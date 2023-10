La torrevejense TM Grupo Inmobiliario expande sus negocios en el Caribe mexicano. La compañía de la familia Serna ha anunciado este martes el que será su cuarto hotel en la Riviera Maya, donde ya opera más de mil llaves a través de su división especializada The Fives Hotels & Residences.

En concreto, la firma tiene previsto poner en marcha un exclusivo hotel boutique diseñado para adultos en la zona de Xcalacoco, en Playa del Carmen, que operará bajo en nombre de The Beachfront by The Fives Hotels. La previsión es que empiece a operar a partir de la primavera de 2024 y contará con 50 suites, que permitirán disfrutar en un entorno paradisiaco de vistas panorámicas del océano, un club de playa privado y servicios y amenidades premium, según indican desde la compañía.

Este nuevo hotel se suma a la oferta de 1.000 llaves hoteleras que ya gestiona la compañía a través de sus complejos hoteleros The Fives Beach Hotel & Residences y The Fives Downtown Hotel & Residences Curio Collection by Hilton, en Playa del Carmen; y The Fives Oceanfront, en Puerto Morelos.

Un 25% de la facturación del grupo

La división de negocio hotelero en México de TM Grupo Inmobiliario consiguió cerrar el pasado ejercicio con un récord de facturación que ascendió a los 65 millones de euros, superando en un 44% las cifras de 2021. Actualmente, ya supone el 25% del total de facturación del grupo.

"Estamos sumamente emocionados de presentar The Beachfront Suites by The Fives Hotels a todos nuestros grupos de interés. Este nuevo hotel boutique representa un paso más en nuestra apuesta por ofrecer a nuestros huéspedes una experiencia sensorial única y una hospitalidad de lujo en la Riviera Maya", ha comentado Joaquín Serna, director general de la promoción inmobiliaria y hotelera en México.

The Fives Hotels & Residences es una división de negocio de TM Grupo Inmobiliario, holding alicantino líder en el sector del turismo residencial y una referencia en otros sectores de actividad como el hotelero, el vacacional y el agrícola. Fundada en 1969, TM tiene su principal negocio en la construcción y promoción inmobiliaria de segunda residencia turística, con más de 20.000 viviendas entregadas principalmente en el arco mediterráneo español.

Balance

El año pasado el conjunto del grupo cerró con unos ingresos consolidados de 260 millones de euros y un ebitda de 62 millones de euros, lo que supone un 6,6% más que en el ejercicio anterior. En el mercado de la vivienda, la promotora reforzó su liderazgo en el sector del turismo residencial en España, con 21 proyectos en curso y un total de 524 viviendas entregadas durante 2022, de acuerdo con los datos facilitados por la propia mercantil.

La promotora tuvo clientes de 37 nacionalidades distintas y los extranjeros acapararon ocho de cada diez operaciones. Destacan los compradores polacos, con el 21% del total, seguidos por los españoles (19%), belgas (13%), alemanes (9%) y holandeses (5%).

La firma, además, también continuó con las inversiones de cara a mantener la actividad en el futuro y en concreto destinó hasta 31,5 millones para la adquisición de suelo, de cara a la puesta en marcha de su nuevo plan estratégico para el periodo 2024-2027.