entre 20, 25, 30 o incluso 35 años. En consecuencia, el acto de formalizarla establece una relación financiera sólida y duradera entre el cliente y su entidad financiera.

Valles incidió en la importancia de que, antes de tomar una decisión de esta envergadura, el cliente debe estar plenamente informado, sentirse cómodo y estar completamente convencido de que la entidad con la que está contratando su préstamo le proporcionará garantías, no solo en términos de información y financiación, sino también en cuanto al acompañamiento a lo largo de los años de otras necesidades de servicios y asesoramiento. El experto recalcó que «la entidad que mejor conocerá al cliente y que, por lo tanto, estará en posición de cubrir sus necesidades de manera más eficiente, será aquella en la que tenga su hipoteca». Destacando que «cuando un cliente se siente cómodo con su entidad financiera, su operativa tiende a ser mucho más fluida y natural».

En este sentido, compartió un caso de éxito de su entidad, donde muchas inmobiliarias (APIs) recomiendan a sus clientes que se asesoren en Banco Sabadell para obtener hipotecas. «Esto significa que terceras personas, que no tienen relación directa con nosotros, terminan recomendando Banco Sabadell para los préstamos hipotecarios debido a la satisfacción de sus propios clientes, lo que supone un enorme logro». Y es que, tal y como comentó Valles, aproximadamente el 50% de las hipotecas realizadas este año en la Comunidad Valenciana por Banco Sabadell, han sido de clientes recomendados por sus agentes inmobiliarios.

En este punto cabe considerar no solo el momento de formalizar una hipoteca, sino también el acto previo: la elección de la vivienda. Este paso, según Valles, es crucial y debe comenzar con una pregunta fundamental: «¿Qué importe estoy dispuesto a destinar a la compra de esta vivienda?»

El ponente subrayó que, además del precio de compra, hay que tener en cuenta otros gastos e impuestos que pueden aumentar el importe total a pagar. Es fundamental tener claro cuánto de nuestros ahorros estamos dispuestos a invertir en la compra de la vivienda. En términos generales, explicó que las entidades financieras suelen financiar alrededor del 80% del importe necesario, mientras que el cliente debe aportar el otro 20% junto con los gastos iniciales, que incluyen los trámites de tasación hipotecaria (que se realiza por la Sociedad de Tasación, un tercero independiente), impuestos, gastos de compraventa, o reformas y compra de mobiliario, si fuera necesario.

Valles también explicó que es fundamental tener en cuenta los ingresos del solicitante: cuánto puede, o está dispuesto a destinar, al pago de la hipoteca. En el sistema financiero actual, se estima que una cuota cómoda debería representar alrededor del 30-35% de los ingresos de una unidad familiar: «Por ejemplo, si el núcleo familiar tiene ingresos mensuales de 2.400€, esto implicaría que se podría asumir una cuota hipotecaria de alrededor de 800€ al mes». La evaluación de esta capacidad de pago es de vital importancia para la entidad financiera, ya que su principal objetivo es asegurarse de que el cliente pueda pagar la hipoteca de manera sostenible y sin agobios, permitiéndole disfrutar plenamente de la vivienda que ha adquirido.

Por último, el experto de Banco Sabadell puso sobre la mesa otro factor: los plazos máximos, «que son flexibles y están sujetos a la edad del cliente y a un objetivo importante para la entidad financiera: asegurarse de que el cliente haya dejado de pagar su hipoteca antes de cumplir los 75 años». La entidad financiera tiene en cuenta este factor, junto con otros, para garantizar que el cliente pueda pagar cómodamente la hipoteca durante su vida y no se vea sobrecargado financieramente en etapas avanzadas de su ciclo vital. «La prioridad es que la persona disfrute de una vida financiera saludable y sin cargas excesivas», señaló.

Manel Valles compartió con los espectadores que los clientes tienen la opción de modificar el plazo de su hipoteca a lo largo de su vida, ya sea para acortarlo o alargarlo. Sin embargo, destacó que las condiciones serán diferentes según esta elección.

«Cuando el cliente decide acortar la vida de su hipoteca, puede llevar a cabo lo que se conoce como amortizaciones, que pueden realizarse en cualquier momento durante la vigencia de la hipoteca. En el momento de amortizar, el cliente tiene la opción de elegir si desea reducir la cuota mensual de la hipoteca y mantener el plazo actual, o si prefiere mantener la misma cuota mensual y acortar el plazo». explicó.

Sin embargo, Valles aclaró que si el cliente opta por alargar el plazo de la hipoteca (por ejemplo, si había formalizado una hipoteca a 20 años y luego decide alargarla), esto requerirá una reconsideración de la carga hipotecaria. En la mayoría de los casos, esta modificación del plazo conlleva un estudio adicional e implicará gastos. Por lo tanto, es importante que cuando los clientes formalizan una hipoteca, estén cómodos con la duración inicial del plazo que eligen. «Siempre es más conveniente elegir un plazo ligeramente más largo al principio, ya que siempre tendrán la opción de realizar amortizaciones para acortar el plazo si lo desean».

