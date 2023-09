Son el futuro en materia de sostenibilidad e imprescindibles para alcanzar la meta de la soberanía energética en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, la tramitación de las plantas fotovoltaicas ha avanzado hasta ahora a paso de tortuga, hasta el punto de que en estos momentos hay 350 proyectos, 150 de ellos pertenecientes a la provincia de Alicante, que se encuentran pendientes de resolución desde hace tres años en gran parte de los casos. Y lo peor para las empresas que los están impulsando es que el tiempo se agota, dado que tendrán que enfrentarse a graves pérdidas económicas si, a partir del próximo 25 de enero, no empiezan a obtener los permisos a los que aspiran. Consciente de la situación, la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo se ha puesto entre uno de sus objetivos prioritarios el desbloqueo de estas iniciativas. Son 7.500 millones de euros de inversión y cerca de 6.000 puestos de trabajo los que se encuentran en situación de riesgo en la Comunidad.

La tramitación de los proyectos, huertos solares en su gran mayoría, fue uno de los principales talones de Aquiles del anterior Gobierno autonómico del Botànic. Pese a los refuerzos de personal implementados en los departamentos implicados, lo cierto es que el proceso ha ido avanzado con cuentagotas, también por la discrepancias internas entre el PSPV y Compromís en esta materia y los diferentes puntos de vista entre las consellerias de Economía, Agricultura, Política Territorial y Hacienda, que estaban involucradas en el tema. Todo ello ha dado como resultado que en estos momentos sean 350 los proyectos que siguen en fase de trámite y pendientes de resolución, ante la evidente preocupación de las empresas que los están promoviendo.

Así lo pone de manifiesto Marcos Lacruz, presidente de la Asociación Valenciana del Sector de la Energía (Avaesen), quien destaca que el principal factor de desasosiego es que «cada día que pasa es un día menos, y nos estamos acercando peligrosamente al abismo». Y es que, añade el responsable del sector, a partir del próximo 25 de enero muchas empresas se quedarán sin los permisos de conexión a la red eléctrica, al tiempo que tendrán que enfrentarse a la pérdida de los avales que depositaron en el momento en el que presentaron los proyectos. «Estamos hablando -señala- de consecuencias muy graves para nuestras compañías».

Lacruz, con todo, destaca que no se trata solo de los beneficios empresariales, dado que también están en juego las inversiones previstas y los puestos de trabajo que se generarían durante la fase de construcción. Todo ello sin perder de vista el objetivo principal de estos proyectos, que no es otro que reforzar la generación de energías renovables en la Comunidad Valenciana. «Está en juego -asevera- el prestigio de nuestro territorio, que ya está por los suelos. Este año no se ha conectado ni un solo megavatio a la red, mientras que en otros lugares, como Andalucía, van por 1.500».

La situación es mejor en el caso de las instalaciones de autoconsumo, tanto las de particulares como las de empresas, donde, reconoce Lacruz, se está avanzando a buen ritmo. Sin embargo, añade, los huertos solares resultan imprescindibles para sumar megavatios a todo el sistema de distribución eléctrica.

Reunión

Ante esta situación, responsables de Avaesen han celebrado recientemente una reunión con la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, de la que han salido esperanzados. «Hay un compromiso de inmediatez, Entienden la situación del sector y lo que nos estamos jugando, y van a hacer lo posible por agilizar los trámites», destaca el presidente de la asociación, quien también reclama el pronto nombramiento de la persona que vaya a asumir la Dirección General de Energía y Minas, único alto cargo de la conselleria que todavía no ha sido designado.

Desde el departamento autonómico dirigido por Montes, por su parte, se reconoce que uno de los objetivos prioritarios, efectivamente, es la agilización de los proyectos fotovoltaicos, aunque con el matiz, eso sí, de que no todos tienen por qué salir adelante. En este sentido, advierten de que verán la luz aquellos que cumplan con las condiciones exigidas, después del correspondiente estudio de toda la documentación. Las mismas fuentes señalan, asimismo, que también se va a proceder lo antes posible a ocupar la Dirección General de Energía y Minas, si bien matizan que las plantas solares dependen, en cualquier caso, de la Secretaría Autonómica de Industria, Comercio y Turismo, dirigida por Felipe Carrasco.