La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, ha apelado este jueves a la "responsabilidad" de los sindicatos para que desconvoquen la huelga indefinida prevista en las ITV de la Comunidad Valenciana a partir del próximo lunes y les ha instado a sentarse de nuevo a negociar. En este sentido, Montes ha insistido en que el acuerdo de equiparación salarial que los trabajadores de la nueva empresa pública responsable del servicio es "inaplicable, porque es ilegal" al carecer de los informes preceptivos de Hacienda, entre otros departamentos.

La consellera se ha referido en estos términos al conflicto surgido en Sitval, la sociedad pública que en marzo de este año asumió la gestión de las ITV al caducar la concesión que tenían anteriormente hasta ocho empresas privadas, una por cada zona en que se dividió este servicio a lo largo de la autonomía. Al asumir todas las plantillas, el resultado fue que los trabajadores que ahora forman parte de una misma empresa tenían sueldos muy diferentes según su procedencia, aunque realizaran la misma función. Los empleados de la provincia de Alicante eran los más perjudicados.

Tras las protestas de los sindicatos, el anterior Consell llegó a un acuerdo para equiparar todos los salarios, que todavía no se ha aplicado, lo que ha llevado a la actual situación.

"Frustrante"

Preguntada por los periodistas tras una reunión con Ineca en Terra Natura, Nuria Montes se ha mostrado "confiada" en que la protesta se desconvocará. Así, ha reiterado, como hizo el miércoles, que en la reunión del consejo de administración del pasado miércoles los sindicatos accedieron a conceder un mes de plazo para que los nuevos responsables autonómicos pudieran tener acceso a la documentación y estudiar la situación. "No hemos tenido acceso ni siquiera a ese acuerdo laboral que dicen que estamos inaplicando", se ha lamentado la consellera, que calificado de "frustrante" la situación.

"Tenemos dudas más que razonables de que el acuerdo firmado, del que no tenemos conocimiento de su contenido, sea un acuerdo que se haya tomado de manera legal, porque Sitval ahora es una sociedad que forma parte del sector público instrumental, por lo tanto se sujeta a todas las formalidades que exige la Administración Pública para cualquier tipo de acuerdo en el orden laboral. Y, entre otros, está disponer de los informes preceptivos de Hacienda, de Presupuestos, de sector público, de Abogacía, etc", ha insistido la titular de Industria, que recalca que no existe constancia de la existencia de estos documentos.

"Pido responsabilidad a los sindicatos, que cuenten esta situación cierta a todos sus trabajadores y que, por supuesto, procedan a suspender la huelga y que nos pongamos a negociar sobre bases ciertas y seguras", ha señalado Nuria Montes.