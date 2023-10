Marcos Automoción se consolida como uno de los mayores grupos de concesionarios de España y una de las primeras empresas por facturación de la provincia. A pesar de los problemas que acuciaron al sector durante el año pasado por la denominada crisis de los chips -que obligó a parar la producción en numerosas fábricas de automóviles-, la compañía oriolana consiguió dar un salto de gigante en sus cifras gracias a la integración de la valenciana Grupo Montalt, que le permitió expandir sus puntos de venta y su negocio.

Así, el holding de la familia Marcos cerró el pasado ejercicio con una facturación consolidada de 808,6 millones de euros frente a los 485,6 millones que consiguió en 2021, antes de la citada operación, de acuerdo con los balances que la matriz del grupo –Gemarbe XXI- ha depositado en el Registro Mercantil. Una operación que se anunció en octubre de 2021, aunque no se cerró oficialmente hasta febrero del año pasado, y que tuvo un coste 60,1 millones de euros para la compañía, según consta en el informe de gestión que acompaña a las cuentas.

Un dinero que, a buen seguro dan por bien empleado en la firma, ya que, como reconoce su CEO, Francisco Marcos, las sinergias conseguidas fueron uno de los factores que permitió al grupo finalizar el ejercicio con un beneficio neto de 10,6 millones de euros, frente a los seis millones contabilizados el año anterior, a pesar de los dificultades que vivió el sector.

De esta forma, Marcos asegura que se ha cumplido la "hoja de ruta" que pretendían con la adquisición de Montalt. "Bien es cierto que los problemas de suministro nos obligaron a adaptarnos y a cambiar varios aspectos de la estrategia planteada inicialmente. La carencia de producto afectó sobre todo a nuestros clientes flotistas, con volúmenes de vehículos importantes, y no tanto al cliente particular. Esta situación no nos ha afectado tanto en beneficio, al haber aprovechado y optimizado las sinergias de ambos grupos", explica el empresario.

De cara a este año, el objetivo sería superar los 1.000 millones de euros de ingresos, una cifra que ya se marcaron como meta cuando anunciaron la compra de la valenciana. En cualquier caso, con la cifra de 2022, Marcos Automoción ya se consolida como la tercera compañía con mayor facturación con domicilio en la provincia, únicamente por detrás del Banco Sabadell –cuyos ingresos brutos superaron los 7.000 millones el año pasado-, y de Iberian Sports Retail Group (ISRG), la matriz de Sprinter, JD Sports y otras cadenas de tiendas de deporte, con sede en el Polígono de Las Atalayas de Alicante y que el año pasado reportó una cifra de negocios consolidada de 1.239 millones de euros.

Líneas de negocio

Por líneas de negocio, la venta de vehículos nuevos reportó unos ingresos de 448,3 millones de euros al grupo durante el año pasado, mientras que la comercialización de los vehículos de ocasión le reportó otros 194 millones. Por su parte, la venta de recambios y otros productos sumó 90,5 millones de euros; la prestación de servicios, 47 millones; y las comisiones de financiación y seguros, otros 28 millones, de acuerdo con las cuentas oficiales de la matriz.

La historia de Marcos Automoción arranca en 1967 en Orihuela –donde el conglomerado mantiene su sede-, cuando Francisco Marcos Ferrer se inicia en el negocio de la comercialización de automóviles de la marca Citroën. Poco a poco fue expandiendo su actividad, con la apertura de nuevos concesionarios de diferentes marcas, hasta convertirse en uno de los grupos más importantes en las provincias de Alicante y Murcia.

En los últimos años, la firma se ha mostrado muy activa en el proceso de concentración que ha vivido el sector de los concesionarios, protagonizando diversas adquisiciones, como la del Grupo Montalt, con presencia en Valencia, Madrid, Barcelona, Toledo o Baleares. En diciembre del año pasado también se hizo con la red de concesionarios BMW Engasa, también de Valencia, por la que pagó 12 millones de euros. Una operación que, eso sí, aún no se refleja en las cifras de facturación del grupo oriolano en 2022.

En mayo de este mismo año, la compañía también ha dado el salto a la provincia de Almería, con la compra de cinco concesionarios de KIA en Huércal, Roquetas de Mar, El Ejido, Sierra Alhamilla y Antas.

Durante el año pasado, tras la integración de Montalt, Marcos Automoción mantuvo una plantilla media de 1.846 trabajadores.