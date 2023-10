En el año 2000 se introdujo el concepto de «Una sola salud» (One Health) para poner nombre a algo ya bien conocido: la salud humana y la sanidad animal son interdependientes y están vinculadas a los ecosistemas en los que coexisten. Desde entonces que no hay congreso para veterinarios en el que esta idea no se repita cual necesario mantra. Entre el resto de sanitarios, cierto es que este enfoque -que pregona una aproximación a las cuestiones de salud pública multidisciplinar, que tan pronto involucra a médicos, como a farmacéuticos, biólogos, microbiólogos o a los propios veterinarios- va ganando adeptos de manera acelerada y son los menos los que se empecinan en postular planteamientos exclusivistas (por excluyentes, como si el conocimiento entendiera de ámbitos profesionales). En la clase política, a golpe de sustos -de nuevas pandemias, epidemias, enfermedades emergentes y claro, zoonosis que hasta hace no mucho resultaban inconcebibles en estas latitudes- el One health también comienza a escucharse, aunque menos de lo que sería deseable. En la opinión pública, entre la gente, sigue siendo solo un anglicismo, un juego de palabras de significado al alcance de pocos. Pero les avanzo algo que sí entenderán y que también está íntimamente ligado a la idea One health: el IVA a los servicios veterinarios al tipo máximo del 21% -subido sin remedio ni enmienda en 2012- no castiga la salud de su mascota, penaliza también la salud de su familia, la de las personas que tiene a su alrededor.

Durante la crisis del covid-19 los veterinarios nos hartamos a repetir que aquel maldito coronavirus tenía origen animal y que, en algún momento, traspasó la barrera de las especies y afectó a las personas. Recuerdo bien aquellos primeros meses en los que los preprints (artículos científicos aún no verificados por pares) circulaban como la pólvora advirtiendo de las posibles amenazas que podían suponer la convivencia con felinos. Aquellas sospechas, fundadas pero solo a nivel de laboratorio, no pasaron de la categoría de anécdota pero en el tormentoso camino para alejarse del total desconocimiento que se tenía sobre aquella pandemia, se generaron no pocos fakes y alarmas. Puedo dar fe de ello porque participé en el Grupo de Expertos creado en el Consejo General de Colegios de Veterinarios de España a este respecto. Aquella inquietud, sin embargo, no fue motivo suficiente para que el Gobierno llamara a ningún veterinario al consejo de expertos entonces creado, aunque con el tiempo supimos que no lo hubo nunca (sic). Predicamos ciertamente en el desierto la necesidad de hacer omnipresente este enfoque de «Una salud» porque la realidad nos ha venido dando machaconamente la razón. Tanto el SARS-CoV-2, como sus predecesores MERS CoV y SARS-CoV, fueron enfermedades que se transmitían de los animales a las personas o viceversa (zoonosis). En algo más de una década, de hecho, la Organización Mundial de la Salud había declarado seis alertas globales -incluyendo la del covid- y cinco de ellas fueron zoonosis. No es extraño: un 60% de las enfermedades infecciosas humanas y un 75% de las emergentes proceden del reino animal. Pero seguimos dando la espalda a la evidencia. Porque insisto, no sólo es la relación bidireccional animales-personas la que determina los problemas de salud es también el medio ambiente lo que acaba por ser decisivo. Estos meses seguimos con preocupación la evolución de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE), que desde julio se ha expandido por todo el país. No hablamos de una zoonosis pero sí tenemos que atribuir su eclosión a factores vinculados con el entorno. La EHE es un ejemplo de libro de la emergencia de las enfermedades transmitidas por un vector, en concreto mosquitos culicoides, presentes ya en España como consecuencia de cambio climático, y está directamente relacionada con el aumento poblacional de los cérvidos en el medio natural, que son las especies más afectadas, y la situación de sequía. Originada en ciervos, gamos y corzos su contagio a los rumiantes domésticos se debe a la falta de alimento y de agua, a la sobreopblación de estas especies y a su desplazamiento a zonas donde habitualmente pasta el ganado en régimen extensivo. Piensen en la Fiebre del Nilo -esta sí una zoonosis que desafortunadamente ya ha causado víctimas mortales también en los últimos meses- que ataca a los équidos o a las personas y que también se viene propagando por efecto de ese mismo mosquito, hoy tan abundante gracias al cambio climático. O la Fiebre Q, otra enfermedad zoonótica -la más diagnosticada de hecho en personas en la provincia de Alicante- y frente a la que médicos y veterinarios alegamos conjuntamente para que la Generalitat adoptara en su programa de vigilancia y control un enfoque One health. Y, pese a la estadística, pese al papel que se sabe que en su transmisión a las personas pueden tener roedores o felinos, ese necesario enfoque no fue más allá de mencionarse expresamente en el preámbulo de aquel texto. Aterrizo ahora sin mayor esfuerzo dialéctico en el manido tributo indirecto: cada vez que se aplica el tipo máximo del IVA a los servicios de los veterinarios se maltrata la idea One health. Aplicar el 21% a la vacunación contra la rabia o contra la Leishmania -ambas zoonosis- va contra el principio de prevención que debería regir las políticas de salud pública. Resulta difícilmente comprensible que se avance tanto y tan rápido en legislaciones dirigidas a mejorar el bienestar animal de nuestros perros y gatos y se preste tan poca atención a las cuestiones que afectan a su salud, a nuestra salud, en realidad. Pues lamento indicarles que el bienestar animal o humano no es posible sin antes velar por la salud.