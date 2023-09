La inesperada presencia en Santiago de Compostela de los rivales de la vicepresidenta primera en funciones, Nadia Calviño, para la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI) está provocando un inusitado impulso al debate entre los ministros europeos de Finanzas, que participarán este jueves y viernes en las reuniones informales del Eurogrupo y del Ecofin en la capital gallega.

A pesar de no ser ministra de Finanzas en Dinamarca y de haber renunciado de forma temporal a sus funciones como comisaria de la Competencia y vicepresidenta de la Comisión Europea, la danesa Margrethe Vestager (que se considera la principal candidatura rival de Calviño) ha acudido de forma inesperada a las reuniones de Santiaago de Compostela, dentro de la delegacion danesa. Del mismo modo, a pesar de no pertenecer tampoco el Ecofin, también han aparecido los candidatos Daniele Franco, exministro italiano y vicegobernador del Banco de Italia y la polaca Teresa Czerwinska, vicepresidenta del BEI; no así, el sueco Thomas Ostros, otro de los vicepresidentes del BEI, que no ha acudido a Santiago de Compostela .Todos ellos, junto con Calviño, son los cinco candidatos que esperan a sustituir al alemán Werner Hoyer, que ha anunciado que abandonará su puesto a finales de año.

A su llegada al Palacio de Congresos de Santiado de Compostela, la vicepresidenta en funciones, Nadia Calviño, ha declarado a los medios de comunicación que aunque el debate sobre la próxima presidencia del BEI no forma parte de la agenda oficial de este Ecofin informal, la presencia de los candidatos va a estimular inevitablemente la discusión. En su papel de presidenta de turno del Ecofin (por la presidencia española de la UE en este semestre), Calviño ha explicado que no quería provocar el debate sobre la presidencia del BEI en la reunión de Santiago de Compostela, pero la presencia de Vestager y de los otros candidatos en la capital gallega han convertido esta cuestión en un tema central de la reunión.

El ministro belga de Finanzas, Vincent Van Peteghem, que ejerce la presidencia de turno de la BEI, ha juzgado razonable que los candidatos hayan querido aprovechar la confluencia en Santiago de Compostela de todos los ministros de la UE y gobernadores de los bancos centrales, para intercambiar impresiones.

Esa es la motivacion que ha reconocido la propia Vestager en declaraciones a un grupo de periodistas. "No vengo a pedir un trabajo sino a explicar qué haría yo si se me da ese puesto", ha explicado la danesa. Ha explicado que "tiene apoyos" pero que también es bueno hablar con cada país, pues para salir adelante una candidatura necesita el apoyo de 18 de países y del 68% de los derechos de los derechos de voto en el capital del banco.

Lograr el apoyo de Alemania, Francia e Italia es vital, pues cada uno de ellos tiene el 18% del capital del banco (54% en tota). Llegado el caso, España podría sumar su 11,3% para acercarse al porcentaje requerido. Portugal ha expresado su apoyo a la candidatura de Calviño. El ministro francés, Bruno Le Maire, por su parte, sin querer pronunciarse sobre su elección sí ha reconocido que Calviño posee las "habilidades necesarias" que requiere el puesto.

Según han explicado Calviño y Van Peteghem, en la mañana del sábado está previsto un "punto de información" en el que el belga explicará cómo se desarrollará el proceso de designación de quién será la persona que gobernará el BEI a partir de 2024. No se espera que de ahí salga aún cuál será la candidatura que saldrá adelante.