La presidenta de la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante (Aefa), Maite Antón, ha mostrado este miércoles su satisfacción por la decisión del Consell de bonificar hasta el 99% el Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre padres, hijos y cónyuges. Una medida que, a su juicio, contribuirá a que un mayor número de estos negocios sean capaces de sobrevivir al relevo generacional. Sin embargo, lejos de dar por finalizada su reivindicación sobre esta materia –uno de los grandes caballos de batalla de la organización durante los últimos años-, Antón ha defendido la conveniencia de extender esta bonificación a un mayor número de familiares. Al menos hasta los de tercer grado, es decir, tíos y sobrinos.

Así lo ha señalado durante la presentación de los premios que anualmente concede la organización, que en esta ocasión han recaído en la firma ibense Plásticos Indem, Avecox y Port Hotels, la cadena hotelera del expresidente de Hosbec, Toni Mayor. Además, el premio especial a la trayectoria empresarial Manuel Peláez Castillo ha recaído en el fundador de J'hayber Rafael Bernabeu Moya.

La representante empresarial también ha aprovechado para comentar la situación política nacional y reclamar «un Gobierno fuerte y con capacidad de decisión, centrado en los problemas reales de los ciudadanos» y «consciente de que la parte económica sirve de soporte a la social».

Fiscalidad

Antón ha recordado que las empresas familiares ya disfrutaban de una bonificación en el caso de las herencias o donaciones de padres a hijos, que ahora se traslada al conjunto de la sociedad y, además, se amplían. Así, ha destacado especialmente la inclusión de los cónyuges, lo que facilitará la continuidad de los negocios en el caso de aquellos empresarios que fallezcan sin descendientes y sea la pareja la que deba asumir el timón. Así, ha recordado los numerosos casos en que esto ha supuesto incluso un cambio de razón social, que se reflejaba con el añadido de "viuda de" en el nombre de las compañías.

Sin embargo, la presidenta de Aefa ha incidido en la necesidad de continuar ampliando los beneficiados por esta rebaja impositiva, en especial para facilitar la continuidad de las empresas que ya se encuentran en segunda o tercera generación, donde el volumen y la tipología de los familiares implicados se amplía. De esta forma, desde la organización consideran que la bonificación, que ahora solo alcanza a hasta los familiares de segundo grado, debería incluir también a los de tercer grado, lo que en la práctica supone extenderla a tíos y sobrinos.

"El objetivo no es dejar de pagar impuestos, sino la continuidad de la empresa", ha dejado claro Antón, quien ha recordado que las compañías ya pagan otros tributos, con los que realizan una aportación fundamental al estado del bienestar. En cualquier caso, la empresaria ha ido más allá y ha abogado por adaptar la realidad impositiva a la social, y ha citado el ejemplo de las familias reconstituidas, las formadas por parejas que aportan hijos de relaciones anteriores. Bajo su punto de vista, carece de sentido que por el simple hecho de no ser hijos biológicos estas personas no puedan tener el mismo trato fiscal, cuando en la práctica son una familia como cualquier otra.

La presidenta de Aefa ha recordado la importancia de este tipo de negocios, que suponen hasta el 92% del tejido productivo de la provincia y un 85% del empleo, y que tienen uno de sus momentos más peligrosos en el relevo generacional. En términos generales, apenas un 10% de los negocios sobreviven a este cambio.

Premiados

En cuanto a los galardonados con los Premios Aefa, que este año alcanzan su 28ª edición, el Premio de la Generalitat, que ha sido presentado por la delegada del Consell en Alicante, Agustina Esteve, ha recaído en la firma ibense Plásticos Indem. Una compañía que surgió en 1989 cuando su fundador, Bernardo Guillem reinventó el negocio familiar de fabricación de juguetes musicales en una compañía de extrusión de plástico. Hoy fabrica envases para todo tipo de sectores.

Por su parte, el Premio Diputación será para Avecox, fundada en 1976 por Ramón Rives y que se ha convertido en uno de los referentes en la comercialización de carne de ave. Hoy en día está presente en 15 países.

El Premio Caixabank, que se ha encargado de dar a conocer el responsable de Empresas de esta entidad en la Comunidad Valenciana, Felipe Pulido, es para Port Hotels, la cadena hotelera del expresidente de Hosbec Toni Mayor, que cuenta ya con 11 establecimientos en Alicante y Valencia, con un total de más de 4.000 plazas.

Por último, el premio especial que patrocina la Fundación Manuel Peláez Castillo, representada en el acto por su presidenta, Carmen Robles, ha recaído este año en el empresario ilicitano Rafael Bernabeu Moya. Nacido en el año 1930, Bernabeu Moya ha creado junto a su hermano Mariano un importante holding empresarial en la provincia de Alicante en actividades tan diversas como el calzado, suelas para zapatos, agricultura, construcción y gestión inmobiliaria, habiendo realizado el relevo a la siguiente generación en su hijo Rafa Bernabeu.

El origen de sus negocios está en la empresa familiar de alpargatas que su abuelo había fundado en 1923. Tras el desarrollo de la empresa familiar, en el año 1972 inició una actividad de diversificación empresarial, fundando la firma de calzado deportivo J'hayber, que ha acompañado a muchas generaciones de españoles. Otras de las empresas significativas del grupo son Riegosa, Cicasa, JM Los Frutales o J'hayber Pádel.

La gala de entrega de los premios se celebrará el 2 de octubre, en el Círculo Industrial de Alcoy.