Valles aclaró que, por parte de Banco Sabadell, no hay ninguna obligación de que los clientes contraten productos adicionales al formalizar una hipoteca. No obstante, el experto destacó que, por ley, sí que existe un producto que debe contratarse al formalizar una hipoteca: un seguro de hogar que cubra el continente de la vivienda. Este seguro garantiza que, en caso de siniestro, el bien hipotecado esté protegido y asegurado. Además, comentó que la mayoría de los clientes, suelen ampliarlo para incluir también el contenido de la vivienda, como joyas y muebles, entre otros objetos de valor.

Por último, Manel Valles recomendó considerar un seguro de vida que cubra el capital de la hipoteca pendiente, ya que en situaciones difíciles, como la defunción o siniestros graves, esta protección puede marcar una diferencia significativa para las familias al aliviar las cargas financieras y garantizar que la hipoteca sea pagada en tales circunstancias.

Para concluir, Valles explicó que Banco Sabadell se distingue a la hora de conceder hipotecas por contar con un equipo de expertos, conocidos como «especialistas hipotecarios», quienes se han encargado del 40% de todas las hipotecas formalizadas por la entidad financiera en el año 2023. Estos especialistas ofrecen agilidad y tranquilidad, y su capacidad de análisis supone mayor fluidez y eficiencia en los procesos. Esto tiene como resultado una tasa de satisfacción muy elevada por parte de los clientes que confían en las hipotecas de Banco Sabadell.

La eterna duda, ¿tipos de interés fijos o variables?: Hay otra opción

Históricamente, explicó Manel Valles durante el encuentro, los clientes han tenido que decidir entre dos opciones en cuanto a las modalidades de tipos de interés disponibles:

Hipoteca a tipo fijo: Esta modalidad de hipoteca establece un interés fijo para toda la vida del préstamo hipotecario. Lo que supone que los clientes siempre pagarán la misma cuota.

Esta modalidad de hipoteca establece un interés fijo para toda la vida del préstamo hipotecario. Lo que supone que los clientes siempre pagarán la misma cuota. Hipoteca a tipo variable: En cambio, una hipoteca a tipo variable está vinculada a un tipo de interés de referencia, generalmente el euríbor, más un diferencial. El interés que paga el cliente se ajusta anualmente según su evolución, lo que significa que la cuota del cliente puede aumentar o disminuir en función de cómo varíe el euríbor.

Ante la incertidumbre actual sobre los tipos de interés, el experto respondió a la pregunta que todo el mundo se plantea: «¿Qué es más recomendable en estos momentos, una hipoteca a tipo fijo o variable?».

El Director Comercial de la Territorial Este de Banco Sabadell señaló que ambas modalidades tienen sus ventajas y desventajas: «Durante los últimos años, los tipos de interés han estado especialmente bajos. En este contexto, los clientes que tenían hipotecas a tipo fijo han pagado un tipo de interés constante, lo que les ha parecido algo más costoso en comparación con aquellos con hipotecas a tipo variable que se beneficiaron de cuotas más bajas. Sin embargo, en el último año, ha habido un aumento significativo en los tipos de interés, lo que ha llevado a incrementos importantes en las cuotas de los clientes con hipotecas a tipo variable».

Por ello, Valles destacó una opción adicional que ha ganado mucha popularidad en los últimos años debido a su versatilidad y ventajas: la hipoteca mixta. «Este tipo de hipoteca establece un período inicial en el que el tipo de interés es fijo y el cliente paga una cuota constante durante, por ejemplo, 3, 5 o 7 años. Después de este período, la hipoteca pasa a tener un tipo de interés variable, referenciado al euríbor más un diferencial. Esta opción permite a los clientes disfrutar de la estabilidad de una cuota fija durante los primeros años, que a menudo coinciden con momentos de grandes gastos».





Amortizaciones Anticipadas

El presentador del ciclo de «Finanzas Fáciles para la Economía Doméstica», Toni Cabot, planteó la cuestión de si las variaciones en el euríbor han resultado en un aumento de las cancelaciones anticipadas de las hipotecas. Manel Valles detalló que, aunque ha habido algunos casos, han sido menos de lo esperado. «Esto se debe a que muchos clientes han optado por no utilizar sus ahorros para amortizar sus hipotecas, ya que prefieren mantener su liquidez en lugar de descapitalizarse».

Tal y como afirmó el experto, los clientes con hipotecas a tipo fijo no se han visto afectados por las fluctuaciones del euríbor, por lo que no han sentido la necesidad de cancelar anticipadamente sus hipotecas. Por otro lado, la mayoría de clientes con hipotecas a tipo variable han decidido continuar pagando las nuevas cuotas, ya que el aumento no ha representado un perjuicio significativo para sus finanzas, y prefieren mantener sus ahorros disponibles para invertir en productos que puedan ofrecerles rentabilidad, como un fondo de inversión. También consideran la posibilidad de que los tipos de interés vuelvan a bajar en el futuro, lo que les permitiría beneficiarse de cuotas más reducidas nuevamente.