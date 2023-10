La compañía Panoram Hotel Management ha confirmado este martes que será la responsable de gestionar el futuro hotel Hampton by Hilton que se ubicará en El Altet, muy convirtiéndose en el más cercano al aeropuerto. Se trata de una firma especializada en la gestión de establecimientos para terceros, que administra ya casi una docena de alojamiento en España e Italia.

Con una superficie construida de 4.598 metros cuadrados, el nuevo hotel dispondrá de 72 habitaciones, así como varios servicios de alta calidad, propios de la enseña Hampton by Hilton, la marca líder mundial de segmento del medio alto.

El proyecto está promovido por el grupo ilicitano Lo Baró, la compañía propietaria de la gasolinera de El Altet, junto a la que estará ubicado el nuevo inmueble. Como suele ser habitual en estos casos, aunque la propiedad del inmueble sea de una firma local, la gestión se encomienda a un tercero.

En este caso, Panoram Hotel Management, que añade así a su porfolio su cuarto hotel de la marca Hampton by Hilton en España, tras la inauguración en octubre de 2020 del Hampton by Hilton Alcobendas en Madrid y el Hampton by Hilton Barcelona Fira Gran Vía, que abrió sus puertas en septiembre de 2021, a los que se sumará en 2024 un futuro establecimiento en Málaga. Asimismo, la gestora ya tiene en su cartera otros hoteles con diferentes enseñas de Hilton y, con este, ya son ocho establecimientos del grupo internacional los que gestionará, alcanzando entre todos ellos más de 800 habitaciones.

"El hecho de que, una vez más, seamos la gestora encargada de introducir la marca Hampton by Hilton en otra provincia española, consolida nuestro posicionamiento como expertos en hacer evolucionar y expandir el negocio de importantes grupos internacionales, como es el caso concreto de Hilton", asegura Guillermo Pérez Palacios, managing director de Panoram. A lo que añade, "nuestro expertise, así como la visión innovadora y transformadora con la que abordamos la gestión hotelera, ha propiciado que nuestro modelo de negocio sea reconocido como un modelo de éxito y, en consecuencia, seamos referentes en España en este ámbito".

El inicio de la construcción del hotel Hampton by Hilton Alicante Airport está prevista para los próximos meses y se espera que su inauguración sea a primeros de 2025.

Panoram Hotel Management es una compañía especializada en la gestión de establecimientos hoteleros bajo diferentes marcas. En sus 30 años de historia, ha ido adaptando su negocio a las necesidades de la industria en cada momento, buscando siempre la máxima rentabilidad de sus proyectos. Actualmente, Panoram Hotel Management cuenta con un portfolio de once hoteles en gestión en España e Italia.

Por su parte, Hampton by Hilton es la cadena del grupo americano homónimo focalizada en viajeros de negocios y en prestar servicios en zonas cercanas a nodos de transporte. Se trata también de establecimientos, por lo general, de precio más asequible y de inferior categoría a otras marcas del conglomerado.